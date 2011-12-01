- 2011年12月01日国土资源部近日发出紧急通知，要求严禁工商企业借“租赁”“流转”之名，违法违规租赁农村土地进行非农业建设。
- 2011年12月01日申银万国证券发布研究报告指出，考虑到外汇占款很有可能继续下降、银行流动性紧张格局还需要对冲，预计准备金率不久之后仍将下调，预估未来12个月的下降幅度在2个百分点左右
- 2011年12月01日汇丰1日公布，汇丰中国制造业采购经理人指数（PMI）从10月的51降至11月的47.7，创下过去32个月新低，这也是该指数在过去4个月中首次下降。
- 2011年12月01日《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》提出，中央和地方财政逐步增加扶贫开发投入，中央财政扶贫资金的新增部分主要用于连片特困地区。
- 2011年12月01日我国未来十年扶贫开发目标是：到2020年，稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房。贫困地区农民人均纯收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，扭转发展差距扩大趋势。
- 2011年12月01日巴拉克还表示：“如果利用制裁和外交手段能够令伊朗放弃核计划，以色列非常欢迎。但是我觉得不太可能。”
- 2011年12月01日11月份上海一手商品住宅成交达到48.96万平方米，虽然创下了网上房地产公布数据7年以来历年11月的最低水平，环比成交仍然回升了6%。
- 2011年12月01日央行下调存款准备金率意在改善流动性、降低经济下行风险。这一下调将立即改善银行间市场流动性，估算准备金率下调将释放约3500亿人民币的流动性。
- 2011年12月01日余斌表示，在允许经济增长适度下降、允许通胀处在合理水平的情况下，当前整个宏观经济政策应当把着力点放在消除体制性扭曲问题上来，并以此为契机推动结构调整和发展方式的转变。
- 2011年12月01日
- 2011年12月01日普通住宅新标准使得12个今年新入市楼盘由“豪宅”转为“普宅”。按照套均总价来计，平均减少税费在2万至5万元之间，约占房屋总价的2%左右。
- 2011年12月01日同时，按成人普通票价50%计价的儿童(含无成人陪伴儿童)、革命伤残军人和 因公致残的人民警察，800公里以上航线燃油附加费收取70元，800公里(含)以下燃油附加费仍为30元。
- 2011年12月01日易宪容表示，存款准备金率下调主要针对流动性，与居民存款没有太大关系，跟居民有关系的是利率变化。
- 2011年12月01日江西省要求，各地不得超越价格管理权限，擅自对高耗能企业实行优惠电价措施；不得擅自提高或降低发电企业上网电价和电力用户用电价格
- 2011年12月01日在数年漫长等待之后，新华保险即将于本月正式发行，成为A股市场第四家保险股。但其数年来一直面临各种困扰，即使到临近上市，三大困局仍然难以得到解决
- 2011年12月01日据湖北消防总队官方微博消息，消防官兵抵达现场，没有明火，爆炸源不明，公安机关已经介入调查事故原因。
- 2011年12月01日这起事故暴露出部分小型微型企业安全生产主体责任不落实，安全生产意识差，员工安全素质不高；液化石油气使用环节的安全监管工作存在漏洞，监管职责不清，监管不到位；对小型微型企业监管责任不落实，缺乏有效的安全监管
- 2011年12月01日中国央行顾问李稻葵周四撰文指出，中国未来几年消费者价格指数(CPI)升幅约为3%-5%，中国将迎来全面结构性调整的关键阶段。
- 2011年12月01日中国证监会有关负责人今日下午表示，下一步将修订并购重组委工作规程，禁止重组委委员持有上市公司股票，目前已持有股票的委员要登记申报，并在一定时间内清理完毕
- 2011年12月01日他说，渤海的环境保护确实形势严峻。渤海是一个半封闭的海，周边的工业布局和城市化的加快发展，会对属于“浅盆子”的渤海海洋生态构成巨大压力。
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