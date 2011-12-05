- 2011年12月05日泰相关官员表示，流亡海外的前总理他信不符合资格，因为大赦只适用于在囚人士
- 2011年12月05日房地产行业进入冬天已是不争的事实。房企降价去库存，放慢周转，以待下一春，这意味着2012年的房地产供应量进一步缩减。
- 2011年12月05日在应对欧债危机过程中，德国不应试图将自己的经济和社会规则、联邦制以及预算和财政管理体系作为圭臬或榜样，德国的做法只应是几种可能性中的一个范例
- 2011年12月05日房地产行业进入去库存阶段，房地产投资增速将加速回落，谷底至少在2012年一季度之后。由此将带来需求收缩和PPI回落，相关行业盈利将受影响。
- 2011年12月05日租金高涨已成为苏宁电器等零售企业难以绕开的问题。为了规避租金风险，苏宁电器开始由单纯的租赁转向多元化综合开发
- 2011年12月05日至11月11日，除西藏无收费公路外，其他30个省份收费公路累计债务余额近2.3万亿元，收费公路2010年收费额为2859.46亿元。
- 2011年12月05日增发价高于市场价14%，河北钢铁艰难增发。除河北钢铁再融资项目外，近两年钢铁板块几家大钢厂的资本运作几乎都被中金包揽。不过，中金的表现却未能让人满意
- 2011年12月05日美国人在家做饭的成本增长远远快于外出就餐的成本增长，哪些因素造成了这种选择，是否对未来的通胀有所揭示？
- 2011年12月05日据第一财经日报消息，根据万科发布的资料，被称为“万科V购”华南在线购房中心已经在易居电商平台全面上线。万科在深圳、广州、厦门、福州、长沙等华南14城共计10亿元的房源，将以在线专卖的形式，实行全程网络销售
- 2011年12月05日换掉足以稳定业绩的初创团队，是金石投资赢得超越券商PE的契机，还是另一场横向整合的预演？
- 2011年12月05日12月5日至12月7日，全市建筑垃圾清运停业整顿三天，由市交警支队召集全市清运车辆驾驶员，市市容园林局召集各区、开发区市容园林局有关负责人以及全市资质企业法人代表，通报两起事故情况，集中学习交通法规和安全常识
- 2011年12月05日存款准备金率已下调，即将召开的中央经济工作会议的主基调可能仍是“积极的财政政策和稳健的货币政策”，这意味着2012年政策的放松不会是全面性的，会更突出结构性。
- 2011年12月05日2011年第三季度，在券商佣金战白热化的环境下，中信证券市场占有率已超过华泰证券成为行业第一，而低于行业平均水平的佣金率则意味着其估值已接近底部。
- 2011年12月05日农民工欠薪法律救助中心除专门配备了5名民警外，还有建委、劳动局和信访办等部门联合办公。对于前来求助的被欠薪的农民工，如果曾签过劳动合同的，救助中心民警将立即反馈给相关职能部门，并对涉嫌构成犯罪的欠薪单位立案调查
- 2011年12月05日这类污水虽然经过了处理，但其中所含的放射性物质仍然超标，其中铯的浓度为每升4．5万贝克勒尔，比正常核电站污水排放标准高出300倍
- 2011年12月05日高善文表示，下一步的改进方向在于，学习同业的先进做法，看法的表述要圆滑含糊，不知所云，使自己永远立于不败之地；在打听政策传闻、传播小道消息上多下功夫，提高研究的亲和力；与市场普遍看法保持一致
- 2011年12月05日中国国航、南方航空、海南航空等航空公司几家公司将从2011年12月5日起，上调国内航线燃油附加费征收标准，其中800公里以上航段上调10元
- 2011年12月05日贷存比扼喉，扩张被拽回，额度严密控制下的城商行，集体向中小企业信贷倾斜的所谓差异化转型，却演绎成另类同质化竞争。
- 2011年12月05日2010年全球源于煤和石油等化石燃料的碳排放量与1990年相比，上升了49％。1990年是《京都议定书》确定的减排基准年份。如果算上森林破坏等其他方面相应的碳排放量，则去年全球总碳排放量首次达到100亿吨
- 2011年12月05日按目前中国银行业的收入结构，其公司业务收入即是非银行企业的利息支出。如果银行业未来仍按目前速度增长，7年后大部分企业将全面亏损。
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