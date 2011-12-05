国际经济一周大事预报 2011年12月05日 国际经济一周大事预报

中国对外开放进入全面转型期 外商投资矛盾日益复杂 2011年12月05日 目前，我国对外开放进入全面转型期，外商投资增长伴生的矛盾日益复杂，利用外资的内外部条件也正在发生变化，使我国经济对利用外资的需求逐渐发生变化。