- 2011年12月05日万科11月份销售量价环比、同比齐跌，但11月份公司整体的新推盘当月销售率仍保持在60%以上，前11月销售总额已经过千亿。
- 2011年12月05日宝马轿车上下来数人，与奔驰轿车司机先是发生口角，继而爆发打斗。奔驰车司机势单力薄，很快被围殴，渐渐地招架不住。突然，他受到几下重击，瘫倒在地上，脸色惨白，不能动弹
- 2011年12月05日受益于宏观政策在一定程度上的放松，分析师们对12月M2增长较为乐观，M2预计将告别历史低位，但若要继续增长，存准率还需下调。
- 2011年12月05日广西崇左市边防支队12月5日对外发布消息称，该支队所属凭祥公安检查站日前查破一起特大贩运野生动物制品案，执勤官兵查获国家一级野生保护动物蟒蛇皮187张，此案在国内罕见。
- 2011年12月05日中央气象台12月5日18时发布大雾黄色预警：预计，5日夜间到6日上午，华北、黄淮、江淮、江南、华南北部、西南地区东部等地有轻雾。
- 2011年12月05日武汉市公安局官方微博称，武汉警方已锁定洪山区雄楚大街”12.1”建行网点爆炸案重大犯罪嫌疑人。
- 2011年12月05日浑水是一家了不起的公司，欢迎浑水多对中国概念股股开炮。
- 2011年12月05日上周土地市场供应量在持续两周上涨之后出现了下跌，成交量持续下滑，住宅用地成交活跃的前十名城市中没有一线城市，成交价格前十的地块也都是底价成交，土地市场步入寒冬
- 2011年12月05日目前的投资还比较稳定，结构也好，尤其是私人投资在流动性紧张背景下仍处上升态势。在货币有所放松、消费稳定、财政宽裕的背景下，投资难有大幅回落。
- 2011年12月05日中坤集团董事长黄怒波冰岛买地失败一事，冰岛内政部长约纳松（Ogmundur Jonasson）是直接原因。据第一财经日报消息，11月25日，就是他，他否决了中坤集团有关豁免于外国人购地禁令的申请。
- 2011年12月05日欧洲部分国家出现债务危机后，社会上有些观点将这些国家遭遇的债务危机简单地看成福利水平太高导致的危机，进而对我国正在加速建设的社会保障体系产生忧虑
- 2011年12月05日随着油价回落、供应链恢复、消费者信心回升，美国经济第三季度增速升至2.0%。市场预期，若欧债危机不急剧恶化，第四季度增速也有望在2%左右
- 2011年12月05日根据深圳市出租屋综管办的最新统计，今年10月底深圳登记在册的非户籍人口达到了1280万人，加上户籍人口274.7万，全市实际管辖人口已超过1500万
- 2011年12月05日大雪时节，天气更加寒冷。东北、西北地区平均气温可达零下10℃以下，黄河流域和华北地区气温也稳定在0℃以下
- 2011年12月05日深圳市民营企业尤其是中小民营企业倒闭、外迁呈现一定程度的加速态势，主要集中在家具、手机制造、led、光伏设备等对房地产市场、国外市场依赖度较高的行业
- 2011年12月05日“十二五”末，沿海钢铁产能将占山东钢铁总产能一半左右。
- 2011年12月05日如果中通客车未如实披露关联交易，那公司2010年报就存在虚假记载的问题，如果是公司存在大股东非经营性占款问题，那中通客车的公告就存在虚假陈述的问题
- 2011年12月05日银监会副主席王兆星近日表示，合适的资本水平在符合国际标准的同时，将进一步保护和提升中国银行业的国际竞争力。
- 2011年12月05日据中国汽车工业协会预计，2011年国产汽车产销大约同比增长3%，是近10年增长最低的一年。从今年开始，中国车市开始告别持续10年的一路狂飙，进入平稳理性增长阶段
- 2011年12月05日这将在未来较长的一段时间内给予市场释放单向性信号：政策未来仅会放松而不会收紧
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