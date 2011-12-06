美国邮政局为削减成本将减缓投递速度 2011年12月06日 美国邮政局上月公布的财报显示，在今年9月30日结束的2011财年，该机构净亏损51亿美元。首席财务官科比特说，邮政局2012财年的亏损额有可能达到创纪录的141亿美元

央行一天回笼资金千亿元 提前实现月度净回笼 2011年12月06日 央行不仅实现了本周公开市场资金的净回笼，甚至提前实现了月度资金的净回笼，也终结了自4月份以来连续8个月的公开市场资金净投放。