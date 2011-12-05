深圳实际管辖人口超过1500万 2011年12月05日 根据深圳市出租屋综管办的最新统计，今年10月底深圳登记在册的非户籍人口达到了1280万人，加上户籍人口274.7万，全市实际管辖人口已超过1500万

深圳中小民营企业外迁呈加速态势 2011年12月05日 深圳市民营企业尤其是中小民营企业倒闭、外迁呈现一定程度的加速态势，主要集中在家具、手机制造、led、光伏设备等对房地产市场、国外市场依赖度较高的行业

山东钢铁拟将一半产能向沿海转移 2011年12月05日 “十二五”末，沿海钢铁产能将占山东钢铁总产能一半左右。