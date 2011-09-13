- 2011年09月14日今年以来共有211家公司IPO上市(剔除7家未披露中期业绩的公司)，其中，42家公司上半年净利润同比下滑，占比19.9%。在42家业绩变脸的公司中，涉及22家保荐券商
- 2011年09月14日方正证券基金分析师表示，这说明尽管当前市场处于弱市格局，但投资者对于后市反弹的预期也愈加强烈，因而部分资金进驻高风险份额寄望于市场反弹以博取超额收益。
- 2011年09月14日云投重组终止，一定程度上缓解对云投集团旗下债券发生违约风险的忧虑，但是很难消除投资者对城投债市场未来违约风险的担忧
- 2011年09月14日事实上，刚刚上市一年多的上市公司筹划资产重组并不鲜见。2010年8月27日登陆创业板的顺网科技（300113），在上市4个月后即宣布进行资产重组，而第一批创业板上市的立思辰（300010）也在上市后不到一年的时间内宣布进行重组。
- 2011年09月14日道琼斯工业平均指数上涨44.73点，收于11,105.85点，涨幅0.40%；纳斯达克综合指数上涨37.06点，收于2,532.15点，涨幅1.49%。
- 2011年09月14日河北省深州监狱办公室证实，9月11日，该监狱有服刑人员越狱，但监狱方面否认该案件有狱警伤亡。
- 2011年09月14日业内预期，以北京经验来看，成交量的大幅下降之后，一定会跟随房价的调整
- 2011年09月14日被立案稽查的5家证券投资咨询机构分别是北京禧达丰证券投资顾问有限公司、广东百灵信投资管理有限公司、哈尔滨新思路投资咨询有限公司、哈尔滨大富证券投资顾问有限公司和上海证券通投资资讯科技有限公司。
- 2011年09月14日民政部统计显示，今年3至5月，全国慈善组织共接收捐款62.6亿元，但郭美美事件在6月曝光，今年6至8月，全国慈善组织共接收捐赠8.4亿元，降幅达到86.6%。
- 2011年09月14日近日来意大利10年期国债收率走高，企高于5%之上，反映金融市场对意大利信心不足。
- 2011年09月14日海外市场和债券市场大跌，使8月份又出现了两只资产净值跌破5000万元的基金，分别为北京的一只QDII和上海的一只债券型基金。以今年半年报份额计算，这只QDII在8月5日美债危机导致的全球股市大跌中首次跌破5000万元大关。
- 2011年09月14日北京百亿保障房投资计划--“蓝德计划”融资遇尴尬的消息，近日在业内不胫而走。有消息称，由7家保险资产管理公司发起的“蓝德计划”自今年6月起航以来，实际募集到位的资金仅为预期规模的40%。这一数字远远低于此前市场预期。
- 2011年09月14日行业门槛低、且无强有力的外部监管，人人贷中介机构有可能突破资金不进账户的底线，演变为吸收存款、发放贷款的非法金融机构，甚至变成非法集资。
- 2011年09月14日南京银行金融市场部首席分析师黄艳红表示，外汇占款多集中在结售汇业务较多的国有大行手中，对此央行已通过定向央票回收了一部分。但从昨日的市场表现来看，当前流动性仍有过剩，不排除国庆节后继续加码的可能。
- 2011年09月13日法院判决认定王能犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、妨害公务罪、行贿罪，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金3000万元。同案其余10名被告分别被判处五年六个月至二年不等的有期徒刑
- 2011年09月13日朱佩说，债务危机不是一个欧洲地区的危机，而是一场世界性危机
- 2011年09月13日《办法》明确财政资金参股创投基金的重点投资方向应集中于节能环保、生物与新医药、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业;但不得投资上市企业、房地产及其他创投基金或投资性企业，并强调需重点扶持初创期及早中期的企业成长
- 2011年09月13日打击非法添加等食品安全违法犯罪的各项工作都不能松懈，惩处食品安全犯罪分子决不手软
- 2011年09月13日可售最大规格金条为2.5公斤，大约价值人民币100万。可以使用现金，也可以刷卡购买，甚至还可以将黄金进行储蓄。整个系统与央行清算中心联通，银联对其交易规模不设上限
- 2011年09月13日调控政策继续向紧，基本面表现仍然低迷，有色金属、煤炭、水泥行业成了基金主要逃离的领域。
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