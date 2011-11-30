- 2011年11月30日重庆的房产税试点主要是针对豪宅（住房评估价值达到平均售价3倍以上）征收，此次北京、武汉重新界定豪宅标准极有可能是为出台房产税划定范围
- 2011年11月30日受国际板传言影响，沪深两市今日呈现单边下跌走势，多头毫无还手之力
- 2011年11月30日
- 2011年11月30日北京市将在“十二五”期间将建设30万套公租房，总投资预计1500亿元左右。北京市住保办有关负责人表示，这样的投资规模显然单纯靠财政投资是难以完成的。
- 2011年11月30日哥伦比亚大学研究人员发现，部分惠普激光打印机上一个名为“远程固件更新”的功能可以让黑客在机器上安装恶意软件后完全控制打印机，将打印文件传回黑客电脑、使打印机停止工作甚至让打印机上对碳粉进行加热加压的定影仪不断加热至起火
- 2011年11月30日12月1日是世界艾滋病日。今年世界艾滋病日的主题是“实现‘零’战略目标——零新发感染、零歧视和零死亡”，我国艾滋病日主题是“行动起来，向‘零’艾滋迈进——全面预防、积极治疗、消除歧视”
- 2011年11月30日卡梅伦说，“我们会在接下来的几天中考虑采取何种措施”。他指责针对英国使馆的袭击“粗暴且无理”，伊朗政府未能保护英方人员和财产安全是一个“耻辱”
- 2011年11月30日佩克雷斯当天接受法国电视二台采访时说，法德两国政府将提出一个新条约草案，该草案将要求所有欧元区成员国恢复财政平衡，奉行“零赤字”原则，同时加强成员国之间的团结互助和欧盟机构的作用，欧盟机构将能更有效地干预危机
- 2011年11月30日银河证券中山小榄证券营业部原理财经理梁某伪造该公司印章及理财产品合同，以年收益10%～30%为诱饵，共骗得15名被害人5048万元
- 2011年11月30日欧元区17国财长在当天会议上决定，采取两种方式扩充欧洲金融稳定工具的规模：其一是对发债困难国家新发行的国债提供20%至30%的担保，其二是设立一个共同投资基金以购买主权债券
- 2011年11月30日美国国务院发言人马克·托纳在当天的记者会上说，波恩会议将讨论如何建立一个更加安全、更加繁荣的阿富汗，“因此参加这次会议符合巴基斯坦的利益”
- 2011年11月30日联合国安理会29日发表声明，强烈谴责伊朗示威者冲击英国驻伊朗使馆事件，要求伊朗政府采取措施保护外交领事人员和外交驻地安全，并充分尊重外交领事人员的国际职责
- 2011年11月30日第一阶段投票于当地时间28日上午8时开始。记者29日上午在开罗市胡比勒选区的几个投票站看到，在投票站外排队等候的选民仍然很多，但较前一日有所减少，投票过程在法官的监督和军警的保护下，总体上比较平稳顺利
- 2011年11月30日马卡罗夫表示，按照相关计划，俄方将同西方盟友在地中海地区举行联合演习。对此俄方承担某些义务，但不会向叙利亚派遣军事力量
- 2011年11月30日英国财政大臣乔治·奥斯本21日宣布，自当日起，英国所有金融机构必须停止与伊朗任何银行及其分支机构的交易或商业往来，包括伊朗央行
- 2011年11月30日今年11月，北京一手房成交均价为19606元/平米，时隔一年首次低于2万元/平米。与今年房价最高点时相比，房价跌幅达21%。
- 2011年11月30日中国财险筹集资金主要用于满足中国修改后的监管要求
- 2011年11月30日
- 2011年11月30日建设银行的一位股东将通过一笔大宗交易出售4亿股建设银行H股，可借此融资至多2.72亿美元
- 2011年11月30日德国批发和外贸协会还预计明年世界经济增速放缓、特别是欧债危机和美国经济不景气等因素将会使德国出口增幅减少到6%，出口总额预计将达到11390亿欧元
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