- 2011年12月05日当天，为纪念即将到来的乌兹别克斯坦宪法日，乌议会参议院还宣布在全国范围内实行大赦。每年12月8日为乌宪法日
- 2011年12月05日12月5日，北京出现大雾天气，能见度不足1公里，多条高速公路封闭，首都机场取消航班超过200架次。
- 2011年12月05日穷是当地青年娶不到媳妇的根本症结所在，当地村民的人年均收入仅在2000元左右。
- 2011年12月05日中国国家质检总局在官方网站上发布相关消息称，此次召回车辆中包括869辆雪佛兰科帕奇汽车和124辆欧宝安德拉汽车，这部分车辆都在今年8月26日至9月15日之间被生产出来并出口到中国
- 2011年12月05日一款名为Carrier IQ (简称CIQ)的内核级间谍软件被曝光。目前该软件已确定被大范围预装在安卓、iOS等系统的智能手机中，全球感染范围达到1.41亿部手机，HTC、三星、苹果均未能幸免
- 2011年12月05日在曾经的“立案调查”没有下文的情况下，就让被免职官员复出，这是对民意的漠视
- 2011年12月05日欧佩克油价的基本走势仍处于振荡之中。预计在未来一段时间内，美国经济前景、欧债危机解决的可能性以及欧佩克是否提高产量，都将成为影响油价走势的重要因素
- 2011年12月05日随着2012年龙年临近，黄金价格在短暂下调后再次反弹，龙饰品正步入销售旺季
- 2011年12月05日湖南省物价局责令中国移动长沙分公司立即纠正违法行为，清退因误导而与消费者产生的话费争议部分，并处罚款15万元
- 2011年12月05日本科生、研究生仅一成多愿意在大陆继续深造，近五成愿意到大陆以外继续深造，比例相差较大
- 2011年12月05日拟于12月6日召开临时股东大会，审议《关于成立北京农村商业银行股份有限公司IPO领导小组及工作组的议案》
- 2011年12月05日在黄金投资消费的热潮中，贺岁金条也成为黄金投资中最被追捧的题材之一
- 2011年12月05日日前有传言称诺基亚将申请破产保护，并逐步退出手机市场。诺基亚官方5日晚间对此辟谣，称其为“无稽之谈”
- 2011年12月05日拟发行不超过20亿元人民币的金融债券，募集资金将专项用于小微企业贷款
- 2011年12月05日5日，大宗商品近全线收微涨，其中农产品全线收涨，工业品亦大多数收涨，仅有色金属大部分合约收微跌
- 2011年12月05日5日国内黄金期货近全线收涨；主力合约早盘高开，盘中多次大幅震荡，最终收微涨
- 2011年12月05日5日，国内现货金银疲弱：现货黄金大部分合约收微跌；现货白银亦有部分合约收跌
- 2011年12月05日全球主要私募股权投资基金KKR5日宣布，由其管理的“KKR中国成长基金”近日与中国服饰控股有限公司正式签署协议，向这家男装零售龙头企业投资6000万美元
- 2011年12月05日央行将于12月6日发行500亿元1年期央票，发行量较上期增长350亿元
- 2011年12月05日万科总裁郁亮近期多次表示，万科将采取多种策略积极应对行业的调整，包括：现金为王、积极销售、谨慎买地、控制支出、提升运营能力
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