- 2011年12月06日实行交警、城管、市容联合夜查制度，每晚在31个点设卡检查，防止随意倾倒；加大渣土车整治力度 渣土车超载冒尖、抛撒、乱倒形象得到明显好转，但渣土车超速行驶、闯红灯现象、逆行违章等等。
- 2011年12月06日以前的人民币升值长期化和现在的人民币贬值长期化定语都不利于自己，不要极端的单边指引预期，市场常态很重要。
- 2011年12月06日在李克强副总理今年年初访问完苏格兰之后，苏格兰的威士忌以及三文鱼对中国的出口取得了巨大成就，其中苏格兰的三文鱼对中国的出口从0增长到1500——1600万英镑。
- 2011年12月06日2011年，一系列财经流行词引人关注。从“限购”到“降速”，从“诚信”到“跑路”，从价格猛跌的“失蒜”，到遭遇“空军”围剿的中国概念股……
- 2011年12月06日根据清科数据库的统计，2010年农林牧渔及农药、肥料、饲料等农资产品领域披露了VC/PE投资案例数量达到47起，接近2006年以来投资案例数的一半之多，2011年这样的投资热度仍然在延续
- 2011年12月06日银行人士指出,在担心欧债危机可能导致欧元解体的疑虑下,最富裕的欧洲投资人正在将资金撤离欧元,美元及日元则是较受青睐的停泊目标.
- 2011年12月06日美银美林报告显示，美国房地产市场的危机还远未结束，当前仍有大量止赎房产待售或尚待清算，预计明年至2013年一季度，全美房地产价格在现在基础上还将继续下跌7%。
- 2011年12月06日据一位索尼高管透露，索尼将在2012年中期放弃索爱品牌
- 2011年12月06日资产管理经理们在路透投资峰会上表示,欧元佷有可能安渡当前肆虐的危机,甚至只要推出稳定欧元的指导方案,就足以激励全球市场在明年劲扬.
- 2011年12月06日至10月底，西安全市房地产开发企业本年到位资金1211.95亿元，同比增长20.7%，增速较去年同期回落4.1个百分点，较三季度回落3.3个百分点。
- 2011年12月06日财政部部长助理胡静林表示，将强化扶贫资金监管机制，加大惩罚力度，对发现的问题依法依纪严肃处理，发现一起，处理一起，绝不姑息。
- 2011年12月06日本次存款准备金率下调的政策信号作用较为明显，对实体经济来说是利好。但不会立即令贷款显著增加，也无法根治中小企业融资难。
- 2011年12月06日截至目前，进入吉林省市场的该饮料同批次产品已全部下架、封存。质监、卫生等相关部门对下架封存产品进行检测，没有检出农药成分。同时，对可口可乐公司生产的在长春市场销售的其它饮品进行抽检，未检出农药残留
- 2011年12月06日元旦：2012年1月1日至3日放假调休，共3天。2011年12月31日（星期六）上班。春节：1月22日至28日放假调休，共7天。1月21日（星期六）、1月29日（星期日）上班。
- 2011年12月06日截至11月底，年内成交的房地产企业股权已经达到102宗，披露的交易金额达到368.3亿元，同比上升122.8%。业内预计，今年全年，房企股权的交易金额将突破400亿元。
- 2011年12月06日就力度而言，各地的限购政策也区别甚大。最严的有北京“限购5年”，最松的有衢州“本地户籍只限购第四套房”，还有部分城市只限购主城区，比如广州、珠海等
- 2011年12月06日试射导弹包括至少一种类型的远程“飞毛腿-B”(Scud-B)型导弹以及其它导弹，全部“精准”地击中预定目标
- 2011年12月06日据被捕的偷渡者称，他们受到了利比亚人口贩子的欺骗，曾向每位人口贩子支付1000到1500美元的费用，并认为当天的被捕也是圈套的一部分。
- 2011年12月06日据中原地产的初步统计，类似中山等难以完成调控目标的城市约有30个，主要分布在东部省份，其中大部分为非限购的三线城市，部分城市价格上涨已经超过10%
- 2011年12月06日阿根廷海上巡逻船在马岛海域拦截了12艘西班牙渔船，称这些渔船涉嫌违反了该国对马岛周边海域的“合法”封锁。
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富