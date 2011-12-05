北京大雾预计7日消散 空气质量出现下滑 2011年12月05日 从4日下午开始，大雾突至，天空静风，湿度变大，污染物扩散条件非常不好，空气中的各项污染物浓度开始快速累积，4日夜间的空气污染指数预报为270到290，四级中重度污染。短时污染指数超过400，达到五级重度污染程度

美军开始撤离巴基斯坦舍姆西空军基地 2011年12月05日 一架美军飞机当天上午飞抵舍姆西空军基地，负责接走美军人员。目击者说，飞机抵达后，美军开始将行李和设备搬上飞机。为了确保安全撤离，舍姆西空军基地周边加强了戒备

渣打银行获三大评级机构上调评级 2011年12月05日 此间分析人士认为，与其他国际银行截然不同，渣打银行开展业务的地区均为成长型市场，收入来源较为多样，资产负债表非常稳健，是其评级获调升的重要原因

纽约股市上涨态势短期有望延续 2011年12月05日 目前，投资者对美国经济前景的信心有所提升。最近，美国公布的各项经济数据均较为乐观，尤其是就业市场方面。根据美国劳工部最新公布的报告，11月美国非农就业人数增加12万，而且失业率创下2009年3月以来新低8.6%

拯救欧元的关键一周 2011年12月05日 欧洲媒体普遍认为，拯救欧元的努力将进入关键一周，并期待9日在布鲁塞尔召开的欧盟峰会能就此达成实质性协议，以稳定金融市场，消除拖累全球经济增长的主要风险