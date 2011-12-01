山东副省长黄胜涉嫌严重违纪被免职 2011年12月01日 山东省副省长黄胜涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务，现正在按程序办理

新任证监会主席郭树清首谈资本市场 明确未来六大工作 2011年12月01日 下一步，证监会将从加强资本市场诚信建设、打击内幕交易等六个方面扎实推进资本市场的改革创新和健康发展。

35月首降存准率 政策明确转向信贷可能进一步放松 2011年12月01日 2011年12月5日起，下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行35个月以来首次下调存款准备金率，也意味着自2010年以来的紧缩货币政策正式转向，而未来信贷可能进一步放松。