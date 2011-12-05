- 2011年12月05日茅台路600弄小区28号六楼一户人家的阳台坍塌，民警立即赶到现场处置并通知120急救车到场。医护人员现场确认，一女性居民已死亡。
- 2011年12月05日正在发行中的信诚全球商品拟任基金经理李舒禾表示，这充分说明，中国经济对于世界经济的影响力越来越大，中国经济对于国际大宗商品影响力越来越大
- 2011年12月05日证监会认定张璞为市场禁入者，自中国证监会宣布决定之日起，5年内不得从事证券业务或担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。
- 2011年12月05日如果今天德法两国首脑在财政联盟问题上，解决了他们之间的分歧，那么本周在欧洲经济史上，将是有历史意义的一周
- 2011年12月05日梁键近五年历任公司副总经理、福建新大陆软件工程有限公司总经理。
- 2011年12月05日尽管服务业活动在11月增速减缓，但是就业增长上升至5个月高点，将支撑未来数月消费支出稳健增长
- 2011年12月05日有分析师指出，由于产能过剩，成本过高，国内大部分焦炭生产企业已陷入亏损境地
- 2011年12月05日中尽管中国制造业活动正出现近三年来首次收缩，但中国的圣诞装饰业销售强劲，同时新企业竞相进入该行业。一些制造商报告称，今年是它们历来生意最旺的年份。
- 2011年12月05日美国通用汽车公司与浙江青年莲花汽车有限公司就中国银行收购萨博股权一事达成一致，庞大集团将退出此次收购
- 2011年12月05日本次发改委调价，上网电价上涨幅度有限，针对发电集团大面积亏损，意在缓解电力企业经营压力。电价虽提高，但由于涨幅度不大，并未从根本解决电煤和电的定价问题。
- 2011年12月05日美国认定中国对美出口太阳能电池产品对美国国内产业造成损害，中方认为，这一裁决不仅对中美两国光伏产业，而且对全球光伏产业造成不利影响
- 2011年12月05日海信电器称，此举旨在进一步提高公司竞争力，强化公司在广东及其周边地区的生产、销售及产品出口的战略布局
- 2011年12月05日今年以来，西安拉土车频频闯祸。12月2日和12月4日，更相继发生两起拉土车肇事致人死亡事故，10岁的小女孩琪琪和一位上街买菜的老太太不幸身亡
- 2011年12月05日科学家们目前正通过现有药物及脑部成像技术，希望找出一种配方，能阻挡大脑内产生恐惧感的蛋白质，消除军人对战场的恐惧。
- 2011年12月05日由连续三年持续亏损被暂停上市，到被债权人要求破产重整，而后经历股改、资产注入等一系列运作，*ST鑫安再次续写了A股市场“不死鸟”的传奇。
- 2011年12月05日从1966年10月底到11月，朝鲜向越南米格第17中队分三次派出“专业官兵”。朝鲜派遣的空军受到越南空军司令的指挥。
- 2011年12月05日明年银行新增信贷规模料比今年略有增加。但银行信贷政策料难放松。明年仍需要严控银行业房地产相关贷款的风险。
- 2011年12月05日今年前11个月，北京商品房销售面积合计为819万平米，环比去年下调了27%，成交总面积创造了近10年来的最低纪录。
- 2011年12月05日沪深两市周一开盘涨跌互现，沪指开盘微涨，深成指微跌。两市股指在失守5日均线和关键整数点位后，盘初整体弱势下行，之后在在金融传媒板块的带动下止跌回升，但无奈成交量依然有限，10点半左右两市再次冲高回落。
- 2011年12月05日古越龙山主营业务收入突破10亿元关口，进入高增长敏感期，再加上原酒交易提升价值，其经营向上拐点基本确立
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