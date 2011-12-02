美国制造业逆势扩张并非经济走强信号 2011年12月02日 美国供应管理协会1日公布的报告显示，11月份美国制造业采购经理人指数（ＰＭＩ）为52.7，高于10月份的50.8。这是美国制造业活动连续第28个月扩张，且扩张速度较上月加快

美国11月汽车销量创年内新高 2011年12月02日 据美国汽车业权威机构——汽车数据公司公布的数据，美国11月经季节调整按年率计算汽车销量达1363万辆，创今年来最高水平。通用汽车预计，今年全年美国市场汽车销量将达到1300万-1350万辆