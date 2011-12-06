苏州严查劳密型企业欠薪 克扣工资最重判7年 2011年12月06日 专项检查内容主要是用人单位按照工资支付有关规定支付农民工工资的情况；遵守最低工资规定情况以及依法支付加班工资的情况；企业经营者拖欠职工工资逃匿的情况和用人单位与农民工签订劳动合同等的情况

山西岚县盂县交警乱罚款事件中23人受到处理 2011年12月06日 两县公安交警部门共有包括县公安局局长、交警大队大队长、交警大队教导员和交警大队副大队长8人被免职，其中7人予以党政纪处分。负有直接责任的岚县公安局交警大队界河口中队中队长郭新君、指导员郭青海被撤职

日本明治乳业因放射性铯污染召回奶粉 2011年12月06日 出现问题的奶粉全部由明治乳业位于埼玉县春日部市的工厂生产，罐底标注的保质期分别截至2012年10月3日、4日、5日、6日、21日、22日、23日和24日。明治乳业生产的奶粉占有日本国内市场40％的份额。

欧债危机强化欧盟一体化政治意愿 2011年12月06日 欧债危机爆发以来，法德分歧一直是欧洲媒体炒作的焦点，德国强调财经纪律和惩罚措施，法国强调欧洲的团结一致和对危机的干预。但应看到，法德作为欧盟和欧元区发动机，力保欧元和加强欧洲一体化建设的目标和决心是一致的