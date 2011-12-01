- 2011年12月01日其中，《危险化学品安全管理条例》确立了危险化学品安全使用许可制度。此外，《中央防汛抗旱物资储备管理办法》、《特大防汛抗旱补助费管理办法》也自今日起实施， 明确规定必须专款专用，严禁挪作他用
- 2011年12月01日经济学家认为，银行资金面紧张是下调的直接诱因，此次下调意味着货币政策明确转向放松。
- 2011年12月01日进入11月，随着包括万科近15亿元竞得虹桥商务区核心区一期03号地块南块在内的最近两幅地块出让，虹桥商务区核心区一期10幅地块全部成功卖出，成交总金额达到201.85亿元
- 2011年12月01日针对近日有媒体报道称首创集团总经理刘晓光将辞职一事，首创置业发布官方微博表示该文章严重失实。
- 2011年12月01日招股价范围28.2至34.33元，集资最多141.3亿元
- 2011年12月01日广州楼市一二手房价倒挂严重，在广州CBD、高档楼盘集中的珠江新城区域一、二手房倒挂差价可达6000元人民币。
- 2011年12月01日百度表示，有啊将专注于提供母婴、教育培训、美食、休闲娱乐、医疗健康以及演出票务等领域的资讯
- 2011年12月01日中国工业和信息化部稀土办公室主任贾银松30日表示，中国并未限制稀土出口，今年配额没用完主要是由于需求下降
- 2011年12月01日郭树清提到，诚信缺失加剧了社会焦虑，增加了经济运行的成本，也侵蚀着政治稳定的基础。资本市场本身就是商业信用发展的结果，是以诚信立足的，应该有责任和信心在诚信建设方面走在最前列
- 2011年12月01日通胀刚刚回落，央行此举只是将结构改革的重任再次推后。
- 2011年12月01日长达半个月之久市场关于电价是否会上调猜测终于有了交代，但政府这种临时干预电煤价格政策，实际是否能够限制的住？
- 2011年12月01日资料统计显示，安徽卫视、湖南卫视、浙江卫视这类电视剧剧中广告金额占比较大的卫视或将成为本次“限广令”中受到冲击最大的对象。其中，湖南卫视已经结束的2012年电视剧剧中广告中标总额高达9.4亿元
- 2011年12月01日欧元区10月失业人数为1629.4万人，创自1995年1月欧元面世以来的最高水平；失业率为10.3%，创自1998年6月以来的新高。
- 2011年12月01日白俄罗斯最高法院表示，鉴于科诺瓦洛夫和科瓦廖夫对社会构成极端危险，判处二人死刑。此判决为终审判决，不得上诉，但被告有权向总统请求宽恕。
- 2011年12月01日曲靖检察机关已于11月28日正式批捕此次事故中涉嫌受贿的师宗县煤炭工业管理局副局长孙忠桥，及涉嫌玩忽职守的驻私庄煤矿监督员王小斌、常正江3人
- 2011年12月01日汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌指出，存准率下调标志着全面放松正式开始，未来6个月存准率会下调3-4次。但CPI下到3%以前不会降息。
- 2011年12月01日国家发改委发文，将全面清理整顿涉煤基金和收费，以一个月为期限
- 2011年12月01日
- 2011年12月01日中国物流与采购联合会发布的11月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.0%，环比回落1.4个百分点。
- 2011年12月01日德国外交部在声明中说，德国外交部长韦斯特韦勒决定召回德国驻伊朗大使贝恩德·埃贝尔。韦斯特韦勒强烈谴责冲击使馆事件，称它“违反国际法，是不能接受的”。
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