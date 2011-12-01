- 2011年12月02日大家有一点为富不仁的感觉，企业利润那么低，银行利润那么高，所以我们有时候利润太高了，有时候自己都不好意思公布。
- 2011年12月02日分析人士认为，虽然央行宣布下调存款准备金率向市场注入流动性，但在资本充足率和存贷比的限制下，信贷活水仍难以源源不断地输往经济实体。
- 2011年12月02日通知说，任何单位或个人依法进行土地承包经营权流转，包括工商企业租赁农地从事农业生产的，必须按照土地利用总体规划，坚持农地农用，不得擅自改变土地用途
- 2011年12月02日道琼斯工业平均指数下跌25.65点，收于12,020.03点，跌幅为0.21%；纳斯达克综合指数上涨5.86点，收于2,626.20点，涨幅为0.22%
- 2011年12月01日标普将澳洲联邦银行、西太银行、澳新银行及澳大利亚国民银行的评级从AA下调至AA-，澳大利亚第一大投行麦格理银行被连降两级，从A-降至BBB。野村控股维持不变。
- 2011年12月01日缺陷产生的原因是由于动力转向电子控制器模块供应商制造不良，在长时间使用后，其端子焊接处存在脱开的风险。极端情况下，会造成转向沉重，存在安全隐患。
- 2011年12月01日经初步调查，爆炸系由门前堆放的不明物体引发
- 2011年12月01日出现个别企业大规模租赁农地，以各种名义圈占土地，擅自改变土地用途，违法违规进行非农建设的现象，违反了土地用途管制制度，影响了耕地保护，侵害了农民利益，必须坚决予以制止
- 2011年12月01日深圳市规划和国土资源委员会1日公布的数据显示，11月深圳楼市成交量环比下滑超两成，成交均价已连续4个月下跌。
- 2011年12月01日绝大多数爆发群众示威抗议的阿拉伯国家在清廉指数排行榜上位居低端。国际透明组织在革命爆发前就曾发表过一项阿拉伯地区报告，警告裙带关系、君臣关系和贿赂已经深入这些国家的日常生活，现有的反腐败法律根本就形同虚设
- 2011年12月01日海通证券将发行12.29亿H股，招股价在9.38港元～10.58港元之间，募资130亿港元；将定于12月5日公开招股，12月8日定价，12月15日首日挂牌买卖，其每手（400股）入场费约4274.66港元
- 2011年12月01日周春生表示，中小企业高企的融资成本，会给未来几年中国的发展带来巨大的威胁。
- 2011年12月01日PMI逐级下探已持续一段时间，其实并没有出现“断崖式”变化。所以既要高度重视最新PMI数据释放出的经济增速将继续下行的信号，做好政策预案；也不必过于担心，因为中国经济增速的回落仍处在可以承受的范围内。
- 2011年12月01日温家宝说，感染艾滋病是不幸的，理应得到政府的帮助
- 2011年12月01日这笔贷款的借款人为凯雷为了海尔电器投资案而设立的一家特殊目的实体(SPV),利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码330个基点.
- 2011年12月01日公司将在不超过三个月的期限内回购5000万美元的美国存托股(以下简称“ADS”)。
- 2011年12月01日香港《明报》周四援引未具名消息人士的话报道，新加坡对冲基金Broad Peak11月30日通过抛售中国建设银行H股套现2.67亿美元。
- 2011年12月01日与10月12日相比，12月1日，近五成省区市土豆价格上涨，其中上海、黑龙江的涨幅较大，均已超过20%，其余价格上涨的省区市的涨幅多在10%以下。
- 2011年12月01日国土资源部近日发出紧急通知，要求严禁工商企业借“租赁”“流转”之名，违法违规租赁农村土地进行非农业建设。
- 2011年12月01日申银万国证券发布研究报告指出，考虑到外汇占款很有可能继续下降、银行流动性紧张格局还需要对冲，预计准备金率不久之后仍将下调，预估未来12个月的下降幅度在2个百分点左右
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