- 2011年12月06日存准下调释放流动性，同时令信贷宽松可期，从而利好信用债券
- 2011年12月06日存准下调令公开市场操作空间放大
- 2011年12月06日这会形成房地产偏负面的价格趋势，另外，房地产企业为了维持融资杠杆，处理大量存货，如果有境外负债，可能会成本上升，资金流出
- 2011年12月06日专项检查内容主要是用人单位按照工资支付有关规定支付农民工工资的情况；遵守最低工资规定情况以及依法支付加班工资的情况；企业经营者拖欠职工工资逃匿的情况和用人单位与农民工签订劳动合同等的情况
- 2011年12月06日继去年上海质监部门抽检发现ＺＡＲＡ一款裤子ｐＨ值不合格后，今年该品牌再次因一款开襟衫纤维含量项目实测结果与产品标注的不相符而登上“黑榜”
- 2011年12月06日依据相关规定，技术鉴定所需时间不计入事故调查期限，因此事故调查的进度仍在法规规定的时限之内
- 2011年12月06日12月6日，喀布尔发生一起爆炸事件，爆炸造成约30人死亡
- 2011年12月06日两县公安交警部门共有包括县公安局局长、交警大队大队长、交警大队教导员和交警大队副大队长8人被免职，其中7人予以党政纪处分。负有直接责任的岚县公安局交警大队界河口中队中队长郭新君、指导员郭青海被撤职
- 2011年12月06日出现问题的奶粉全部由明治乳业位于埼玉县春日部市的工厂生产，罐底标注的保质期分别截至2012年10月3日、4日、5日、6日、21日、22日、23日和24日。明治乳业生产的奶粉占有日本国内市场40％的份额。
- 2011年12月06日中国优异的经济增长前景，强劲的外部资产头寸，以及温和的政府负债情况是政府信用度稳定的主要支持因素。
- 2011年12月06日表示交警部门负有不可推卸的责任，交警部门将以非比寻常的认识，非比寻常的措施，非比寻常的手段投入到下一阶段的整治工作中
- 2011年12月06日欧债危机爆发以来，法德分歧一直是欧洲媒体炒作的焦点，德国强调财经纪律和惩罚措施，法国强调欧洲的团结一致和对危机的干预。但应看到，法德作为欧盟和欧元区发动机，力保欧元和加强欧洲一体化建设的目标和决心是一致的
- 2011年12月06日而本周公开市场到期资金量仅为350亿元，12月份的到期资金量也仅有800亿元
- 2011年12月06日贷款通常可以展期或重组，允许企业借新还旧或者发行债券 ，结果当然是不良贷款率很低。我们认为这会掩盖真正的问题
- 2011年12月06日12月6日，标普确认对中国的“AA-/A-1+”主权评级，评级前景表现稳定。
- 2011年12月06日人民币对美元汇率连续六个交易日跌停，咋听很恐怖，但跌停跟贬值关系不大，主要还是美元买盘压力。
- 2011年12月06日行业人士认为，铁路体制改革模式和路径类似此前的民航体制改革及电力体制改革
- 2011年12月06日他在路透2012投资展望峰会上并表示，对中国和亚洲新兴市场的投资来说，消费是主要领域。
- 2011年12月06日12月6日，人民币兑美元即期汇率早盘盘中下探至跌停，报6.3651，为连续第五个交易日触及“跌停线”，该状态一直持续到下午15：00。
- 2011年12月06日国际评级机构标准普尔公司5日将包括德国和法国在内的15个欧元区国家列入信用评级观察名单，并认为不断发酵的主权债务危机正在对欧元区最稳固的经济体造成影响。欧债危机前景令人担忧
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