欧盟财长就银行业注资达成协议 2011年12月01日 欧盟委员会负责经济与货币事务的委员奥利·雷恩在出席会议时呼吁参加会议的财长们“设立有效的防火墙以抑制市场的动荡”。他认为，欧盟正进入一个“关键时期”，如果放任市场形势恶化，长此以往，局面将无法挽回。

美联储称美国经济延续缓慢复苏势头 2011年12月01日 美联储报告指出，除了圣路易斯地区储备银行称当地经济活动出现衰退迹象以外，其他地区储备银行都称当地经济呈现缓慢或温和复苏势头。