- 2011年12月06日半年间，在各路资金的追捧下，酒鬼酒一路狂奔，从17.46元升至28.65元，区间涨幅达68.0%。同期，位居白酒板块涨幅榜第二、三位的洋河股份（002304.SZ）与古井贡（000596.SZ），涨幅分别为36.3%、32.8%。同期酿酒板块平均涨幅15.3%。
- 2011年12月06日近日，中央财政已将2012年粮食风险基金中央补助款315亿元通知各省份，以促进各地做好粮食宏观调控。
- 2011年12月06日转融通推出后，券源提供者只能将券放在证金公司，不能将券直接放在证券公司。
- 2011年12月06日11月最后三天，四大银行新增贷款约900亿元，预计11月新增贷款超过2200亿元，较10月的2380亿元略有下降。分析人士认为，由于最后三天信贷投放超出预期，预计11月银行业新增贷款5500-6000亿元
- 2011年12月06日存款准备金率下调对楼市的刺激并不明显，全国楼市继续低迷，上周逾八成城市成交量同比下降。其中长沙降幅达80%，汕头降幅达61%。
- 2011年12月06日根据2011年16家上市银行半年报，这些银行共发放薪酬1320亿元，人均收入7.5万元。其中，华夏银行和招商银行涨幅排名前两位，分别超过50%和30%
- 2011年12月06日继上周三、周四和周五连续三个交易日触及跌停后，银行间外汇市场人民币对美元即期汇率本周一(5日)盘中再度触及交易区间下限。
- 2011年12月06日四大行在11月末最后几日再度发力冲刺，预计当月新增贷款在2100亿以上。如此一来，11月新增贷款将有望再度超出预期。 四大行在11月末最后几日再度发力冲刺，预计当月新增贷款在2100亿以上。如此一来，11月新增贷款将有望再度超出预期。
- 2011年12月06日淘宝商城数据显示，目前棉布类带防护作用的口罩，5元到15元是热卖价位；活性炭类型、以保暖功效为卖点的口罩，20元到35元左右的最好卖
- 2011年12月06日中央气象台发布大雾黄色预警，预计从5日夜间到今天(6日)上午，华北、黄淮、江淮、江南、华南北部、西南地区东部等地有轻雾，其中，京津地区、河北中南部等地有能见度不足1000米的雾，部分地区能见度不足200米
- 2011年12月06日欧盟各成员国的创新实力不平衡，整体创新实力不够强大，欧洲正在创新、教育、研发等多个领域落后于竞争对手。
- 2011年12月06日这笔资金是IMF与欧盟达成的救助希腊方案的一部分，该方案要求希腊执行严格的财政紧缩计划。由于希腊未能完成削减赤字和结构改革目标，这笔原本应于9月份发放的贷款被拖延至今
- 2011年12月06日法德两国将在预定本周召开的欧盟峰会开幕前提交修改欧盟条约的共同建议，以便通过加强欧盟财政纪律的方式来应对欧洲主权债务危机
- 2011年12月06日标普表示，将这些国家列入信用观察名单是因为欧元区最近几周以来承受的系统性压力加大，以至于对整个欧元区的信用状况构成了压力。
- 2011年12月05日证监会最新信息数据显示，上周共有4家基金公司上报产品
- 2011年12月05日截至9月末，辽宁融资担保机构数量增至375家，今年新增担保金额400多亿元，累计为8530户中小企业和个体业户提供融资担保服务
- 2011年12月05日上周27家银行共发行了230款理财产品，较前一周减少34款
- 2011年12月05日共有26家信托公司发行了39款集合信托产品，发行数量环比上升13款，升幅为50.00%
- 2011年12月05日中方提出的这五方面条件“没有新的”，都是20年国际气候谈判已经确定了的，应当兑现的。只要符合上述五大条件，“这样的法律文件我们是愿意参加的”。
- 2011年12月05日当天，为纪念即将到来的乌兹别克斯坦宪法日，乌议会参议院还宣布在全国范围内实行大赦。每年12月8日为乌宪法日
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