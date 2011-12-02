- 2011年12月02日多数认为这意味着货币政策转向宽松大幕已经拉开。不过，亦有分析人士指出，此次下调有对此前畸高的法定存款准备率纠偏的性质，只是为缓解流动性紧张而进行的预调微调
- 2011年12月02日招股书显示，2010年6月，加加食品前身加加有限在明晰了重组方案和股权架构设置之后，引进了最后一批新投资人。而这其中就包括了嘉华优势、嘉华卓越、嘉华致远三家创投公司
- 2011年12月02日黄奇帆说，我们讲司法正义，很重要是讲程序正义，法理过程、推理过程要合法合规，公检法三权分立独立运作。重庆的打黑绝不是黑打乱打，绝不是在搞运动，而是严格按照黑社会的四个特征，把打黑与打保护伞、破命案、反腐败三结合
- 2011年12月02日股东频频通过大宗交易减持，使进入11月以来西南证券二级市场股价表现不佳。整个11月份，西南证券的股价跌幅高达19.53%。
- 2011年12月02日欧盟的声明称，欧盟对伊朗实施进一步制裁的原因是伊朗在核问题上毫无进展。声明称，上述实体与个人均直接参与了伊朗的核活动。声明重申对伊朗发展军事核计划深表担忧
- 2011年12月02日减持股东主要来自于参与定向增发的投资者
- 2011年12月02日在目前实行限购的城市中，有11个城市的房地产限购令将在年底到期，但目前，这些即将到期城市中还没有一个主动表示将延长限购令。
- 2011年12月02日11月中小板、创业板公司共有258位高管出现了减持行为，减持股份合计1.48亿股，按照交易平均价或变动期间股票均价计算，套现金额合计29.87亿元，环比10月份增加了8.7倍。
- 2011年12月02日北京首都机场亦飘小雪，气温-2℃，能见度0900米。受天气影响部分航班出现延误或取消。截止今日8时30分，首都机场国内出港航班延误22架次，取消5架次。请出行旅客注意关注天气和航班情况
- 2011年12月02日现时市值约2亿元的合兴集团(00047.HK)12月1日公布，以34.75亿元“蛇吞象”向大股东收购内地逾200间吉野家特许经营业务
- 2011年12月02日自2008年以来，共20家新三板企业通过了上市的股东大会决议，占比超过99家新三板挂牌企业的五分之一，但目前上市成功的只有5家，成功率仅为20%
- 2011年12月02日ST传媒12月1日宣布终止筹划重大资产重组，当日公司股票跌停报收。
- 2011年12月02日初步统计，2011年全国粮食总产量达到57121万吨，比2010年增产2473万吨，增长4.5%。
- 2011年12月02日目前一些二线城市已经开始轨道交通申建程序，到2015年，全国城市规划交通总投资或将达1.2万亿元
- 2011年12月02日12月1日，朝阳区建外soho西区11号写字楼内，电梯出现多次急速坠落事故，所幸未造成人员伤亡。据了解，该楼电梯近日出现多次故障。物业客服负责人称，电梯公司正在积极养护和维修中，原因正在进一步调查
- 2011年12月02日犯罪嫌疑人以提供融资贷款为借口，物色到急需资金的中小企业主后，要求被害人额外支付12%至18%不等的“贴息”、“保证金”或“资金移动费”等名义的费用
- 2011年12月02日今后将进一步改革完善税收制度，研究推进房地产税改革，完善财产税制度。
- 2011年12月02日发改委提供的一份数据称，近几年我国销售电价整体调整幅度较低，目前我国的工业电价居世界中等水平，而居民电价远低于国外其他国家。
- 2011年12月02日2010年由于银信合作规模失控，导致信贷额度管控失败，至今还让监管者心有余悸。
- 2011年12月02日建设银行总行相关人士表示，“运钞车发生爆炸”的描述从目前情况来看并不属实，爆炸发生之前，运钞车就已经开走
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