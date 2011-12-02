- 2011年12月02日今年12月央行仍可能降低一次存款准备金率，在明年上半年，存款准备金率将仍有3次下调的空间。
- 2011年12月02日截至11月30日，今年以来共有18351款理财产品发行，接近去年全年发行量的两倍，其中期限在1个月以内的超短期产品占到近4成，是造成今年银行理财产品狂飙的一个主要原因
- 2011年12月02日在北京，多个地王地块迟迟不开工，而背后的原因就是开发商的资金问题。
- 2011年12月02日截至目前，已有151家企业参与试点，挂牌和通过备案企业101家。挂牌公司大多属于战略性新兴行业，主要分布在电子信息、生物制药、新能源环保、新材料、文化传媒等新兴产业
- 2011年12月02日当前形势下，城商行发行上市有利于充分发挥资本市场对中小和小微企业的支持作用
- 2011年12月02日业内人士预计，针对文交所的整顿细则将更加严厉，未来可能只有北京、上海、深圳三家有当地国资背景的文交所能获得“正式牌照”
- 2011年12月02日“很多人不愿意在反贪局干，这与这项工作的性质有很大关系。”张友宝坦言，反贪干警处在反腐败斗争的第一线，与形形色色的贪污贿赂犯罪嫌疑人打交道。如何抵制来自方方面面的诱惑，成为反贪干警必须面对的问题
- 2011年12月02日报道援引日本防卫省发布的消息称，4艘中国军舰于1日晚穿过冲绳本岛和宫古岛之间的水域驶往东海。但11月22至23日穿过该水域前往太平洋进行训练的中国军舰共有6艘，因此还有2艘中国军舰的行踪不明
- 2011年12月02日范洁同志为江陵县人，父亲为乡镇药店职员，母亲为下岗职工，弟弟在上海打工。2008年7月大学毕业后，通过全省“选调生”统一招录考试，安排到江陵县滩桥镇工作
- 2011年12月02日截至目前，包括深交所在内的监管层已加大了IPO市场的监管力度。实际上，就IPO申请而言，如果算上拟上市企业IPO申请被劝退和主动撤回上市申请的拟上市企业在内，那么，IPO申请的过会率就要大打折扣
- 2011年12月02日2011年12月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3310元，较上一交易日（6.3353）小幅上调43个基点。
- 2011年12月02日继凤凰股份之后，又一只传媒概念股登陆A股
- 2011年12月02日报考2011年贵州省省直机关和贵阳市公务员的考生都在武警贵州医院体检，他们当中至少有10人遭遇了同样的问题——不合格只出现在公考体检中
- 2011年12月02日除去招保万金四大房企之外的115家A股上市房企，在未来一年内现金缺口将达到1329亿元。明年上半年，房地产企业将迎来偿债高峰。
- 2011年12月02日今年以来银行上浮贷款比例不断提高的情况在明年将不可持续
- 2011年12月02日112所高校中居然有108家透明度测评为零，即没有公开学校财政性资金的使用和管理情况。而得分的那4家高校，也仅仅是公布了自己学校财政资金的相关管理制度，并没有交代如何具体使用
- 2011年12月02日日前，由国家旅游局牵头拟定的《国民旅游休闲纲要(征求意见稿)》已经下发至各省旅游局征求意见，《纲要》预计明年年初出台。
- 2011年12月02日一是基金公司可投资范围受限；二是基金业的销售渠道受限制；三是基金公司自身存在治理结构的缺陷；四是基金行业缺乏长期的资金来源；五是基金监管的标准不一
- 2011年12月02日11月份北京市二手住宅成交均价为每平方米22018元，创下15个月以来的新低。
- 2011年12月02日赖斯在接受采访时表示，国际货币基金组织很可能将在明年1月底以前“向下修正”经济增长预期，但并未具体说明哪些预期可能会受到影响。
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