新华人寿今拟招股募资逾140亿 预计15日H股IPO 2011年12月02日 《财经》综合报道 该集团同时发行1.59 亿股A 股，招股价介乎23 元至28元人民币， 集资最多44.5 亿元人民币

希腊民众举行新政府执政后首次总罢工 2011年12月02日 上万名示威者打着“我们受够了”、“让逃税者为危机买单”等标语，在雅典市中心集会。他们抗议政府推行的削减工资和补贴、提高税收和解聘公务员等紧缩措施。

法国总统主张重建欧洲 2011年12月02日 萨科齐说，法国将与德国共同扮演稳定欧洲和巩固信心的核心角色，并将一同发起制订欧盟新条约的工作，以代替缺陷日渐显露的《马斯特里赫特条约》。新条约旨在建设一个“更规范、更团结、对人民更负责任”的欧洲。

美众院叫停动用公共资金支持总统竞选活动 2011年12月02日 白宫1日发表声明说，取消总统选举的公共筹资制度，将使企业及特殊利益集团在政治选举中的影响力进一步增强，并导致竞选人陷入无休止的竞选筹资活动中。目前，这一法案还需获得参议院批准。