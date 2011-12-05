前总理告诫德国莫因欧债危机陷入孤立 2011年12月05日 在应对欧债危机过程中，德国不应试图将自己的经济和社会规则、联邦制以及预算和财政管理体系作为圭臬或榜样，德国的做法只应是几种可能性中的一个范例

从吃饭选择看通胀 2011年12月05日 张尚斌 美国人在家做饭的成本增长远远快于外出就餐的成本增长，哪些因素造成了这种选择，是否对未来的通胀有所揭示？

福岛核电站约45吨含放射性物质污水发生泄漏 2011年12月05日 这类污水虽然经过了处理，但其中所含的放射性物质仍然超标，其中铯的浓度为每升4．5万贝克勒尔，比正常核电站污水排放标准高出300倍