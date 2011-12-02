- 2011年12月02日
- 2011年12月02日要加快全国城市个人住房信息系统的建设和联网工作，为保障房公平分配、房地产调控、相关制度改革奠定基础。要加快完善保障房分配、退出和监管制度，确保公开公平公正，真正让住房困难的中低收入群众得到实惠
- 2011年12月02日罢工是从11月20日开始的，起因是资方要将工厂迁往苏州而必须裁退1000名员工。工人们说，他们在没有得到通知的情况下失去工作，而且赔偿不足。
- 2011年12月02日受访者对德国政府的危机处理能力看法不一。虽然58％的受访者认为政府不了解危机全貌，但54％的受访者相信默克尔政府最终能战胜危机，50％的人认为默克尔本人在处理危机时“行动正确、果断”。
- 2011年12月02日成思危在北京的一个论坛上称,影响通货膨胀的三大因素并没有消除,包括国内劳动力成本的提高和原材料、能源价格的提高,输入性通胀压力以及货币因素,但发达国家多为低利率环境,中国货币收紧必然导致热钱流入.
- 2011年12月02日中国外交部副部长傅莹表示，冰岛内政部在否决这一申请时提出了法律法规方面的原因，冰岛领导人也表示遗憾
- 2011年12月02日《规划》指出现代生物制造已经成为全球性的战略性新兴产业，是世界各经济强国的战略重点，呈现出高速增长的态势。大力发展现代生物制造科技，加快培育和发展生物制造产业，是实现我国经济结构调整、转变经济发展方式的迫切需求
- 2011年12月02日国内政局的动荡、电力供应的紧张以及本币升值等推动更多日本企业向海外，尤其是东南亚转移其生产线。对于日本央行来说，进一步加大购入国债的力度来进一步提供宽松的货币政策环境是必然选择
- 2011年12月02日报告称，如果允许女性驾车将导致卖淫、色情文学、同性恋以及离婚率激增。禁令被解除10年后，沙特将“再也没有处女”。报告还指出，那些允许女性开车的其他穆斯林国家，已经可以看到“道德下降”的现象。
- 2011年12月02日仲量联行最新发布的《全球资本流动》报告显示，2011年第三季度，上海以19亿美元交易额位居全球房地产交易量第五位，而上季度上海位居第八位。另外，香港的房地产市场交易额为42亿美元，从上季度的第四升至第三位。
- 2011年12月02日缺陷产生的原因是车辆油箱的加注管接头与油箱接合面可能脱焊，极端情况下会导致燃油泄漏，存在安全隐患。
- 2011年12月02日缺陷产生的原因是车辆油箱的加注管接头与油箱接合面可能脱焊，极端情况下会导致燃油泄漏，存在安全隐患。
- 2011年12月02日部分参与讨论的商业银行代表认为，银行和房地产开发企业能够承受房价下跌20％到30％带来的冲击，不过，中国银行和企业则更加关心房价下跌20％后，是否会诱发恐慌性抛售，以及连锁反应
- 2011年12月02日贾庆林倡导，积极鼓励广大非公有制经济人士，努力成为经济增长的重要推动力量。
- 2011年12月02日CPI应该会进一步下滑，到2012年二季度进一步达到3%-4%的水平，这将为政策的进一步放松留下更大空间。
- 2011年12月02日中国外交部副部长傅莹表示，中国加强与欧洲的经济合作正是欧洲克服困难所迫切需要的，不要给这种正常、有益而健康的交往扣上政治的帽子。
- 2011年12月02日陈德铭指出，中国坚持积极主动开放原则，顺应新形势新要求，加快研究提出新时期对外开放的总体思路和战略。
- 2011年12月02日近期当地降雪且降温明显，蔬菜价格以涨为主，部分品种涨幅较大。监测数据显示，11月中旬开始，全国蔬菜价格止降趋涨。与11月14日相比，12月1日，监测的21种蔬菜平均价格上涨5.5%。
- 2011年12月02日研究人员表示，由于软体机器人可以把简单的设计与复杂的运动结合起来，而且比金属机器人更能承受某些机械损害，可能有助于克服金属机器人在应用方面的局限性
- 2011年12月02日该院主管院长及医务科科长已被免职，妇产科主任等4名当事医务人员已被停职；新生儿已转入佛山市妇幼保健院治疗，生命体征稳定
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