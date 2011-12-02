- 2011年12月05日最高选举委员会发布的最新数据显示，第一阶段选举中共有约1073万选民参加投票，其中有效选票数为973．5万张
- 2011年12月05日该方案最终可能将市场中心门站定在上海。根据一定时段内燃料油、LPG等替代能源平均价格，以及这些替代能源与天然气热值比，通过计算，得出上海门站天然气价格。在得出上海门站价格后，综合管输费率和管输公里数，得出管输价格。
- 2011年12月05日消息人士透露，瑞典汽车生产商萨博的母公司——美国通用汽车公司与浙江青年莲花汽车有限公司就中国银行收购萨博股权达成一致
- 2011年12月05日白宫当天发表声明说，奥巴马就北约袭击造成24名巴基斯坦士兵死亡一事“亲自表达了他的哀悼”。声明还说，奥巴马在电话中明确表示这一“令人遗憾”的事件不是对巴基斯坦的“蓄意袭击”。他重申了美国进行全面调查的承诺。
- 2011年12月05日法尔斯通讯社的报道说，这架型号为RQ－170的无人机是在入侵伊东部边境空域执行侦察任务时被当地驻军发现并被击落的。报道称，该型号无人机是美军在阿富汗战场使用的无人驾驶侦察机
- 2011年12月05日独联体观察员代表团表示，没有发现能够影响议会选举结果的严重违法现象。上海合作组织观察员代表团有关人士也发表声明，承认本次选举的合法性。近700名国际观察员和俄各参选政党派出的超过50万名观察员对选举进程进行了监督
- 2011年12月05日他对美国和欧盟制裁伊朗石油和天然气工业持怀疑态度。“如果谁想这么做，应当在采取任何行动前充分考虑后果……我认为，全球、尤其是西方国家当前的状况没有对提出这类讨论做好充分准备。”
- 2011年12月05日要继续保持外贸政策的稳定性和连续性，切实减轻进出口企业税费负担，加大对有订单、有效益出口企业的金融支持，特别要重视解决中小出口企业的困难。积极扩大进口，清理进口环节的不合理限制，提高进口便利化水平。
- 2011年12月05日王岐山强调，要继续保持外贸政策的稳定性和连续性，切实减轻进出口企业税费负担，加大对有订单、有效益出口企业的金融支持，特别要重视解决中小出口企业的困难。积极扩大进口，清理进口环节的不合理限制，提高进口便利化水平。
- 2011年12月05日虽然路虎车单价略高，每辆八九十万，但油耗只有18.5升/百公里，维护维修成本等远低于其他车型，性价比、安全环保效益等综合效益更大，重要的是满足了石油勘探开发的需求
- 2011年12月05日5～7日，西北地区东部、内蒙古、东北地区、华北等地有小到中雪或雨夹雪；黄淮东部、重庆东北部、四川盆地南部、江淮东部、江南东部和南部、广西北部、海南等地的部分地区有中雨，海南中东部局部有大到暴雨
- 2011年12月05日机构预测将于12月上旬公布的11月CPI涨幅将回落到5%以下。市场预测最快在12月央行就可能第二次下调存款准备金率。
- 2011年12月02日意见要求，探索短缺药品定点生产和省际联合采购。对用量小、企业生产不盈利的短缺品种，研究通过定点生产或省际联合采购方式集中生产，以稳定药品供应
- 2011年12月02日为保障公众饮食安全，国家食品药品监督管理局决定自2011年12月至2012年11月在全国范围内开展为期一年的餐饮服务环节鲜肉和肉制品安全整顿治理工作。
- 2011年12月02日具体来看，11月份私营部门新增就业岗位14万个；但美国各级政府在削减赤字的背景下继续减少雇员，当月减少了2万个工作岗位。
- 2011年12月02日事故流行病学调查的任务是利用流行病学方法调查事故有关因素，提出预防和控制事故的建议。事故流行病学调查包括人群流行病学调查、危害因素调查和实验室检验，具体调查技术应当遵循流行病学调查相关技术指南
- 2011年12月02日调整后，京沪高铁共开行92对，其中，时速300公里动车组列车由39对增加到65对，时速250公里动车组由25对增加到27对。
- 2011年12月02日10月份工业生产者价格指数涨幅最大的是匈牙利，为1．3％，其次是法国，为0．5％；降幅最大的是丹麦，下降0．7％，其次是爱尔兰和比利时，分别下降0．6％和0．5％。
- 2011年12月02日这次共现场检查矿井106个，抽查煤矿建设项目档案799个，抽查煤矿企业安全生产许可证案卷1054个，查出问题和隐患442项。
- 2011年12月02日李克强强调，要加快完善保障房分配、退出和监管制度，确保公开公平公正。要坚持实施遏制住房价格过快上涨的政策措施，巩固调控成果。
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