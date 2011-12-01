北京2012年引进非京生源毕业生将控制在9千人左右 2011年12月01日 2011年，北京市引进、接收非北京生源毕业生共9414人，比去年减少了三分之一。在分配方案方面也重点向远郊区县、支柱产业、重点建设项目、国际知名企业倾斜，对于文化产业、金融产业中的新兴机构给予了特别支持

太原房企不申报销售价格不予办理预售许可证 2011年12月01日 12月10日起，太原市房地产企业在办理商品房预（销）售许可证前，需申报销售价格，否则房产管理部门不予核发商品房预（销）售许可证。

浙江省人大常委会原副主任张家盟受贿735万被审 2011年12月01日 1996年至2007年，被告人张家盟在担任浙江省舟山市副市长兼舟山市交通委员会主任、舟山市市长、中共舟山市市委书记期间，利用职务便利，为舟山基础工程公司、张群力等五个单位或者个人在企业经营、解决项目用地、房地产开发、逃避刑事

IMF总裁拉加德欢迎全球六大央行协调行动 2011年12月01日 拉加德认为，各国央行这次采取的联合行动所选择的时机恰到好处，将会迅速产生效果，市场将会有良好反应。拉加德表示，各国央行清楚问题的紧迫性，意识到目前当务之急就是尽快解决这次危机

中国银行在澳大利亚墨尔本开设分行 2011年12月01日 中国银行早在1942年就在澳大利亚开设了第一家分行，后来在1985年又正式恢复了营业。近年来，随着中澳关系的日益密切，中国银行的业务进展顺利。截至今年10月份，中国银行在澳大利亚的总资产达135亿美元，利润为9549万美元