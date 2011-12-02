美国参议院通过6620亿美元国防拨款 2011年12月02日 这份议案当晚以93票赞成、7票反对的结果获得通过。拨款金额比总统奥巴马提出的预算少270亿美元。这一拨款将为美国军事人员开支、武器和国防安全项目及伊拉克与阿富汗两场战争提供经费