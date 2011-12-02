民调显示德国人对欧债危机忧心忡忡 2011年12月02日 受访者对德国政府的危机处理能力看法不一。虽然58％的受访者认为政府不了解危机全貌，但54％的受访者相信默克尔政府最终能战胜危机，50％的人认为默克尔本人在处理危机时“行动正确、果断”。

美研制出可灵活移动的软体机器人 2011年12月02日 研究人员表示，由于软体机器人可以把简单的设计与复杂的运动结合起来，而且比金属机器人更能承受某些机械损害，可能有助于克服金属机器人在应用方面的局限性