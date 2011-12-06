- 2011年12月06日明年要一手抓新的项目开工，一手要继续推进今年结转过去的项目的续建和完工。明年对保障性安居工程建设的资金投入和施工力量的组织都要比今年还要大一些。
- 2011年12月06日昨天发布的《2011中国私募股权投资人白皮书》显示，中国私募股权投资人群平均可投资资产超过三千万人民币。私募股权投资人的基本特征是：主要在华东地区，占总量的76%；男性客户占66%，年龄主要集中在31-40岁
- 2011年12月06日部分证券公司正酝酿成立以商品期货为主要投资方向的“另类投资公司”。这意味着继金融期货市场之后，大型机构投资者也将逐步进入商品期货市场，而公募基金的专户资产管理和券商的小集合理财将率先进场
- 2011年12月06日香港周大福昨日发布公告称，每股招股价格为15~21港元，总计发行10.5亿股新股。按此计算，周大福可实现157.5亿~220.5亿港元的集资规模
- 2011年12月06日保尔森说，美国国会和总统选举即将来临，美国经济又处在低谷，这是一个危险时期，美国可能把国内的经济问题归罪于中国。
- 2011年12月06日万科11月份销售量价环比、同比齐跌，但11月份公司整体的新推盘当月销售率仍保持在60%以上，前11月销售总额已经过千亿。
- 2011年12月06日12月2日晚，兰州军区机关门诊部医生杨某驾驶兰A-20206号越野车，因停车车位与在该处摆摊的摊贩刘某发生口角争执，，继而相互推搡厮打，引发群众围观。个别人情绪激动打碎车窗玻璃，掀翻车辆。
- 2011年12月06日北京市财政局5日发布消息称，自今年11月1日起，北京地区增值税和营业税的起征点定为每月2万元。
- 2011年12月06日沙县小吃办主任郑兴景介绍，沙县目前已成立了“小吃集团公司”，准备整合小吃业主入股，走连锁经营的路子；县委提出了沙县小吃发展目标：“保牌、提质、连锁、上市”
- 2011年12月06日对于近期房产商组团网上卖房，“将定价权交给购房者”，使价格优惠更加合理和透明化，也为开发商和购房者寻找到利益平衡点一说。网友认为，其实质却是精心筹划的“宫心计”，开发商可能会雇人参加竞拍，趁机炒高房价。
- 2011年12月06日今年上海外企员工工薪收入增长面较大，且涨幅高于国企、民企。外企受访者中，65.5%表示2011年工薪收入有所增长，26.3%表示与去年基本持平，另有8.2%表示有所下降。外企受访者中，65.5%表示2011年工薪收入有所增长
- 2011年12月06日高盛展望，明确指出中国股市估值已过度反映当前的负面因素，随着政策放松和外部环境改善，明年A股和H股都将有两到三成的上涨空间
- 2011年12月06日国家外管局表示，尽管国际投资头寸表反映了一国对外金融资产负债的总体状况，但一国对外净资产或净负债并不代表金融实力的强弱，同时，对外金融负债也不等于外债，不能用于说明一国的偿还义务。
- 2011年12月06日惠誉国际评级中资银行评级部门主管朱夏莲周一表示，中资银行的流动性需求可能会促使中国明年进一步下调存款准备金率，但可能不是面向所有银行，而是针对流动性需求最强烈的银行
- 2011年12月06日票据市场火热的背后，是信贷规模紧缩，企业缺钱的尴尬困境，这也是助推票据信托发行跑步前进的重要原因。
- 2011年12月06日银监会监管二处处长张海川透露，目前城商行普遍经营状况良好，信贷风险管控指标良好，多家城商行符合上市经营指标。“到目前为止，所有报给我们的上市申请，符合标准的我们都会同意，现在已有9-10家报证监会。”
- 2011年12月06日2011年以来中国云计算产业获得迅速发展，投资日趋活跃，各地的云计算产业园、云计算数据中心等如雨后春笋般揭牌成立。而一些云计算中心只是被当作形象工程，甚至于部分企业更是“以云计算为名行圈地之实”。
- 2011年12月06日几乎所有的中央国家机关疗养院每年都要从上级单位获取一定补助，少则上百万元，多则数千万元。而且，这笔补助还不包括新建、翻新和维修投入
- 2011年12月06日据外媒报道称，欧洲央行目前正在筹备一个规模1万亿欧元的欧元区注资方案。
- 2011年12月06日A股昨日重回积弱境地，深证成指创下年内新低，上证综指再次逼近前期的2300点新低。低价股阵营扩大，京东方A和TCL集团等2只个股更是收盘跌破2元钱，市场又迎来“1元股”时代
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