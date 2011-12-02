- 2011年12月02日12月1日下午，河南银监局信息中心张姓官员在接受记者电话采访时说，河南银监局对安阳银监分局局长王春被指操纵“村镇银行”设置及索要干股事件极为重视，目前河南银监局已派出一个5人组成的调查组在安阳展开调查
- 2011年12月02日这两位女性1日在驻缅甸的一名美国外交人员的家中共进了私人晚餐。这也是希拉里与昂山素季的首次私人碰面。在此之前，二人曾通过电话。
- 2011年12月02日其中由成年人携带流浪乞讨的，应当进行调查、甄别，对有胁迫、诱骗、利用未成年人乞讨等违法犯罪嫌疑的，要依法查处；对由父母或其他监护人携带流浪乞讨的，应当批评、教育并引导护送到救助保护机构接受救助
- 2011年12月02日该集团同时发行1.59 亿股A 股，招股价介乎23 元至28元人民币， 集资最多44.5 亿元人民币
- 2011年12月02日阿桑奇在伦敦举行的新闻发布会上称：“今天我们公布了超过287份文件，证明确实存在一个国际性的监视行业--无论是独裁政权还是民主政权，都购买了设备截听所有人的信息”。
- 2011年12月02日12月1日，中国银行（601988）首席经济学家曹远征预测，2012年中国GDP增速将在8.8%左右，CPI增幅将在4%左右。
- 2011年12月02日由于香港地价高昂，且多属于私人所有，因此高铁进入香港后，全部采用造价高昂的地下隧道模式。根据有关规划，深圳在福田区皇岗公园开掘一个地下工程面，盾构机由此进入地下后，将一路挖掘至香港西九龙
- 2011年12月02日三类市场最受关注——贵金属交易所、文化产权交易所、农产品等其他大宗商品交易所。除各地区文化艺术品交易所未列出具体名称外，其他待清理交易所为51家
- 2011年12月02日12月1日，陈光标在其微博宣布，由于首批试点的南京3处房产已经过了报名截止日，但仍没有符合条件者参与报名，所以宣布此次售房活动以"流标"处理，并且暂时不再考虑低价售房一事。同时，他还否认“是作秀，是炒作”。
- 2011年12月02日制裁还包括禁止向叙利亚出口任何与石油、天然气相关的设备及技术，欧盟各大公司将不会在叙利亚进行投资。
- 2011年12月02日飞机在波士顿洛根国际机场着陆后，史密斯被警方逮捕。史密斯被控拥有儿童色情物品，警方称他还将受到其它指控。
- 2011年12月02日长城资产正在和天津银行就股权收购进行洽谈，希望能够获得天津银行超过半数的股权。这一收购最快年底可有结果
- 2011年12月02日上万名示威者打着“我们受够了”、“让逃税者为危机买单”等标语，在雅典市中心集会。他们抗议政府推行的削减工资和补贴、提高税收和解聘公务员等紧缩措施。
- 2011年12月02日萨科齐说，法国将与德国共同扮演稳定欧洲和巩固信心的核心角色，并将一同发起制订欧盟新条约的工作，以代替缺陷日渐显露的《马斯特里赫特条约》。新条约旨在建设一个“更规范、更团结、对人民更负责任”的欧洲。
- 2011年12月02日当前我国工资收入差距主要体现在四个方面，即行业企业间差距、城乡间差距、地区差距、高管和普通职工差距，这四方面的工资收入差距近年来都在不断扩大，应引起社会重视
- 2011年12月02日民生银行行长洪崎称，“银行业利润太高了 我们都不好意思公布”。对此，北京大学光华管理学院副教授陈玉宇12月2日在微博称，银行利润高有两个原因，一个是央行的货币政策，另一个是银行利率的管制。
- 2011年12月02日“基地”组织领导人扎瓦希里在一份录像讲话中说，“基地”组织绑架了现年70岁的美国人沃伦·温斯坦。扎瓦希里说，要想让温斯坦获释，美国必须停止在巴基斯坦、阿富汗、索马里和也门对当地武装人员的空袭。
- 2011年12月02日白宫1日发表声明说，取消总统选举的公共筹资制度，将使企业及特殊利益集团在政治选举中的影响力进一步增强，并导致竞选人陷入无休止的竞选筹资活动中。目前，这一法案还需获得参议院批准。
- 2011年12月02日一收就死一放就乱，成为调控的必然结局。你可以不让我卖，你可以限制贷款，但是你做不到我必须开工，必须大建，必须上保障房。调控绝不能走限地根银根的老路。”
- 2011年12月02日这份由联合国经济与社会事务部发布的报告说，高居不下的失业率、欧元区主权债务危机以及发达国家的财政紧缩政策使得世界经济增速放缓，加大了经济再次衰退的可能性。
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