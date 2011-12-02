埃及穆斯林兄弟会政党在人民议会首轮选举中得票最多 2011年12月05日 最高选举委员会发布的最新数据显示，第一阶段选举中共有约1073万选民参加投票，其中有效选票数为973．5万张

奥巴马说北约空袭致巴基斯坦士兵死亡不是蓄意袭击 2011年12月05日 白宫当天发表声明说，奥巴马就北约袭击造成24名巴基斯坦士兵死亡一事“亲自表达了他的哀悼”。声明还说，奥巴马在电话中明确表示这一“令人遗憾”的事件不是对巴基斯坦的“蓄意袭击”。他重申了美国进行全面调查的承诺。

伊朗媒体称伊军击落一架美国无人侦察机 2011年12月05日 法尔斯通讯社的报道说，这架型号为RQ－170的无人机是在入侵伊东部边境空域执行侦察任务时被当地驻军发现并被击落的。报道称，该型号无人机是美军在阿富汗战场使用的无人驾驶侦察机

统一俄罗斯党在俄杜马选举中保持领先 2011年12月05日 独联体观察员代表团表示，没有发现能够影响议会选举结果的严重违法现象。上海合作组织观察员代表团有关人士也发表声明，承认本次选举的合法性。近700名国际观察员和俄各参选政党派出的超过50万名观察员对选举进程进行了监督

卫生部将建立短缺药品信息平台 保障临床用药需求 2011年12月02日 意见要求，探索短缺药品定点生产和省际联合采购。对用量小、企业生产不盈利的短缺品种，研究通过定点生产或省际联合采购方式集中生产，以稳定药品供应

12月12日零时起京沪高铁实施列车调整运行图 2011年12月02日 调整后，京沪高铁共开行92对，其中，时速300公里动车组列车由39对增加到65对，时速250公里动车组由25对增加到27对。