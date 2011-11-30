- 2011年11月30日财政政策是本轮宏观调控能否坚持下去的关键，也是结构调整的关键
- 2011年11月30日任志强表示，决定房价的不仅仅是政策，还有外部环境问题；如果地方政府不断投入基础设施，房子外部环境会让房子升值更快。
- 2011年11月30日国家发展和改革委员会30日宣布：明年合同煤价涨幅不得超过5%
- 2011年11月30日据美国能源情报署周二发布的数据，今年头九个月，美国汽油、喷气燃料等各种燃料的出口量为75,340万桶，而同期的进口量为68,940万桶
- 2011年11月30日港资融资成本是在Libor（伦敦银行同业拆放利率）的基础上加400-450个基点，也就是5%-5.5%，而内地房地产融资渠道几乎封闭。但是香港资金进入国内，与外资等同，手续也一样麻烦
- 2011年11月30日春华基金尽管背景强大，也并没有走出目前募资不利的行业困局，与平安信托合作的一期基金仅完成了原计划募资规模的2/3
- 2011年11月30日国内首家专门服务民营企业的“中国民营经济国际合作商会”成立。在会上，重庆力帆集团董事长尹明善称，“我们民企干脆到国外去，国内就交给国企。”
- 2011年11月30日其中销售电价全国平均每千瓦时3分钱，上网电价对煤电企业是(每千瓦时)2分6，所有发电企业平均起来是2分5。发改委还对煤炭价格进行了限制。主要规定，合同煤价在5%的幅度内可适当上涨。发改委还推出了居民阶梯电价指导意见。
- 2011年11月30日信托公司固有业务不得参与股指期货交易，集合信托业务可以套期保值和套利为目的参与股指期货交易，单一信托业务可以套期保值、套利和投机为目的开展股指期货交易
- 2011年11月30日住建部政策研究中心主任秦虹，在“2012世界经济展望论坛”——世界城市的资源配置和产业结构分论坛上表示：未来房地产政策的走向，是坚持住宅市场的去投资化和大力建设保障性住房
- 2011年11月30日高盛分析师Noah Weisberger说：“我们已经不再建议投资者买进或长期持有中国公司股票。”
- 2011年11月30日央行内部部分人士认同，明年应当继续坚持稳健货币政策的基调和取向，同时，“适时适度进行预调微调，巩固好宏观调控的成果”。2012年广义货币供应量（M2）应不高于今年16%的水平。
- 2011年11月30日40多家城商行或正式或间接地公布了其IPO计划，拟融资总额约500亿元
- 2011年11月30日2011年多灾多难。“3·11”大地震、日元急剧升值、电力供应紧张、泰国洪灾、世界经济复苏放缓，一连串的打击使得日本主要汽车厂商的业绩全面下滑
- 2011年11月30日预计11月份CPI为4.4%，比上月回落1.1个百分点。预计11月份信贷投放量为5600亿元，比去年同期少增40亿
- 2011年11月30日台当局最新统计，台湾的大陆配偶约30.5万人，具投票权的有9.7万多人
- 2011年11月30日期指率先创下本轮调整的新低，且在A股收盘后没有明显上涨态势，这意味着跌势未完，后市仍有下跌空间。
- 2011年11月30日11月28日晚，长春市民刘某与其子楚某饮用可口可乐美汁源果粒奶优(清新草莓口味)，相继发生疑似食物中毒，经120送院救治，刘某昏迷，楚某死亡。临床诊断疑似有机磷中毒。经公安部门检验认定，剩余饮料中含有剧毒杀虫剂
- 2011年11月30日受调控政策影响，11月，昆明市各类商品房单周成交量下降至1000套左右，其中二手房市场交易冷清，议价空间增大。
- 2011年11月30日午后两市略有启稳，短暂横盘之后恐慌情绪再度蔓延，板块个股争相杀跌，部分个股出现本轮调整甚至上市以来新低
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