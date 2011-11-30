- 2011年11月30日意大利总理将需采取打击偷逃税等更强有力的举措来应对国内危机。若不采取决定性的政策举措应对，意大利全面的主权流动性危机风险将会迅速加剧
- 2011年11月30日A股市场周三暴跌，两市总市值蒸发近8000亿元，各行业市值几乎全线缩水
- 2011年11月30日报道引述据美国能源情报署周二的一份数据，今年头九个月，美国汽油、喷气燃料等各种燃料的出口量为75,340万桶，而同期的进口量为68,940万桶。
- 2011年11月30日他认为，随着欧美政府救市投放流动性，通胀会卷土重来。当前是“现金为王”的恐慌状态制造了假通缩。
- 2011年11月30日据凯德中国介绍，这8座摩天大楼，彼此通过一座空中花园相连，整体犹如一艘巨轮上招展的风帆，寓意为重庆乘风破浪、迎风起航。凯德中国所购地块覆盖现交通广场、港务集团、朝天门大酒店所在位置，几乎一举拿下了朝天门最黄金地段。
- 2011年11月30日大成基金全资子公司大成国际投资总监陈守红认为，投资须因应宏观经济及政策的变化进行前瞻性布局
- 2011年11月30日通货膨胀依然是中国经济面临的头号敌人，过快的放松货币政策反而不利于经济的增长
- 2011年11月30日易鹏表示，下调存款准备金率不代表货币政策出现拐点，走向宽松。而只是微调，定向宽松，“明天股市应该有反应”。
- 2011年11月30日清科研究中心认为，我国创业板尚处于起步阶段，无论是资本市场环境，还有投资者心理，都需要一个适应过程，而其中各项配套机制的建立，也是需要逐渐完善
- 2011年11月30日ChinaVenture投中集团统计显示，2011年11月，共有25家中国企业在全球资本市场完成IPO，环比上升78.6%，活跃度有所增加；中大型IPO缺失致使整体融资规模跌至近两年新低，25家中国企业合计融资167.6亿元，同比下降72.7%
- 2011年11月30日国泰君安电力行业分析师王威表示，上调销售电价和上网电价对CPI短期不会有影响，长期影响也较小。
- 2011年11月30日据涡阳县人民医院检验科主任牛传喜介绍，从11月17日起，丹城镇及其周边群众陆续前往涡阳县人民医院进行丙肝病毒检测，目前县医院已经筛查了1000多人，初筛检测丙肝病毒抗体呈阳性者，绝大多数为10岁以下儿童
- 2011年11月30日德意志银行首席经济学家马骏认为，此前就认为央行在年底前会有动作，此次行动基本与预期一致。目前内地银行体系内的流动性与预期相比有所不足，迫使央行下调准备金率，增加流动性
- 2011年11月30日英大证券研究所所长李大霄在微博中称，央行下调存款准备金率是重要的货币政策信号，对股票市场起到非常正面的支持作用。
- 2011年11月30日10月外汇占款减少导致银行体系流动性净流失,财政收入大幅增加及其先收后支的特点亦使部分银行出现存款的阶段性减少。展望未来,考虑到物价尚在高位、结构调整、房地产调控等因素，政策仍需保持稳健
- 2011年11月30日吴晓求表示，由于外汇占款有所下降，外资的流出使得未来存款准备金率下调的可能性仍然存在，未来预计还有2-3次下调的机率。
- 2011年11月30日澳新银行大中华区经济研究总监刘利刚表示，下调存款准备金率，符合我们的预期，这不仅表明央行已经注意到经济的下行风险，也是货币政策转向的开端，同时，此次调降在中央经济工作会议前，表明政策已经超前反映
- 2011年11月30日此次下调存款准备金率后，大型银行存款准备金率将为21%。中小金融机构的存款准备金率为17.5%
- 2011年11月30日我国地产行业的发展速度得到了基本控制，房地产商都在寻找新的发展方向。专家认为，将医疗、健康管理服务等方面引入房地产项目开发建设的“健康地产”，已成为房地产业发展的新方向之一。
- 2011年11月30日夏斌表示，政策预调微调并不意味着简单的放松银根和房地产调控，要保持合理的货币供应，并坚持推进财税改革。
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