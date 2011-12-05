- 2011年12月05日河南航空则对此回复称，根据民航法律规定，公司仅对人身伤害承担赔偿责任，对虾死亡的经济损失不属于法定赔偿项目”。“事业损失费”这类索赔要求还是头一次遇到，必须就此事请示公司高层及法律团队，一周左右再给予答复。
- 2011年12月05日上个月基金新增持债券449.65亿元，基金持债总额达到15143.97亿元，首次突破1.5万亿。
- 2011年12月05日央行原官员伍超明因泄密被判刑六年。据了解共有15位证券市场人士从伍超明处获取过这些泄密数据，除包括一名学者、一名证券媒体记者和一名央行天津分行人士外，其余12人分别来自下列6家知名证券投资、管理和咨询机构
- 2011年12月05日吴敬琏表示，短期政策不能解决根本问题，在用灵活稳健的宏观政策维持经济稳定增长的同时，要把主要注意力集中到解决长期发展的问题。
- 2011年12月05日贸易顺差不是中国追求的目标：我顺差了那么多美元，我看着它贬值，我也心疼，我也不想要吃那么多，所以我们是愿意更多进口美国的东西。美国进一步放宽对中国出口的限制，有利于美国经济的复苏。
- 2011年12月05日新理益集团在参与京东方A增发股份解禁之后，为了能以相对高价卖出相应股票，其公司高管涉嫌操纵京东方A股票价格，违法获利500余万元
- 2011年12月05日北京房地产交易管理网数据显示，前11月北京年内商品房住宅项目(剔除保障房)销售面积合计为819万平米，预计全年成交量在900万平米左右，环比上一年下降27%，相比2008年也下调了近200万平米。成交总面积创10年来新低
- 2011年12月05日如果不尽快完成H股IPO，通过发行次级债补充附属资本的空间并不大
- 2011年12月05日尽管证监会近期推出了一系列措施以维护市场稳定，但新股上会发行节奏仍未放缓，年底再掀新股发行高潮。同时，12月A股市场面临着超过2000亿元的“抽血”压力
- 2011年12月05日陈家强表示，人民币真正在香港流通还不到两年时间，总体进展非常成功。不过他认为，香港要发展成人民币离岸中心，“还要一段比较长的时间”，不能套用伦敦作为美元离岸中心的发展经验，香港要一步一步走。
- 2011年12月05日从分析师集体跳槽，到颁奖礼上的光彩暗淡，仅仅是暗流的表面。高善文给安信证券带来的光环，亦无法遮住安信研究所实力下滑的势态
- 2011年12月05日广泛征集社会民意的基础上，苏州市审计局组织对苏州慈善基金会、残疾人福利基金会、儿童少年基金会、法律援助基金会、见义勇为基金会等5个经江苏省民政厅登记的公募基金会和市红十字会进行审计调查。
- 2011年12月05日他被指责在向企业进行采购时大肆收取回扣，乘坐与政府有业务关系公司提供的专机旅游，以及秘密出任另一份公职并领取报酬。卢皮对此予以否认，并认为是“受到了政治迫害和人身攻击”。
- 2011年12月05日按照我国刑法规定，国家公职人员贪污受贿的量刑标准，要远远大于非公职人员。除了备受关注的足协涉案人员之外，其他涉案的诸如球员、教练等，已经取保候审的人员，都已经陆续返回沈阳和铁岭，正在逐一过堂。
- 2011年12月05日银监会副主席王兆星上周六表示，中国银行业在实施《巴塞尔协议III》的过程中，要努力实现实施国际标准和中国国情的平衡。如果资本要求过高，或远远高于国际水平，那么必然会抑制、损害中国银行业自身的国际竞争力
- 2011年12月05日钢铁行业亏损面在不断扩大。9月份77家大中型钢铁企业中有9家亏损，10月份增至25家亏损，亏损面扩大至32.5%；25家企业亏损额为21.25亿元。即便是利润位于前列的宝钢和包钢，利润额也仅分别为3.52亿元和3.22亿元
- 2011年12月05日11月30日，申万菱信正式公告，宣布前汇添富分管市场副总于东升为新任总经理。而自8月13日于东升正式公告离开汇添富，汇添富分管市场副总一职已空缺三月有余。而民族证券总经理助理雷继明，将成为接替于东升、担任汇添富分管市场副总
- 2011年12月05日德国轮证平台Scoach获证监会发牌，计划来港开设“轮证夜市”，攻占香港散户市场，惹来本地证券界关注。香港七大证券经纪组织上周与证监会会面后，要求证监会留意Scoach可能会带来的“监管套利”问题
- 2011年12月05日当前中国转变经济发展方式的需求极为迫切。转变经济发展方式，关键在于界定政府和市场的边界，通过建立符合市场经济规律的社会组织，把原本应该市场解决，现在却被政府干预的事情交还给市场自行解决。
- 2011年12月05日卡尔扎伊在会前接受德国《明镜》周刊采访时说，2014年之后的10年间，阿富汗仍需要国际社会帮助训练安全部队，增添军警装备，并建立起国家机构。
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