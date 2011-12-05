- 2011年12月05日房地产信托客户比银行客户质量差，通常是达不到银行融资条件转投信托的；信托产品收益率畸高，客户还本付息压力大
- 2011年12月05日国际经济一周大事预报
- 2011年12月05日12月5日，北京出现大雾天气，西南部在上午下了今年以来的第二场雪。据北京市环保局确认，今天本市空气质量为轻度污染。
- 2011年12月05日中国本币国家信用等级AA+,外币国家信用等级AAA；评级展望为稳定,外币债务偿付能力略高于本币
- 2011年12月05日新华人寿成立于1996年9月。1996年至2006年，在关国亮掌舵新华保险期间，其擅自挪用资金违规投资，进行体外循环，而这部分资金黑洞短时间恐难填补，目前新华人寿仍然存在的减值准备余额约为11亿元。
- 2011年12月05日2011年三季度全国共发行了233款房地产信托产品（含保障房），发行规模为620.91亿元。发行数量同比增长28.73%，但发行规模却同比下降6.14%。而发行数量环比下降33.05%，发行规模环比下降46.15%。
- 2011年12月05日12月5日，中国铁建收盘价4.35元，跌幅0.46%。以该收盘价计算，长江证券在中国铁建上的浮亏已达到2.09亿元。
- 2011年12月05日本周两市共有25家公司的解禁股上市流通。以12月2日收盘价为标准计算，市值为584.91亿元
- 2011年12月05日清科研究中心认为，在产业自我推动的背后，产业资本与VC/PE的多向关注也是其发展的幕后推手。2011中国移动移动互联网投资创2005年来各年投资新高，这是一个积极的信号，当然也暗藏不安
- 2011年12月05日今年以来，北京、上海、洛阳等城市共清理出9800多户骗取保障房家庭，其中北京和上海分别查处了5144户和2645户骗保家庭。
- 2011年12月05日目前，我国对外开放进入全面转型期，外商投资增长伴生的矛盾日益复杂，利用外资的内外部条件也正在发生变化，使我国经济对利用外资的需求逐渐发生变化。
- 2011年12月05日国家工商行政管理总局党组书记、局长周伯华日前主持召开党组会议，研究落实措施，要求全国工商系统充分发挥职能作用，推动文化产业成为国民经济新的支柱产业。
- 2011年12月05日将稳步推进商品、金融期货期权产品创新和金融衍生品市场发展
- 2011年12月05日央行11月上旬数据显示，央行10月末新增外汇占款较之上月减少248.92亿元，表明“热钱”外流已然开始，而央行针对“热钱”的反向操作也随之启动。
- 2011年12月05日评级机构大公国际资信评估有限公司5日宣布，维持中国本币国家信用等级AA+，外币国家信用等级AAA，评级展望为稳定。
- 2011年12月05日分析人士预计，*ST大地案的投资者维权活动恐怕相当艰难，尽管法院的判决给了投资者索赔的依据，但事实上无论是银广夏案还是其他造假案件，其受害的投资者最终获得赔偿的几率是相当低的。
- 2011年12月05日从“零对价”入股，到上市前夕廉价出售股份，“神秘人物”李铁峰的举措，无不凸显诡异之处。
- 2011年12月05日骆家辉在香港出席一个会议的间隙表示，允许外国金融机构在华运营不会对中国构成竞争威胁。这反而有助于释放中外金融企业的产品创新潜力。
- 2011年12月05日万通地产2011年经营整体表现差强人意。公司三季报显示，万通地产在7-9月份实现营业利润1.29亿元，去年同期这一数字则为4.65亿元，同比骤降72.26%；1-9月，万通地产实现营业利润1.87亿元，去年同期则为4.89亿元，同比骤降61.76%。
- 2011年12月05日2011年11月中国并购市场宣布交易案例数量和规模在经历连续三个月的低迷后，首次出现较大规模反弹。其中宣布交易案例数量为313起，环比上升26%
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