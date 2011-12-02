- 2011年12月02日随着欧美市场陷入低迷，日本汽车厂商对中国市场的重视度越来越高，今年下半年以来，日本主要车企纷纷强化中国市场战略，试图挽回与欧美车企在中国市场竞争中的劣势
- 2011年12月02日美国供应管理协会1日公布的报告显示，11月份美国制造业采购经理人指数（ＰＭＩ）为52.7，高于10月份的50.8。这是美国制造业活动连续第28个月扩张，且扩张速度较上月加快
- 2011年12月02日据美国汽车业权威机构——汽车数据公司公布的数据，美国11月经季节调整按年率计算汽车销量达1363万辆，创今年来最高水平。通用汽车预计，今年全年美国市场汽车销量将达到1300万-1350万辆
- 2011年12月02日有消息称，iPhone4S已经通过了工信部的所有检测，相关报告已送往工信部设备认证机构，入网许可证指日可待。有地市公司联通负责人透露，联通已经做好了iPhone4S的销售渠道与物流的相关准备工作，如无意外，本月即可上市
- 2011年12月02日11月21日至11月27日，北京楼市在中粮万科长阳半岛、龙湖时代天街等打折楼盘的带动下，价格回落至两个月来最低点，一手房成交均价为17020元/平方米，较47周下降16.8%，成交套数1337套，较47周上升35.3%，楼市整体呈现量升价跌局面。
- 2011年12月02日深交所日前推出的《关于完善创业板退市制度的方案(征求意见稿)》提出“不再实施现行的‘退市风险警示处理’方式”，并且创业板公司一旦进入暂停上市状态，深交所不支持这类公司进行重大资产重组，并通过借壳的方式实现恢复上市
- 2011年12月02日在中国子榜单中，香港、台北及上海，是目前中国城市中生活品质及安全感最高的三座城市，上述三座城市在全球榜上分别排名70位、85位和95位。
- 2011年12月02日有一家神奇的公司，上市10年募集资金总额超过278.85亿元，10年间还获得政府补贴11.59亿元，但总共亏损75.32亿元。这家名叫京东方，是一家典型的靠政府哺养的“不死鸟”。
- 2011年12月02日当前基金业的发展确实遇到了前所未有的困难，但仍具有广阔的发展空间，需进一步深化资本市场买方的功能，实现向资产管理公司的转型
- 2011年12月02日电监会副主席史玉波介绍，我国风电开发程度还很低，风能开发潜力巨大，预计到2015年风电装机将达到1亿千瓦，年发电量达到1900亿千瓦时，风力发电量在全国发电量的比重将超过3%
- 2011年12月02日卢克石油公司是俄罗斯最大的私营石油公司，其石油开采量仅次于国营的俄罗斯石油公司，约占俄罗斯石油开采量的17.8%。该公司去年石油开采量为9599.2万吨，其中在俄罗斯境内的开采量为8976.7万吨
- 2011年12月02日交通银行、瑞银集团(UBS)和新加坡星展银行的经济学家近期做出判断称，欧元区危机将致中国未来出口环境持续恶化，如其发生更为严重的衰退，中国出口降幅可能扩大。
- 2011年12月02日12月2日，深圳证券交易所总经理宋丽萍在第十届中国证券投资基金国际论坛上表示，基金近来参与新股发行程度有所上升，但报价存在定价不合理或高估现象
- 2011年12月02日此次货币政策调整也不会如许多媒体所乐观预测的那样——下调存款准备金对房地产没有影响。房地产市场可能将意外“被救”。
- 2011年12月02日从目前看房价下跌30%也有可能，但调控不能太着急，尤其是房价不能跌得太急，否则各方都很难承受。
- 2011年12月02日截至收盘，沪指报2360.66点，跌26.20点，跌幅1.10%，成交573.2亿元；深成指报9808.23点，跌109.63点，跌幅1.11%%，成交539.7亿元
- 2011年12月02日从这次应对国际金融危机来看，掌握核心技术，拥有自主品牌，积极进行优化结构升级的企业往往受国际影响较小
- 2011年12月02日本周公开市场操作净回笼资金240亿元，但资金利率随存款准备金下调而下跌
- 2011年12月02日在过去相当长时期，经济增长是靠资源来拉动的。当这样一种增长方式遇到障碍时，就遇到既不能松也不能紧的境地。
- 2011年12月02日根据清科数据库统计，2011年11月中国并购市场共完成75起并购交易，其中披露金额有60起，交易总金额为36.82亿美元，平均每起案例资金规模约6,136.00万美元。与2011年10月相比，11月并购案例数量下降9.0%
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