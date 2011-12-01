明斯克地铁爆炸案两被告被判死刑 2011年12月01日 白俄罗斯最高法院表示，鉴于科诺瓦洛夫和科瓦廖夫对社会构成极端危险，判处二人死刑。此判决为终审判决，不得上诉，但被告有权向总统请求宽恕。

三家国际机构呼吁各国继续向艾滋病防治投入经费 2011年12月01日