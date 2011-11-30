- 2011年12月01日30日晚，泗阳县人力资源和社会保障局官网上发出最新公告，泗阳县人力资源和社会保障局原党组书记、原局长李学祥被免职，并被给予党内严重警告处分，该局原副局长陈宗科、县人才交流中心原主任颜茂云被免职
- 2011年12月01日今年全国财政收入会超额完成预算，中央财政和地方财政都会有一定数额的超收。从表面上看，后两个月还要执行近2.2万亿元，加上超收收入，年底支出规模较大。
- 2011年12月01日股本过大、大股东持股比例过低、主业包袱沉重等多种因素的纠结，令一些上市公司在众多手握上市资源的投行人士眼中成了碰都不想碰的"隐性退市股"。
- 2011年12月01日11月底宣布下调存准率属于微调预调的范畴。
- 2011年12月01日此次督察全面遵守住建部要求的“三个开工”标准，即1/3浇筑地基、1/3超出地面、1/3主体结构完工。不达标，不计入计算开工率范畴
- 2011年12月01日伴随市场下跌，昨日分级基金的高风险份额即杠杆基金也集体跳水。6只股票型杠杆基金跌幅都在4%以上，远超大盘指数跌幅。
- 2011年12月01日留给2011年的时间窗口正在慢慢关闭。按照香港惯例，因很多基金经理人都是欧美籍人士，圣诞节前后新股发行活动一般会停止，而现在距离最后期限仅三周左右。
- 2011年12月01日可口可乐(吉林)饮料有限公司对此声明称“获悉此事后，我司立即进行严格自查，对同批次留样产品进行检测，未发现任何异常，所有产品安全合格。”并表示“将积极配合相关部门的调查工作”
- 2011年12月01日回顾近几年来存准率调整后股市的表现，可以看到历次调整后，次日市场的涨跌并没有表现出很强的规律性。上调次日股市会上涨，下调次日股市也可能会下跌。但如果存款准备金率出现趋势性的调整，往往会给股市带来显著的影响。
- 2011年12月01日截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一个交易日涨490.05点，收于12045.68点，涨幅为4.24%。标准普尔500种股票指数涨51.77点，收于1246.96点，涨幅为4.33%。纳斯达克综合指数涨104.83点，收于2620.34点，涨幅为4.17%
- 2011年12月01日道琼斯工业平均指数上涨489.07点，收于12,044.70点，涨幅为4.23%；纳斯达克综合指数上涨104.83点，收于2,620.34点，涨幅为4.17%
- 2011年11月30日2011年，联想集团相继推出千元智能手机乐Phone A60以及以超长待机的乐Phone P70等。目前，联想集团智能手机的单月销量已经突破100万台。刘军表示，在移动互联网时代，联想的机会在于充分挖掘用户需求的细分市场
- 2011年11月30日整个过程相对平静，警方与示威者没有发生冲突。愿意离开的示威者由警方护送离开，拒绝离开的示威者被警方逮捕。被逮捕者被送到附近的道奇体育馆登记，而后将被带往市拘留中心
- 2011年11月30日消息传来，欧股大涨，金融股飙升，德股大涨4.5%，法股攀升3%。欧元对美元汇率涨至1.35以上
- 2011年11月30日基于对2012年物价的担忧、以及持续的房地产调控的政策基调等，预计经济增长继续回落、在2012年初软着陆触底后，货币政策基调预计又会重新回到当前稳健的基调上来
- 2011年11月30日中国央行今日晚间决定，12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。消息传出欧股迅速由跌转升，美股期指涨幅扩大。与此同时，原油价格上升至每桶100美元以上，德国1年期国债收益率首次跌为负值
- 2011年11月30日美联储在公告中表示：“此次下调互换利率旨在缓解金融市场资金紧张，从而减轻由此带来的对家庭和企业信贷供应的影响，以帮助经济增长。”
- 2011年11月30日仅从公布的数据看，这一期间日本政府的干预规模超过了2004年1月创下的6．8218万亿日元（约合875亿美元）单月干预纪录。
- 2011年11月30日瑞穗证券首席经济学家沈建光表示，央行下调存款准备金率有助缓解市场的流动性压力。前期的几轮紧缩措施导致信贷增速回落过猛，可能加大了中国经济的硬着陆风险
- 2011年11月30日六大央行表示，联合行动旨在缓解金融市场的紧张形势，助益经济活动；互换安排是一项审慎的紧急安排。并指出，目前无需提供美元以外的非本国货币流动性
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