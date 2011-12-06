- 2011年12月06日《九州无事乐耕耘》尺幅为150×250cm，是徐悲鸿专门为郭沫若创作的
- 2011年12月06日澳大利亚总理吉拉德4月访华时曾与中国总理温家宝讨论此案。澳大利亚外交部称，澳大利亚已清楚向中国表明很关注案件。
- 2011年12月06日证监会有关负责人表示，要按照《决定》关于加快推进文化体制改革、推动文化产业跨越式发展等重要部署和要求，不断创新改革、发展、监管、服务理念，更加自觉、主动、全面地发挥资本市场在文化资源配置中的积极作用
- 2011年12月06日虽然法德尚未公布共同建议的细节，但据两国领导人当天透露，共同建议主要涉及加强财政纪律和完善经济治理等中长期措施，并不包括短期救市措施
- 2011年12月06日瑞银认为，在房地产活动和出口越来越疲弱的背景下，实体经济增速将一步放缓，政府仍将逐步放松政策
- 2011年12月06日担忧放开汇率管制导致人民币剧烈升值，会损害出口增长，最终伤及经济增长潜力，是人民币联系汇率改革的主要障碍，但现在市场人民币贬值预期异常强烈，预示着人民币联系汇率机制改革最佳时机出现
- 2011年12月06日亚开行现预计2012年中国经济增长8.8%，较9月份的预测低0.3个百分点，这是亚开行9月份以来第二次调低中国2012年经济增长预期
- 2011年12月06日美国邮政局上月公布的财报显示，在今年9月30日结束的2011财年，该机构净亏损51亿美元。首席财务官科比特说，邮政局2012财年的亏损额有可能达到创纪录的141亿美元
- 2011年12月06日楼市供应过剩仍然令投资者对市场缺乏信心，最坏情况部分城市楼价可能会有最多30%下调幅度。
- 2011年12月06日一年期央票利率未如预期下调，表明央行仍然在维护利率的稳定，这可能与中央经济工作会议尚未召开，宏调基调尚未确立有关。
- 2011年12月06日1998年做企业至今，我没有向任何一家银行借过一分钱，没有向社会和亲朋好友融资和借过一分钱。慈善方面，比如今年我赚1000万，捐个三四百万、四五百万，今年赚一个亿，捐个五千万，我还有五千万
- 2011年12月06日金管会副主委李纪珠在一场研讨会上表示,因应未来大陆的堀起,内地储蓄理财的需求大增,且中小企业的业务尚未被开发，台湾金融业大有可为
- 2011年12月06日太原市他所属的一处住房中打开他所说的“床箱”时，所有的人都惊呆了：里面除了人民币就是美金，一捆一捆的，很多还带着各个银行的封条。银行工作人员经两天清点，发现“床箱”里共有人民币623万余元、美金13万余元……
- 2011年12月06日5以下，特别是1到3微米的话，就会进入肺泡里去，肺泡是用来做气体交换的地方，那些颗粒被巨噬细胞吞噬，就永远停留在肺泡里，对心血管、对神经系统、对其它都会有影响，不是单纯对呼吸系统
- 2011年12月06日在全国第二次土地调查中，国土资源管理部门官员利用自己熟悉对国家财力投入集中的各个重要环节的“优势”,为特定关系人招揽项目、收受贿赂,将国家拨付的土地调查专项资金进行截留私分。
- 2011年12月06日12月5日，深圳市中级法院一审驳回苹果要求认定唯冠侵权等诉讼请求。这意味着，内地的iPad商标或不再属于苹果公司
- 2011年12月06日央行不仅实现了本周公开市场资金的净回笼，甚至提前实现了月度资金的净回笼，也终结了自4月份以来连续8个月的公开市场资金净投放。
- 2011年12月06日在限购政策影响下，北京市商品房销售面积创10年最低纪录。
- 2011年12月06日规定有关单位和个人在办理有关业务事项的同时，须签署一份廉政承诺书，承诺本企业和人员对住房和建设系统不进行行贿行为，一旦发现，其申报事项将暂停受理，并列入行贿企业（个人）黑名单，向社会公示，同时予以重点审查监管。
- 2011年12月06日2009年时投资房地产年回报率达到27.7-28.7%。如此之高的回报及回报预期推动着房价过快上涨，当年平均房价上涨接近50%，出现了较大的泡沫。
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