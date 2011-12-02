默克尔呼吁修改欧盟条约建立欧元区财政联盟 2011年12月02日 默克尔就欧债危机阐述政府立场时说，欧洲主权债务危机无法一夜之间得到解决，这一进程将持续数年。目前的危机“如果不是欧洲统一历史上，也是引入欧元以来最严重的一场危机”。

江西核工业地质局原副局长龚绍礼收受贿赂被判16 2011年12月02日 龚绍礼1999年3月任江西省煤田地质局副局长，2003年12月任局长，2009年6月任江西省核工业地质局副局长（副厅级）

叙利亚宣布对土耳其和欧盟经济制裁实施报复措施 2011年12月02日 叙利亚外交部1日宣布，叙利亚将暂时放弃地中海联盟的成员国身份，中止参加该联盟的一切相关活动，以回应欧盟对叙采取的制裁。当天早些时候，欧盟宣布了对叙利亚的数项新制裁措施。

2日大宗商品疲弱运行近全线收跌 2011年12月02日 2日，大宗商品疲弱运行，近全线收微跌。这也推动跟踪大宗商品表现的商品指数收微跌