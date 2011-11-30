- 2011年11月30日龙赢富泽资产管理(北京)有限公司总经理童第轶表示，由于外汇占款的减少，促发了此次存准率的下调，并且在大家的预期范围之内，对市场不会产生太大的影响，A股将维持在2400点上下震荡
- 2011年11月30日南方基金首席策略分析师、基金经理杨德龙认为，这表明政策放松有实质性动作，紧缩政策正式转向。在连续两周调整之后，市场短线有望借政策利好出现一波反弹
- 2011年11月30日兴业银行首席经济学家鲁政委认为，央行此举，时间点早于预期，直接的触发因素为今天的资本市场暴跌，下调试图平复市场的恐慌情绪，但背后的根本原因可能是人民币升值预期趋淡后国际资本外流压力的体现，体现了政策的灵活性
- 2011年11月30日此次下调存款准备金率后，大型银行存款准备金率将为21%。中小金融机构的存款准备金率为17.5%
- 2011年11月30日监测数据显示，中秋节（9月12日）以来，全国鸡蛋价格持续下降两月有余，目前价格已降至去年同期水平。与9月12日相比，11月30日，鸡蛋价格下降11.5%。
- 2011年11月30日发改委公布的数据显示，今年1-10月，我国社会物流总额持续稳定增长，物流运行总体保持平稳，但增速放缓。1-10月，社会物流总额为131.7万亿元，同比增长13.3%。
- 2011年11月30日
- 2011年11月30日弗朗茨说，所有历史经验表明，中央银行购买国家债务是央行犯下的“致命的重罪”，此举使欧洲央行独立性受到损害，并且带来通货膨胀的风险。
- 2011年11月30日11月最后一个交易日，中国内地股市大幅下挫，上证指数跌幅达3.27%，B股更以6.13%的跌幅领跌各大股指。对此，大成精选基金经理、大成新锐产业股票基金拟任基金经理刘安田表示，这反映了海内外经济形势的变化
- 2011年11月30日土耳其对叙利亚实施的经济制裁包括冻结叙利亚的政府资产、停止两国中央银行间的联系，以及中止通过海陆空向叙利亚运送武器和其他军用设备等。
- 2011年11月30日东航新闻发言人表示：“东航将全力配合调查工作，始终不渝地坚持安全第一的方针，依法依规运行，进一步规范飞行人员英语通信，严格落实各项安全措施，确保飞行安全。”
- 2011年11月30日回良玉指出，绝不能因为总体达到小康水平而放松扶贫开发工作，绝不能因为扶贫开发事业取得伟大成就而减少扶贫开发投入。
- 2011年11月30日
- 2011年11月30日中国建筑此次变更用途的36亿元募集资金，将全部用于增加昆明市龙江片区保障性住房等15个工程承包项目的营运资金投入。
- 2011年11月30日芜湖、铜陵两座长江大桥收费站与两端高速公路主线收费站点距离过近，虽然这些收费站并不在此次清理范围内，但影响高速公路的通行效率。安徽省将撤除或减少大桥两端高速主线站点，并实行联网收费
- 2011年11月30日渣打银行金融市场部经济师李炜表示，“央行将在12月下旬将人民币存准率下调0.5个百分点，2012年上半年会再下调四次。 ”
- 2011年11月30日第十二次中日战略对话将于12月2日在北京举行。外交部副部长张志军和日本外务省事务次官佐佐江贤一郎分别率团参加。
- 2011年11月30日中国疾控中心性病艾滋病预防控制中心提供的数据显示，2005年至2010年，在艾滋病病毒感染者中，60岁以上男性由483人逐年递增至3031人，所占比例由2．2％扩大为8．9％
- 2011年11月30日摩根士丹利的报告指出,在大宗商品中,其对金银与家畜最为青睐,最不看好基本金属与原油.当投资者在规避风险期间寻找安全资产时,黄金还有白银所具备的防御性质将引发大规模的投资需求.
- 2011年11月30日政策微调关键是要用好动态的差别存款准备金率,但这并不意味着放松房地产调控;同时,目前来看,中国仍有实施积极财政政策的空间.
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