- 2011年12月02日余永定称，中国经济并未偏离航线，更不存在触礁的可能性。导致悲观情绪大幅上升的有三大担忧：中国房地产市场濒临崩盘，中国财政状况将因大规模的地方债务而迅速恶化，以及温州等城市的地下信贷网络崩溃。
- 2011年12月02日维持货币市场流动性的充裕，保证信贷对实体经济的支持力度是当前货币政策的首要目标。预计年内基准利率还会维持在当前水平不变。
- 2011年12月02日2011年至今，在美上市的中国概念股不断受到利空消息以及做空机构的侵袭，为保证自身利益，多家中国企业分别在3月份，6月份以及8至10月份三次掀起回购高潮
- 2011年12月02日今年全国保障房开工建设1000万套目标虽已实现，但不少项目仅是“挖坑待建”，甚至还有个别地方存在着保障房建设资金被挪用、被侵占等违规乱象。表面上看是因为资金缺口大和建设用地紧，实则折射出的是地方政府消极应付的态度。
- 2011年12月02日证监会首任主席、中国资本市场研究会主席刘鸿儒发表致辞，谈到了目前基金业的瓶颈和解决的方向，他表示，基金业要走出困境，应向资产管理方向转型
- 2011年12月02日对券商上市的审慎性监管要求予以细化，对优质券商有一定程度的放宽。对于市场竞争力达到一定标准的券商，可不要求其具有良好的成长性；对于成长性达到一定标准的券商，可不要求其具有较强的市场竞争力
- 2011年12月02日国际投行比较一致地指出，2012年将是中国新旧经济模式交替及战略转型的重要时期，代表“新经济”方向的行业将获得更高的投资溢价。
- 2011年12月02日截止至2011年11月30日，证监会共针对37家上会企业进行了审核，其中13家被否，24家通过，通过率仅为64.9%，远远低于前三季度约80.0%的通过水平
- 2011年12月02日这份议案当晚以93票赞成、7票反对的结果获得通过。拨款金额比总统奥巴马提出的预算少270亿美元。这一拨款将为美国军事人员开支、武器和国防安全项目及伊拉克与阿富汗两场战争提供经费
- 2011年12月02日信件指出，奥巴马刚刚当选总统时，曾保证要带领世界走向一个全球气候变化合作的新纪元。但时隔三年，美国在全球气候变化谈判中，却面临着从“领导者”向“主要阻碍者”转变的风险
- 2011年12月02日12月2日，尽管人民币对美元汇率中间价报6.3310，较前日出现上升，但盘中人民币对美元即期汇率一度触及跌停。
- 2011年12月02日美国参议院以100票赞成、0票反对的结果一致通过了对伊朗的经济制裁措施，制裁目的是切断伊朗中央银行与全球金融体系的联系
- 2011年12月02日2011年11月29日晚，警方接举报称，有人在微博上发布“多人携带有艾滋病的针管进京”消息，引起网友恐慌。西城公安分局会同相关部门调查证实，该消息内容不实，为有人在恶意编造并散布虚假信息
- 2011年12月02日如区县频现“小产权房”或查处不力，政府领导、违建单位法人将被预警约谈。
- 2011年12月02日上世纪90年代初期，大量中国商人乘坐北京至莫斯科的3/4次国际列车，前往俄罗斯“淘金”。一伙犯罪分子窜上列车，专以中国商人为目标进行抢劫，稍有不从就刀枪相加。先后有上百名旅客受害，被抢财物价值上百万元
- 2011年12月02日佛山中院近日一审以贪污罪判处区叶宽死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以贪污罪判处欧阳胜有期徒刑十年；两被告人退回的1200万元赃款予以没收，上缴国库
- 2011年12月02日今年2月生效的美俄新版《削减战略武器条约》要求两国全面交换各自核武器数量，并允许双方公开非机密数据。今年6月1日美国国务院首次公布相关数据，并决定以后每半年更新一次
- 2011年12月02日
- 2011年12月02日基金公司应理性参与新股发行询价，提升新股定价能力，促进IPO的合理定价
- 2011年12月02日国金融调控目前存在着只顾货币市场，不管资本市场和保险市场的偏向，出台金融调控措施时往往只针对货币市场，不考虑对资本市场和保险市场的影响，造成三个市场相互分割，不能协调发展，使资本市场出现持续低迷
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