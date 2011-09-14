英首相自爆曾被克格勃招募 俄总统赞会是好间谍 2011年09月14日 英国首相卡梅伦前往俄罗斯进行了一次旋风式的访问，前后24小时还不到，他是自2006年前俄罗斯特工在伦敦被谋杀后，第一位访俄的英国首相。

美中情局长说反恐斗争将长期持续 2011年09月14日 美国中央情报局局长彼得雷乌斯说，“基地”组织的重心正在一定程度上向南亚以外地区的分支机构转移，特别是位于也门的“基地”组织阿拉伯半岛分支已经成为该组织最危险的一个分支。

中国中冶12位高管集体增持 2011年09月14日 《财经》综合报道 中国中冶并未在公告中陈述高管们增持的原因