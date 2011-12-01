- 2011年12月01日欧盟委员会负责经济与货币事务的委员奥利·雷恩在出席会议时呼吁参加会议的财长们“设立有效的防火墙以抑制市场的动荡”。他认为，欧盟正进入一个“关键时期”，如果放任市场形势恶化，长此以往，局面将无法挽回。
- 2011年12月01日卫生部有关负责人进行了回应，表示大企业绑架标准“绝对不可能”
- 2011年12月01日美联储报告指出，除了圣路易斯地区储备银行称当地经济活动出现衰退迹象以外，其他地区储备银行都称当地经济呈现缓慢或温和复苏势头。
- 2011年12月01日下调存款准备金率是从整个宏观经济的需求出发，缓解当前货币市场资金偏紧的举措。这种微调并不是针对房地产行业的，更不意味着房地产宏观调控政策的放松，也难以改变房价下降的趋势。
- 2011年12月01日受股市震荡下行影响，截至11月30日，274只标准股票型基金今年以来平均净值率增长为-18.78%。其中，仅有两只股基实现正收益，且均为8月之后成立的基金，39只股基净值跌幅在10%以内，多达82只股基净值跌幅超过20%
- 2011年12月01日在中国加入世界贸易组织（WTO）10周年之际，美国周三批评中国自由市场改革倒退、国家加强对经济控制。
- 2011年12月01日有研究员表示，多位核心高管集体离职，这样的公司要警惕，有可能是对未来的经营面临不确定
- 2011年12月01日消息人士称，黑石集团和贝恩资本希望收购雅虎核心的美国业务。这位消息人士还补充道，联合竞购财团的组成尚未敲定。该财团亦将包括日本软银
- 2011年12月01日英国政府表示，罢工将带来5亿英镑(约60.6亿港元)经济损失。首相卡梅伦向国会称，他对工会于谈判期间罢工感到愤怒，并淡化罢工人数，称罢工“徒劳无功”，教育部称数万间学校未受影响。
- 2011年12月01日10月份香港的人民币存款规模小幅下降，是两年来首次下降，因为香港进口商向中国大陆供应商支付的人民币资金增加。
- 2011年12月01日铁道部最新修订的《铁路旅客运输服务质量标准》（下称《标准》）显示，列车晚点须及时通告，超过30分钟要说明晚点原因并致歉。开启数量充足的售票窗口，日常购票排队等候不超过20人
- 2011年12月01日风投也从中概股私有化浪潮中嗅到了机会。“我们近期想要募集一只‘摘牌’基金，专注于在国外上市的中国企业私有化退市。”
- 2011年12月01日会议强化了禁止利用权力干预、操纵招标投标的规定。禁止国家工作人员以任何方式非法干涉招标投标，违反规定的依法给予处分，构成犯罪的依法追究刑事责任。
- 2011年12月01日全国艾滋病年度报告病例的感染途径构成数据显示，经性传播所占比例不断扩大
- 2011年12月01日伊朗外交部发言人梅赫曼帕拉斯特随即发表讲话说，这是一个匆忙、消极的举动。毫无疑问，伊朗政府将采取必要的报复性措施
- 2011年12月01日11月全国主要35个热点城市的土地出让陷入低谷，流标地块达到了117宗，环比10月份的22宗上涨了432%，流标面积也达到了1580万平米。
- 2011年12月01日从比例上看，2010年查处的内幕交易案件数量占比达到16.53%，远超2007年至2009年间5.35%的均值。其中，利用并购重组信息从事内幕交易，是已查处内幕交易的主要形式
- 2011年12月01日四只工银瑞信的债券型基金中签凤凰传媒，其中三只进入公司前十大股东行列。而中银系也不甘示弱，共有5只债券型基金中标
- 2011年12月01日此次为期6个月的专项行动，将治理六类违法行为。其中特别提出，严禁保安服务公司参与“截访”；严禁非法限制他人人身自由等
- 2011年12月01日社科院副院长李扬近日指出，多年来银行放贷的模式都是上半年投放量较大、下半年投放速度放缓，年末两个月的投放会更少，但今年的情况已然不同。数据显示，从今年10月份开始，新增信贷出现反弹达到5868亿元，为下半年以来最高。
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