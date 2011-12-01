11月深圳楼市成交量环比降两成 成交均价连跌四月 2011年12月01日 深圳市规划和国土资源委员会1日公布的数据显示，11月深圳楼市成交量环比下滑超两成，成交均价已连续4个月下跌。

PMI未现断崖式变化 经济增速回落在可承受范围 2011年12月01日 PMI逐级下探已持续一段时间，其实并没有出现“断崖式”变化。所以既要高度重视最新PMI数据释放出的经济增速将继续下行的信号，做好政策预案；也不必过于担心，因为中国经济增速的回落仍处在可以承受的范围内。