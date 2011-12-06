欧盟监管机构提醒谨慎投资外汇衍生产品 2011年12月06日 一些企业甚至谎称欧洲证券和市场管理局批准它们提供外汇衍生产品及交易平台。但外汇衍生产品交易是由欧盟各成员国监管机构负责审批，欧洲证券和市场管理局没有审批权，只有发出警告或在特殊情况下禁止金融产品交易的权限