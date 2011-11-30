安徽涡阳县已有76人初筛检测丙肝病毒抗体阳性 2011年11月30日 据涡阳县人民医院检验科主任牛传喜介绍，从11月17日起，丹城镇及其周边群众陆续前往涡阳县人民医院进行丙肝病毒检测，目前县医院已经筛查了1000多人，初筛检测丙肝病毒抗体呈阳性者，绝大多数为10岁以下儿童

房地产商寻找新方向 健康地产将成为发展目标 2011年11月30日 我国地产行业的发展速度得到了基本控制，房地产商都在寻找新的发展方向。专家认为，将医疗、健康管理服务等方面引入房地产项目开发建设的“健康地产”，已成为房地产业发展的新方向之一。