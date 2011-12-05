- 2011年12月05日尽管存准率近3年来首次下调，但中短期看其对流动性的利多被其他负面因素抵消
- 2011年12月05日连日来，事件持续发酵。对于巴方为何对袭击事件反应强烈以及美巴关系将何去何从，美国、巴基斯坦、阿富汗等国一些专家学者在接受新华社记者采访时发表了各自看法
- 2011年12月05日3日夜，美国首都华盛顿的示威者开始在广场搭建小楼，4日凌晨4时左右便搭好约8米高的框架。警方在天亮后注意到这座建筑物，随后封锁了附近地区
- 2011年12月05日从4日下午开始，大雾突至，天空静风，湿度变大，污染物扩散条件非常不好，空气中的各项污染物浓度开始快速累积，4日夜间的空气污染指数预报为270到290，四级中重度污染。短时污染指数超过400，达到五级重度污染程度
- 2011年12月05日截至9月末，农业银行水利建设贷款余额727.76亿元，较年初增加55.35亿元
- 2011年12月05日央行三年来首次下调存款准备金率标志着货币政策开始转向。与此同时，CPI、PPI增速在年底前均将下降至4%左右，明年则会下降到4%以下。明年政策将围绕“反通缩”展开，财政政策将发挥更大作用。
- 2011年12月05日1985年到2009年以来，城镇居民最高收入组与最低收入组之间的人均年收入差距从1985年的2.9倍扩大到2009年的8.9倍，且中国的收入差距还有扩大趋势。
- 2011年12月05日一架美军飞机当天上午飞抵舍姆西空军基地，负责接走美军人员。目击者说，飞机抵达后，美军开始将行李和设备搬上飞机。为了确保安全撤离，舍姆西空军基地周边加强了戒备
- 2011年12月05日最新消息显示，深交所副总经理周明将出任中登公司总经理一职
- 2011年12月05日17家机构预测，12月CPI同比增长4.3%，比统计局公布的10月CPI5.5%降低了个百分点1.2个百分点。此外，12月PPI的预测值为同比上涨3.1%，比统计局公布的10月PPI5%降低了个1.9个百分点。
- 2011年12月05日申银万国最新发布的银行业2012年投资策略显示，在2011年银行各项收入中增长最快的中间业务收入将成为2012年增长最慢的部分。
- 2011年12月05日雅克•德洛尔近日表示，这场危机不是在于单一货币本身，而是欧元发起国领导人“执行有误”，完全忽视了成员国经济的脆弱和不平衡问题。
- 2011年12月05日从2003年以来的数据看，土地出让金纯收益相当于地方一般预算收入的20%左右，既不是舆论想当然认为的地方政府“拿干的”，也并非个别声音说的所剩无几。
- 2011年12月05日此间分析人士认为，与其他国际银行截然不同，渣打银行开展业务的地区均为成长型市场，收入来源较为多样，资产负债表非常稳健，是其评级获调升的重要原因
- 2011年12月05日目前，投资者对美国经济前景的信心有所提升。最近，美国公布的各项经济数据均较为乐观，尤其是就业市场方面。根据美国劳工部最新公布的报告，11月美国非农就业人数增加12万，而且失业率创下2009年3月以来新低8.6%
- 2011年12月05日欧洲媒体普遍认为，拯救欧元的努力将进入关键一周，并期待9日在布鲁塞尔召开的欧盟峰会能就此达成实质性协议，以稳定金融市场，消除拖累全球经济增长的主要风险
- 2011年12月05日德洛尔认为，欧元在创建之后相当长一段时间内推动了各成员国经济发展，但当2008年国际金融危机来袭时，所有问题一下子暴露了出来
- 2011年12月05日刚刚结束的江苏省第十二次党代会宣布：江苏省已达到省定全面小康指标，将再用九年时间实现基本现代化的最新目标。
- 2011年12月05日考察团一行4日参观了伦敦北格林尼治商业区。格林尼治区议会相关人士介绍了商业区目前的建设进程及发展规划。双方就格林尼治的投资环境、政策支持、合作领域和机遇等问题进行了交流探讨
- 2011年12月05日截至收盘，上证指数报2333.23点，跌1.16%，成交486.4亿元；深证成指报9586.08点，跌2.26%，成交479.1亿元
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