全国鸡蛋价格持续两月下降 目前降至去年同期水平 2011年11月30日 监测数据显示，中秋节（9月12日）以来，全国鸡蛋价格持续下降两月有余，目前价格已降至去年同期水平。与9月12日相比，11月30日，鸡蛋价格下降11.5%。

德国多名经济专家反对发行欧元债券和央行购债 2011年11月30日 弗朗茨说，所有历史经验表明，中央银行购买国家债务是央行犯下的“致命的重罪”，此举使欧洲央行独立性受到损害，并且带来通货膨胀的风险。

土耳其决定对叙利亚实施经济制裁 2011年11月30日 土耳其对叙利亚实施的经济制裁包括冻结叙利亚的政府资产、停止两国中央银行间的联系，以及中止通过海陆空向叙利亚运送武器和其他军用设备等。

土耳其决定对叙利亚实施经济制裁 2011年11月30日

安徽全面清理收费公路 将撤除4个二级公路收费站 2011年11月30日 芜湖、铜陵两座长江大桥收费站与两端高速公路主线收费站点距离过近，虽然这些收费站并不在此次清理范围内，但影响高速公路的通行效率。安徽省将撤除或减少大桥两端高速主线站点，并实行联网收费

第十二次中日战略对话12月2日在京举行 2011年11月30日 第十二次中日战略对话将于12月2日在北京举行。外交部副部长张志军和日本外务省事务次官佐佐江贤一郎分别率团参加。