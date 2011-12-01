中央财政扶贫资金新增部分主要用于连片特困地区 2011年12月01日 《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》提出，中央和地方财政逐步增加扶贫开发投入，中央财政扶贫资金的新增部分主要用于连片特困地区。

国务院挂牌督办西安肉夹馍店液化石油气泄漏爆炸事故 2011年12月01日 这起事故暴露出部分小型微型企业安全生产主体责任不落实，安全生产意识差，员工安全素质不高；液化石油气使用环节的安全监管工作存在漏洞，监管职责不清，监管不到位；对小型微型企业监管责任不落实，缺乏有效的安全监管