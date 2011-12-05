苏州全面审查社会捐助资金 围绕各基金会和红十字会 2011年12月05日 广泛征集社会民意的基础上，苏州市审计局组织对苏州慈善基金会、残疾人福利基金会、儿童少年基金会、法律援助基金会、见义勇为基金会等5个经江苏省民政厅登记的公募基金会和市红十字会进行审计调查。

巴西劳工部长卢皮宣布辞职 被指涉嫌贪污 2011年12月05日 他被指责在向企业进行采购时大肆收取回扣，乘坐与政府有业务关系公司提供的专机旅游，以及秘密出任另一份公职并领取报酬。卢皮对此予以否认，并认为是“受到了政治迫害和人身攻击”。