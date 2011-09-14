北约称卡扎菲残余部队不愿和谈 2011年09月14日 北约对利比亚军事行动发言人拉瓦当天在意大利的那不勒斯通过视频说，“全国过渡委员会”向卡扎菲残余势力发出和平谈判的提议，但过去一周的事实表明，卡扎菲残余部队不愿谈判和失去他们所控制的城市。

法国司法机关对希拉克收受非洲政要献金传闻展开调查 2011年09月14日 巴黎大审法院当天说，有关包括希拉克在内的几名法国政治人物涉嫌收受来自非洲地区政治献金的案件已经交由下属分管经济事务的检察部门处理。