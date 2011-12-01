- 2011年12月01日此前由于质量问题召回的中国北车集团生产的CRH380BL新一代高速动车组经过认真整改、验证，已确认整改合格，将全部恢复上线运行。相应，京沪高铁也将增加班次，调整列车运行图
- 2011年12月01日在他的新书《邓小平与中国的变革》中，傅高义坚持认为，邓小平的历史地位被低估了，他试图纠正这个错误，“在提高如此众多的民众的生活水平这一点上，20世纪有任何其他领导人比邓小平做得更多吗？”
- 2011年12月01日PMI降至50%以下显示出经济增速回落趋势仍将延续，但综合多种因素判断，未来经济增速回调仍将平稳，出现较大波动的风险不大。
- 2011年12月01日中国的金融监管改革要顺应国际金融监管改革的基本原则，但不应盲从于某些国际的具体规则，需要充分考虑中国作为发展中国家的阶段性特征
- 2011年12月01日如果铁矿石价格继续下跌，鞍钢股份的铁矿石采购模式就相当于上市公司在对集团公司‘让利’
- 2011年12月01日不可因为金融监管政策选择上某些问题，影响了经济平稳快速增长的大局
- 2011年12月01日本次减持后，中信国安还将持有中国联通集团股权份额1.772亿元
- 2011年12月01日电子信息制造业企业处于高成本运行状态
- 2011年12月01日合肥市住房公积金管理中心日前发布公告，宣布从12月1日起上调个人住房公积金贷款最高限额，公积金贷款最高将可贷45万元。
- 2011年12月01日因当前的货币增长率尚未达到16%的目标，央行很有可能将继续下调降存款准备金率以提高货币乘数。
- 2011年12月01日高盛表示，维持对中国2012年GDP将增长8.6%的预测；并预期，中国将继续政策温和放松，明年加息一次
- 2011年12月01日一位知情人士周三表示，由美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)和贝恩资本(Bain Capital)牵头的财团正准备出价收购美国网络公司雅虎(Yahoo！)的全部股权，对雅虎的估值可能会超过每股20美元
- 2011年12月01日郭树清呼吁投资者要多向证监会提供内幕交易的线索，“内幕交易性质跟小偷在大街上偷钱是一样的”。证监会将带头讲诚信。
- 2011年12月01日郭台铭还表示，如果现任台湾领导人马英九不能在1月14日的大选中获得胜利，无法连任，商界的未来规划将被打乱
- 2011年12月01日与24日马蔡首次打成平手的调查结果相比，马吴配的支持度由当时的40.7%扬升至43%，增加2%，英嘉配则由40.3%降至35.2%，减少5%，宋林配降至8.4%，蓝绿差距由0.4%拉大到7.8%，变化幅度为7%
- 2011年12月01日政策将转变为全面放松流动性，但房地产政策放松的时机未到
- 2011年12月01日截至中午收盘，沪指上涨78.12点，涨幅3.35%，报2411.53点，成交655.9亿；深证上涨354.21点，涨幅3.65%，报10047.59点，成交553.7亿
- 2011年12月01日朱少平表示，证券市场给原始投资人提供退出渠道，给投资者提供买卖的场所，也给投机者提供套利机会。
- 2011年12月01日郭树清称，要本着对人民负责的态度，加强对多层次市场各类产品的风险揭示和归类，落实与之相匹配的投资者适当性制度，引导投资者审慎评估、理性参与，确保将合适的产品卖给合适的投资人。
- 2011年12月01日昨日，在B股带领下，A、B股一起暴跌。自中午开始，“国际板审批已经开始走流程”的传言在网络上被广泛传播。
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