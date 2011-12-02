- 2011年12月02日默克尔就欧债危机阐述政府立场时说，欧洲主权债务危机无法一夜之间得到解决，这一进程将持续数年。目前的危机“如果不是欧洲统一历史上，也是引入欧元以来最严重的一场危机”。
- 2011年12月02日龚绍礼1999年3月任江西省煤田地质局副局长，2003年12月任局长，2009年6月任江西省核工业地质局副局长（副厅级）
- 2011年12月02日叙利亚外交部1日宣布，叙利亚将暂时放弃地中海联盟的成员国身份，中止参加该联盟的一切相关活动，以回应欧盟对叙采取的制裁。当天早些时候，欧盟宣布了对叙利亚的数项新制裁措施。
- 2011年12月02日不能寄宿的农村留守儿童要就近入学，不能提供校车服务的地方不能随意撤并学校，以免造成因为路途遥远等原因使农村留守儿童安全得不到保障，甚至因此失学
- 2011年12月02日新华社周五援引中国外交部副部长傅莹的话称，中国3.2万亿美元的外汇储备不能用来援助其他国家
- 2011年12月02日对19家机构进行调查，多数机构认为明年年底前利率政策将按兵不动，而高盛集团和汇丰控股则认为中国明年将降息。
- 2011年12月02日716家上市公司实现IPO上市，合计募资金额超过9500亿元
- 2011年12月02日现在是时候全面宽松以保增长。摆在中国面前的主要风险已经迅速从通胀压力转为价格下行压力，需要加大政策宽松的力度以支持增长。
- 2011年12月02日延缓债务偿还期限、贷款展期、将资产转移到表外等做法可能使银行当前面临的压力暂时无法在不良贷款率中得到明显体现，但现金流状况还是清楚地反映出，中国的银行面临的压力与日俱增
- 2011年12月02日中央企业要进一步推动社会责任报告的编制和发布。国资委要求，到明年所有的中央企业都要发布社会责任报告。
- 2011年12月02日中国在欧洲主权债务问题上，通过向国际货币基金组织注资、购买欧洲债券和增加进口、扩大企业投资等方式，支持欧洲国家克服危机、增加就业和恢复经济增长。中国毫无利用金融工具谋取权益的打算，中欧之间的合作关系是互惠互利的。
- 2011年12月02日新大陆12月2日晚间公告称，经查实，公司董事梁键因涉嫌经济犯罪，被司法机关批准逮捕
- 2011年12月02日2日，大宗商品疲弱运行，近全线收微跌。这也推动跟踪大宗商品表现的商品指数收微跌
- 2011年12月02日金融危机爆发后，一些西方学者指责中国人的消费能力不足，造成世界消费的不平衡。外交部副部长傅莹表示，中国不能走信贷消费、超支消费的路。
- 2011年12月02日深交所总经理宋丽萍认为，当前基金业的发展确实遇到了前所未有的困难，但仍具有广阔的发展空间，需进一步深化资本市场买方的功能，实现向资产管理公司的转型
- 2011年12月02日估计2011年12月上证指数主要波动区间为2300点至2500点
- 2011年12月02日如今保障性住房的大规模建设又进入了大跃进的时代，再一次重复着中国计划经济完全不顾及经济发展条件、不顾生产能力和不讲科学道理的错误。
- 2011年12月02日新股发行估值存在偏差，参与各方天平过于向控股股东和原始股东倾斜，这是资本市场长期“熊长牛短”的一个重要原因
- 2011年12月02日中国指数研究院于12月1日发布11月份全国100个城市住宅价格样本调查数据显示，宁波上月住宅价格相比10月份下跌2.25%，环比跌幅位居百城之首。
- 2011年12月02日巴西财政部长曼特加1日在这里宣布，为了抗击外部经济危机对巴西的影响，政府决定以减税和放松贷款为核心，实施一系列刺激经济的措施
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富