- 2011年12月06日离上海增值税改革试点还剩下不到一个月时间。12月4日下午，上海市委书记俞正声与6家试点企业展开了一场面对面的交谈。
- 2011年12月06日警方表示，他们在莫斯科逮捕了300人。大约有3000-5000人在莫斯科举行示威，抗议者高喊："革命！""没有普京的俄罗斯"等口号，这也是莫斯科多年来规模最大的反对者示威活动之一。
- 2011年12月06日涉及拖欠工资的劳动争议案件在春节前基本结案，因拖欠农民工工资引发的群体性事件基本得到控制，切实维护广大农民工合法报酬权，维护社会稳定
- 2011年12月06日2012年货币政策紧缩的基调不会改变，上市银行中规模较小的银行如广发银行、深发展及华夏银行在此情况下的压力会更大。
- 2011年12月06日力拓负责新兴市场采购的总经理马长江（Mark Rivers）明确表示，由于澳洲铁矿扩建项目，非洲西芒杜、莫桑比克等大型矿产项目的推进，“力拓2011年在华采购额将超过预想的10亿美元，2012年的预算将扩大到15亿美元
- 2011年12月06日国际投行高盛近日再抛“看多”言论，其最新发布的报告称，2012年中国经济表现虽有可能低于趋势水平，但会略好于市场预期。高盛预计2012年、2013年中国经济增长将分别达到8.6%和8.7%。
- 2011年12月06日。据上海盈科律师事务所律师胡永鑫称，由于达芬奇没有表示出和解态度，所以上海消费者又提起诉讼，但法院至今没有立案，目前维权行动陷入僵局
- 2011年12月06日今年121个城市相继出台房价控制目标。但目前，除北京等个别城市明确房价稳中有降，其他大部分城市，特别是非限购城市房价的上涨幅度明显超过了控制目标。
- 2011年12月06日在一系列调控措施影响下，万科销售额自8月份开始出现同比下降，8至10月份销售额分别同比下滑12.6%、12%和33%，销售面积在9至10月分别同比萎缩4.9%和23%，9月份以来出现成交面积和成交金额双降局面
- 2011年12月06日与前一周（11月21日至11月27日）相比，上周（11月28日至12月4日）全国生猪收购周均价降幅继续缩小，部分省区市的价格止降回升。
- 2011年12月06日1978年春季，卡特面临着一个重大的选择，是优先处理美苏限武和美越关系正常化，还是优先实现中美关系正常化。最终，他决定，美国应选择对美国最有利的外交政策
- 2011年12月06日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，12月6日人民币对美元汇率中间价报6.3334，较前一交易日小幅回升。
- 2011年12月06日费萨尔说，“我们以及国际关于促使以色列、伊朗放弃大规模杀伤性武器的努力失败了……因此让我们的国家和人民考虑所有有可能的选择，是我们的责任”。
- 2011年12月06日屈宏斌表示，在抗通胀已无太多担忧的情况下，政策层面必须对当前经济形势作出及时调整，他预测此后12个月的经济政策将以稳增长、反通缩为主，即2012年将迎来“保增长之年”。
- 2011年12月06日业内人士认为，“十二五”期间，随着智能电网在储能环节大规模建设，电池用量可能是以前传统行业的十倍，行业内的龙头企业将大有可为
- 2011年12月06日科学家们表示，这颗行星的表面温度约为70华氏度(相当于21摄氏度)，非常适宜生物的居住。这颗行星上还可能有液态水，而液态水被科学家视为生命存在的关键指标。
- 2011年12月06日著名独立财经撰稿人皮海洲指出，在新股发行网下询价过程中，投资基金报高价的问题一直非常突出，归根到底还是利益的驱使
- 2011年12月06日据广州日报消息，近日，在进入中国市场30年后的百事可乐将在内地的24家装瓶厂打包委以了康师傅，达能酸奶在上海的工厂则停产进行业务调整，雀巢也被传有意关闭上海等地的冰淇淋制造厂
- 2011年12月06日准备金集中退款与财政放款，奠定了年底前资金面适度宽松的格局，未来7天回购（R007）加权利率有望进一步向3%靠拢。但春节前后资金压力将重新显现，存款准备金率或再次下调。
- 2011年12月06日一些企业甚至谎称欧洲证券和市场管理局批准它们提供外汇衍生产品及交易平台。但外汇衍生产品交易是由欧盟各成员国监管机构负责审批，欧洲证券和市场管理局没有审批权，只有发出警告或在特殊情况下禁止金融产品交易的权限
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