巴罗佐呼吁欧盟各国不要削减创新投入 2011年12月06日 欧盟各成员国的创新实力不平衡，整体创新实力不够强大，欧洲正在创新、教育、研发等多个领域落后于竞争对手。

国际货币基金组织批准向希腊提供22亿欧元救助 2011年12月06日 这笔资金是IMF与欧盟达成的救助希腊方案的一部分，该方案要求希腊执行严格的财政紧缩计划。由于希腊未能完成削减赤字和结构改革目标，这笔原本应于9月份发放的贷款被拖延至今

法德表示将采取一切必要措施维持欧元区稳定 2011年12月06日 法德两国将在预定本周召开的欧盟峰会开幕前提交修改欧盟条约的共同建议，以便通过加强欧盟财政纪律的方式来应对欧洲主权债务危机

标准普尔将15个欧元区国家列入信用评级观察名单 2011年12月06日 标普表示，将这些国家列入信用观察名单是因为欧元区最近几周以来承受的系统性压力加大，以至于对整个欧元区的信用状况构成了压力。

年内辽宁融资担保机构新增担保金额400多亿元 2011年12月05日 截至9月末，辽宁融资担保机构数量增至375家，今年新增担保金额400多亿元，累计为8530户中小企业和个体业户提供融资担保服务