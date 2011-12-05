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2011年12月05日
百事一纸合约，将在中国的24家灌装厂卖身康师傅。各地员工未来的权益充满不确定性，维权涌现。在维权之路上，西方工会为百事员工提供教科书。
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2011年12月05日
发达国家考虑房子是家庭收入6、7倍，银行风险可控。而中国房价每平方米在2个月税后工资水平才是合理区间。如果中产阶级买80平米的房子，需要超过13年的收入，负担非常重。
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2011年12月05日
鄂尔多斯市的房租价格很高，一套市中心100平米的房子仅房租就要六七千元，而一个11平米的小平房租金也要1000元以上，而人均工资在3000元左右。如果一个外来的三口之家，仅靠一个人打工的工资，很难养活全家人。这样还不包括其他物价
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2011年12月05日
据都市快报消息，目前全国已经执行限购的46个城市中，有10个城市的限购政策截止时间都是年底。据报道，住建部日前已知会地方政府，对于限购政策将于今年底到期的城市，地方政府需在到期之后对限购政策进行延续
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2011年12月05日
一房地产商向记者表示，2010年下半年开工的房地产项目基本都停工了，到2011年8月份全部都停下来了，在建的项目很少，目前都存在资金链断裂的问题。
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2011年12月05日
鄂尔多斯一个容纳百万居民的新区，现在只有4万多常住人口，这座一度被外界称为“鬼城”的新区，大量居民的资金卷入高利贷，已经成为压在鄂尔多斯房地产身上最重的一根稻草。
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2011年12月05日
据广州日报消息，4日，一位在广州中原地产公司担任房产中介的王先生称，几天前他们中原地产的房产中介人员都接到了公司的内部通知，禁止再接二手楼买卖业务，改做一手楼和商铺，违者要受公司处罚
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2011年12月05日
这起事故暴露出海南一些客运企业安全生产主体责任落实不到位，客运车辆安全管理不到位，驾驶人安全意识不高，车辆超速、超载、超员等非法违法行为屡禁不止
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2011年12月05日
规划缺乏“公厕”概念，建设项目不愿为公共设施埋单，这是如今不少城市公厕不足的主要原因。为提高城乡环境卫生水平，海南省要求，新建、改建、扩建各类建设项目未按照规划要求配套公厕的不予审批
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2011年12月05日
小学、初中、高中学生每天在校学习时间总量（包括自习）分别不超过6小时、7小时、8小时，小学生、初中生、高中及大学生每天睡眠时间不少于10小时、9小时和8小时，学生每天从事校园体育活动时间不得少于1小时
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2011年12月05日
欧元区主权债务危机担忧的不断加重令新兴市场基金在最近的一周中承受压力，债券和股票基金均连续第二周出现资金净流出
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2011年12月05日
澳门新闻局局长陈致平称此举正清晰表达维护新闻采访自由，对新闻业界的专业规范指引及新闻工作者身份认可，应由新闻业界专业组织自行制定，而政府方面乐意提供技术协助
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2011年12月05日
低价入市的南六环普通住宅，在物业收费上远超高档别墅项目，整体测算下来，房价被变相推高超过1000元/平方米。
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2011年12月05日
据内部统计显示，10月份，77家重点大中型钢铁企业实现工业总产值2712.8亿元，环比下降3.48亿元；实现产品销售收入2900.6亿元，环比下降7.13%；实现利润13.75亿元，环比下降65.2亿元，降幅82 .59%
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2011年12月05日
2011年12月5日银行间外汇市场人民币汇率中间价为，人民币对美元中间价报6.3349元，较上日贬值39个基点，或0.06%。
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2011年12月05日
西城区政府4日通过官方微博回应网友提出“两限房源缩水”的质疑。经向区住保部门了解，所谓“两限房房源缩水”，是部分网友的误解。
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2011年12月05日
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2011年12月05日
紧缩方案包括重新实施上届政府已经取消的房产税、对游艇和豪华汽车等奢侈品增加税收；削减公共开支的措施包括大幅削减地方政府的开支，其中包括减少官员的数量和取消一些政府机构；福利制度改革主要涉及养老保险制度
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2011年12月05日
据南都网消息，受多种因素影响，进口铁矿石价格历时一个月时间从180美元每吨跌落到今天的130美元每吨左右。铁矿石是否将告别高价矿时代、国内钢企与全球铁矿石巨头能否在新谈判中掌握一定话语权？
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2011年12月05日
A股融资融券的范围今起扩大。根据上交和深交所最新发布的《交易所融资融券交易实施细则》，上证50ETF、上证180ETF、上证红利ETF、上证治理ETF、深100ETF、中小板ETF、深成指ETF七只ETF基金将从今天起正式成为融资融券的标的