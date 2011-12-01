- 2011年12月01日2001年的金融危机对阿根廷经济和社会造成重创。如今，这个南美国家已摆脱金融危机困扰，实现国民经济持续增长。在欧洲债务危机愈演愈烈之时，再次回顾阿根廷10年前的那场危机引人深思
- 2011年12月01日分析师认为，存款准备金率下调构成短期利好，中长期还看楼市基本面，且国泰君安预判行业基本面将继续下滑。
- 2011年12月01日山东省副省长黄胜涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务，现正在按程序办理
- 2011年12月01日下一步，证监会将从加强资本市场诚信建设、打击内幕交易等六个方面扎实推进资本市场的改革创新和健康发展。
- 2011年12月01日此次上调的2.5分/千瓦时上网电价对于长期严重亏损的火电企业来说，仅仅可以抵消购煤成本的上涨，远不能扭亏。
- 2011年12月01日45岁的原天津新港海关副关长胡丛华，因涉嫌受贿100余万元被提起公诉，目前北京市第二中级法院已受理此案。
- 2011年12月01日恒生最新一期《中国经济脉搏》中指出,中国央行周三晚间宣布三年来首次下调银行存款准备金率0.5个百分点,主要反映内地通胀放缓、房价回落及外围尤其是欧元区经济恶化,并标志新的货币政策放松周期开始.
- 2011年12月01日出台这项决议的目的，一是推进行政部门依法行政；二是督促法庭要排除阻力，公正审判；三是推进社会的法治进程，给行政审判工作创造一个比较好的环境，增强老百姓对建设法治社会的信心
- 2011年12月01日此前省、市级优秀环卫工人已分别得到了5000元、2000元的物质奖励。出境考察是一种精神鼓励，一是让环卫工人得到社会的尊重和认可，看到政府对他们的重视，产生社会效益
- 2011年12月01日截止收盘，沪指报2386.86点，涨53.45点，涨幅2.29%，成交952亿元；深成指报9917.86点，涨224.48点，涨幅2.32%，成交835.6亿元
- 2011年12月01日汪涛指出，存款准备金率下调意味着货币政策全面转向，流动性状况改善将有助于提振市场情绪、对国内股市而言是利好
- 2011年12月01日近日华宝信托获得中国银监会批准，成为信托行业内第一家获得股指期货交易业务资格的公司。股指期货交易的机构投资者阵营，也正式迎来了信托公司这一新成员。
- 2011年12月01日德意志银行今日宣布执行了中国首批在岸人民币风险逆转期权组合交易，为企业客户对冲外汇风险。国家外汇管理局此前推出新规，自12月1日始允许本地银行和企业间进行外汇风险逆转期权组合交易
- 2011年12月01日财政部副部长廖晓军介绍，今年全国财政收入会超额完成预算，中央财政和地方财政都会有一定数额的超收。
- 2011年12月01日2011年12月5日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行35个月以来首次下调存款准备金率，也意味着自2010年以来的紧缩货币政策正式转向，而未来信贷可能进一步放松。
- 2011年12月01日在10月份中国企业IPO个数创出深圳创业板开闸以来的低点后，11月IPO个数有所反弹，根据清科数据库统计，2011年11月共有24家中国企业在境内外资本市场实现IPO，环比增长118.2%。而相比去年11月份，IPO个数及融资额均大幅下滑
- 2011年12月01日在这样一个外需不稳、国内经济增速放缓、通胀压力趋弱的关键节点上，央行下调准备金率释放出稳增长的信号。
- 2011年12月01日ChinaVenture投中集团分析认为，在人口增长、政策推动等诸多因素影响下，农业产业总值连年增长，而随着工业现代化基本完成以及城镇化过程中农村劳动力的转移，农产品价格将长期上行，农业产业化将加速推进、投资价值得以凸
- 2011年12月01日农民进城才叫城市化。城市化最重要的不是建设问题，而是人的问题、社会变迁的问题，需要一系列的公共政策来予以处理和解决。
- 2011年12月01日对电煤实行临时价格干预后，煤炭企业仍然能够获得较好利润，不会影响生产供应。同时，在控制成本的同时，上调电价有利于防止发电企业重新陷入经营困难。
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