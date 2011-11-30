英国驻伊使馆人员已离开伊朗 2011年11月30日

北京公租房十二五投资1500亿 单靠财政投资难以为继 2011年11月30日 北京市将在“十二五”期间将建设30万套公租房，总投资预计1500亿元左右。北京市住保办有关负责人表示，这样的投资规模显然单纯靠财政投资是难以完成的。

研究称部分惠普激光打印机可遭黑客控制起火 2011年11月30日 哥伦比亚大学研究人员发现，部分惠普激光打印机上一个名为“远程固件更新”的功能可以让黑客在机器上安装恶意软件后完全控制打印机，将打印文件传回黑客电脑、使打印机停止工作甚至让打印机上对碳粉进行加热加压的定影仪不断加热至起火

法德拟加强欧元区经济治理和团结互助 2011年11月30日 佩克雷斯当天接受法国电视二台采访时说，法德两国政府将提出一个新条约草案，该草案将要求所有欧元区成员国恢复财政平衡，奉行“零赤字”原则，同时加强成员国之间的团结互助和欧盟机构的作用，欧盟机构将能更有效地干预危机

欧元区财长同意扩充援助基金规模 2011年11月30日 欧元区17国财长在当天会议上决定，采取两种方式扩充欧洲金融稳定工具的规模：其一是对发债困难国家新发行的国债提供20%至30%的担保，其二是设立一个共同投资基金以购买主权债券

美国试图劝说巴基斯坦不要退出伯恩会议 2011年11月30日 美国国务院发言人马克·托纳在当天的记者会上说，波恩会议将讨论如何建立一个更加安全、更加繁荣的阿富汗，“因此参加这次会议符合巴基斯坦的利益”

安理会强烈谴责伊朗示威者冲击英国驻伊朗使馆 2011年11月30日 联合国安理会29日发表声明，强烈谴责伊朗示威者冲击英国驻伊朗使馆事件，要求伊朗政府采取措施保护外交领事人员和外交驻地安全，并充分尊重外交领事人员的国际职责

埃及人民议会选举第一阶段投票结束 2011年11月30日 第一阶段投票于当地时间28日上午8时开始。记者29日上午在开罗市胡比勒选区的几个投票站看到，在投票站外排队等候的选民仍然很多，但较前一日有所减少，投票过程在法官的监督和军警的保护下，总体上比较平稳顺利

俄总参谋长称派遣舰队赴地中海与叙利亚局势无关 2011年11月30日 马卡罗夫表示，按照相关计划，俄方将同西方盟友在地中海地区举行联合演习。对此俄方承担某些义务，但不会向叙利亚派遣军事力量

美国国际集团承诺将认购中国财险股份 2011年11月30日 《财经》综合报道 中国财险筹集资金主要用于满足中国修改后的监管要求