百事员工维权路 2011年12月05日 白兰 百事一纸合约，将在中国的24家灌装厂卖身康师傅。各地员工未来的权益充满不确定性，维权涌现。在维权之路上，西方工会为百事员工提供教科书。

恶性债务链 2011年12月05日 高素英 一房地产商向记者表示，2010年下半年开工的房地产项目基本都停工了，到2011年8月份全部都停下来了，在建的项目很少，目前都存在资金链断裂的问题。

鄂尔多斯房产僵局 2011年12月05日 高素英 鄂尔多斯一个容纳百万居民的新区，现在只有4万多常住人口，这座一度被外界称为“鬼城”的新区，大量居民的资金卷入高利贷，已经成为压在鄂尔多斯房地产身上最重的一根稻草。

海南将公共厕所列为项目审批硬指标 2011年12月05日 规划缺乏“公厕”概念，建设项目不愿为公共设施埋单，这是如今不少城市公厕不足的主要原因。为提高城乡环境卫生水平，海南省要求，新建、改建、扩建各类建设项目未按照规划要求配套公厕的不予审批

河北要求学生每年体检 严防考试拼体力致猝死事件 2011年12月05日 小学、初中、高中学生每天在校学习时间总量（包括自习）分别不超过6小时、7小时、8小时，小学生、初中生、高中及大学生每天睡眠时间不少于10小时、9小时和8小时，学生每天从事校园体育活动时间不得少于1小时

12月5日人民币对美元汇率中间价小幅回落 2011年12月05日