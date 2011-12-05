乌兹别克斯坦将总统任期从7年缩短至5年 2011年12月05日 当天，为纪念即将到来的乌兹别克斯坦宪法日，乌议会参议院还宣布在全国范围内实行大赦。每年12月8日为乌宪法日

江西宜黄因强拆被免职官员复出被指漠视民意 2011年12月05日 在曾经的“立案调查”没有下文的情况下，就让被免职官员复出，这是对民意的漠视

欧佩克油价上周反弹 2011年12月05日 欧佩克油价的基本走势仍处于振荡之中。预计在未来一段时间内，美国经济前景、欧债危机解决的可能性以及欧佩克是否提高产量，都将成为影响油价走势的重要因素

大宗商品近全线收微涨 2011年12月05日 5日，大宗商品近全线收微涨，其中农产品全线收涨，工业品亦大多数收涨，仅有色金属大部分合约收微跌

上海期金近全线收涨 2011年12月05日 5日国内黄金期货近全线收涨；主力合约早盘高开，盘中多次大幅震荡，最终收微涨

国内现货金银疲弱 部分合约收跌 2011年12月05日 5日，国内现货金银疲弱：现货黄金大部分合约收微跌；现货白银亦有部分合约收跌