- 2011年12月01日服务中小企业是城商行的天赋使命 也是未来的竞争优势
- 2011年12月01日根据团购导航网站--领团上月发布的报告，10月有456家团购网站关门，今年关闭的团购网站总数由此达到1,483家。
- 2011年12月01日2011年，北京市引进、接收非北京生源毕业生共9414人，比去年减少了三分之一。在分配方案方面也重点向远郊区县、支柱产业、重点建设项目、国际知名企业倾斜，对于文化产业、金融产业中的新兴机构给予了特别支持
- 2011年12月01日中国证监会宣布，解聘第三届并购重组委委员吴建敏。
- 2011年12月01日中国目前有影响力的公益慈善组织不多，有的公益慈善组织在资金筹集和使用上透明度不够，社会公信力偏低。个别基金会热衷于商业运作、甚至出现了营利倾向。
- 2011年12月01日阿根廷在2001年底爆发严重金融危机，国家破产倒债，货币大幅贬值，政府频繁更迭，社会剧烈动荡，给这个南美国家的经济和社会造成重创
- 2011年12月01日12月10日起，太原市房地产企业在办理商品房预（销）售许可证前，需申报销售价格，否则房产管理部门不予核发商品房预（销）售许可证。
- 2011年12月01日为了维护用户的合法权益，此条例对寄递处理邮件过程中发生损失的赔偿问题作出明确规定：邮政企业在寄递处理邮件过程中，发生丢失、损毁、内件短少，应当依照邮政法律、法规的规定，采取补救措施或者予以赔偿。
- 2011年12月01日1996年至2007年，被告人张家盟在担任浙江省舟山市副市长兼舟山市交通委员会主任、舟山市市长、中共舟山市市委书记期间，利用职务便利，为舟山基础工程公司、张群力等五个单位或者个人在企业经营、解决项目用地、房地产开发、逃避刑事
- 2011年12月01日在欧债危机愈演愈烈的当下，美联储此举旨在降低全球美元融资成本，稳定金融市场。但分析人士指出，此举仅能在短期提振市场信心，为解决欧债危机争取时间，无法根除欧债危机恶化蔓延风险
- 2011年12月01日拉加德认为，各国央行这次采取的联合行动所选择的时机恰到好处，将会迅速产生效果，市场将会有良好反应。拉加德表示，各国央行清楚问题的紧迫性，意识到目前当务之急就是尽快解决这次危机
- 2011年12月01日人民币境外贬值预期，使中资企业的套利方向也发生了改变。贸易公司内部人士认为，解决欧美债务危机还需依赖货币宽松，人民币还是会被逼升值，因此目前基于贬值预期的套利也仅是阶段性的。
- 2011年12月01日27日，阿拉伯国家联盟（阿盟）外长在埃及首都开罗召开会议后决定，立即对叙利亚实施经济制裁。阿盟12日决定，自16日起中止叙利亚代表团参加阿盟及其相关机构的活动，直至叙利亚政府全面执行阿盟就化解该国当前危机的倡议
- 2011年12月01日目前市场对房地产行业2012年增速和房价趋势相对悲观，后期市场是否会像2008年一样价量螺旋式下跌成为市场关注点
- 2011年12月01日受到惩处的违规行为包括：利用网络、报刊等媒体或通过其他方式做不实宣传的；故意贬损他人的业务能力或执业声誉的；向委托方支付回扣、介绍费等不正当方式争揽司法鉴定业务的
- 2011年12月01日648只非结构化阳光私募基金中，467只累计净值未创新高，仅有181只杀出重围
- 2011年12月01日
- 2011年12月01日过去十年是中国民营企业发展黄金的十年，而未来的二十年发展会有更多的挑战
- 2011年12月01日中国银行早在1942年就在澳大利亚开设了第一家分行，后来在1985年又正式恢复了营业。近年来，随着中澳关系的日益密切，中国银行的业务进展顺利。截至今年10月份，中国银行在澳大利亚的总资产达135亿美元，利润为9549万美元
- 2011年12月01日今后丰田在亚洲的主要据点还将包括泰国、印尼和印度。三菱汽车也计划明年在泰国生产一款全球战略小型车，面向世界各地出口。铃木汽车则在独占鳌头的印度市场进一步强化领先地位，计划明年把在印度的产量提高四成至170万辆
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