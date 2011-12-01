- 2011年12月01日11月百城住宅均价环比继续下降，这样的环比下降已经连续了3个月；同比涨幅自今年8月以来持续缩小。另外，10大城市价格环比全线下跌
- 2011年12月01日对于变更会计机构理由不明，或者将会计师事务所由知名的大所变成小所的，尤其值得注意
- 2011年12月01日要防止出现政府的政策措施与市场的反应出现落差，关键点就是一定要把政策承诺准确地转化为具体的宏观经济调控行动，增强市场的信任度，在某种情况下，这种市场的信心是非常重要的。
- 2011年12月01日政策放松短期恐怕难挽PMI颓势。历史数据显示，2008年10月制造业PMI从9月的51.2%骤降至44.6%，央行亦在当年10、11、12月连续3次下调存款准备金率，但是直至2009年3月份，制造业PMI方重回景气区间。
- 2011年12月01日针对当前北京不断增加的打折降价楼盘，范小冲表示本次价格调整刚刚开始。“尤其是万科等品牌开发商的降价行为，预示着市场正进入全面的价格调整期。未来市场价格将随着更多开发商的促销跟进有所下调。”
- 2011年12月01日高盛预计，美国经济明年将增长1.5%，而欧洲经济明年则将萎缩0.8%。该集团将全球经济增长预期由原先的3.4%下调至3.2%。高盛方面认为，欧元区的金融危机将会一直拖累美国经济，直至2012年初。
- 2011年12月01日“作为一项复杂的系统工程，航母建设涉及多种武器装备和设施设备，需要稳步开展各种试验。何时进行何种试验，将根据整个研制进程确定。目前，有关工作正按计划顺利展开。”
- 2011年12月01日北京市房地产交易管理网数据显示，新入市项目销售不见起色，11月1至28日商品住宅供应7211套，但仅有385套签约，签约率为5%，创2010年来新低
- 2011年12月01日最高人民检察院近日下发指导意见，要求检察机关职务犯罪预防部门对换届选举候选人、新提拔的领导干部、新录用的公务员和国有企业工作人员、重大工程建设项目主管部门工作人员及相关参建人员等组织警示教育活动
- 2011年12月01日会议决定免去宋海的副省长职务，免去陈绿平的省民族宗教事务委员会主任职务，免去陈伟雄的省司法厅厅长职务；决定任命刘志庚、许瑞生为副省长，任命陈小山为省民族宗教事务委员会主任，任命严植婵为省司法厅厅长
- 2011年12月01日2011年1至10月，全国主要城市住宅地块成交7734宗，其中4619宗是以底价成交，比重约为60%，较去年增加17个百分点。其中一线城市(北上广深)住宅地块成交237宗，底价成交147宗，比重为62%，较去年增加18个百分点
- 2011年12月01日一位长期关注上海医药的分析师表示，自6月份上海医药爆出“内斗门”之后，葛剑秋准备离职的消息一直在业内盛传，而上海医药管理层未曾对此事有过公开回应。“葛的离职意味着上海医药改革派的话语减弱，改革和并购步伐都会受影响
- 2011年12月01日30日，11月最后一宗地招标出让，包括北京通用时代房地产、中国水务投资在内的3企业参与竞标，其中通用时代房地产的报价最高为23.27亿元。至此，前11个月的土地出让金合计达到920.7亿元，同比下跌了14.4%
- 2011年12月01日12月1日，人民币兑美元中间价报6.3353，较上一交易日（6.3482）上调129个基点。
- 2011年12月01日盛传一年多的明星基金经理李旭利老鼠仓传闻终于得到了官方确认。证监会前日通报称，李旭利利用职务之便非法获利1000万元，已被公安机关逮捕。这可能是迄今公募基金业查处的最大老鼠仓案。
- 2011年12月01日截至29日，北京市二手房网签量为6978套，预计全月成交可能达到7350套。以正常的工作日成交来看，11月份平均每日仅成交312套，环比降幅为17.4%；同比降幅则高达56.2%创下2009年以来35个月成交最低值
- 2011年12月01日货币供应从我们国家现在来看是不可能收紧。他预计，明年通货膨胀还可能处在比较高的位置上，大概至少是在5%以上。
- 2011年12月01日据接近凡客的投行人士透露，目前凡客的投资方对于上市后的估值产生激烈分歧，观点基本分为两派，一派是强行尽快上市，另一派则是避开惨淡的资本市场，等到农历春节后再上市。不过上述消息人士并未透露凡客最终的决定
- 2011年12月01日当欠款人无法还清贷款时，洛川信合信贷人员王某居然伙同一群社会上的闲散人等拘禁、控制当事人，并威逼欠款人签下高于银行本金两倍的欠条。在欠款人选择报案时，当地公安机关以“那有什么办法，谁让你欠银行钱”为由，不予立案
- 2011年12月01日据统计，当月共46家拟IPO公司上会，其中13家被否，33家通过。创今年以来单月被否IPO数目之最
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