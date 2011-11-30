- 2011年11月30日这是东京车展24年来首次把会场从位于千叶县的幕张会展中心转移至东京市内，30日率先向海内外媒体开放。本届车展的主题是“汽车改变世界”。来自12个国家和地区的176个厂商共展出398辆新款车型，其中52款系全球首发，82款为日本首发
- 2011年11月30日从“道德”、“礼仪”、“廉洁”三个方面深入细致地解读师德规范，其中精心选取了广州市12个较有代表性的教师的先进事例，并以“博帖”、“故事会”、“小贴士”等新颖灵活的形式呈现，内容丰富、真实可信，具有较强可读性和实用性。
- 2011年11月30日世界银行高级副行长兼首席经济学家林毅夫表示，对中国经济保持8%速度发展非常乐观，中国有这种潜力，这种发展至少还将持续20年。
- 2011年11月30日13家券商共揽入3.93亿元，且无一突破1亿元。其中，国信证券以9824.2亿元夺冠，占市场份额25%
- 2011年11月30日建设银行29日在香港交易所发布公告称，已提名王洪章为该行执行董事候选人。此项提名将提交2012年第一次临时股东大会审议。按资产计算，建设银行是中国第二大银行。
- 2011年11月30日中国大型国有商业银行的高层变动正在日渐明朗，中国建设银行亦于周三公告，提名原中国人民银行纪委书记王洪章为执行董事。
- 2011年11月30日《办法》规定了公租房面相三类城市中低收入家庭配租，对北京市户籍家庭的人均居住面积及年收入设置了门槛，外省市来京工作人员具体申请办法则由各区县人民政府制定并公布
- 2011年11月30日12月1日开始，凭有效二代身份证，在中国铁路客户服务中心网站(www.12306.cn)网购高铁(G字头)车票的旅客，只要凭二代身份证就能直接通过进、出站自动检票机，办理检票手续。另外，12月10日起“T”字头列车也可网购车票
- 2011年11月30日美国经济目前的增速太过缓慢，没有办法在短期内实现充分的就业率，即便在最乐观的情况下，美国想要回升到正常的就业水平，也要等到2017年。
- 2011年11月30日有关负责人通过真实案例提醒投资者，要提高警惕、防范盲目跟风带来的风险；同时他还提示上市公司及其它信息披露义务人，合规履行信息披露义务
- 2011年11月30日进入董事会担任执行董事是选举为董事长的必要程序
- 2011年11月30日房地产调控整狠了也要出事，要防止房价短期内自由落体式下滑。
- 2011年11月30日必须坚持稳健的货币政策但需加强微调，但并不意味总量放松。
- 2011年11月30日截至中午收盘，沪指下跌56.06点，跌幅2.32%，报2356.33点；深成指下跌256.14点，跌幅2.56%，报9756.8点
- 2011年11月30日上个世纪70年代，《解放军画报》上的封面人物：腰挂冲锋枪、手握海螺、头戴草帽、眼望远方，这英勇的西沙民兵班长就是他——吴先锋
- 2011年11月30日29日，绿城俱乐部老总沈强确认，如果有好买家，绿城愿意转让俱乐部一线球队。沈强透露，在和绿城集团董事长宋卫平商量后，大家达成了转让中超球队的意向
- 2011年11月30日贵州警方已成立专案组，对炸封非法采煤窝点致两人死亡事件展开调查，并对负主要责任的3名工作人员依法刑拘。而当地问责工作也同步启动，长田乡党委书记、乡长被免职
- 2011年11月30日现在越来愈多在海外受教育的华人正摒弃破碎的美国梦，怀揣中国梦回到中国。曾经繁华一时的唐人街规模也随之逐渐缩小。
- 2011年11月30日从2005年开始至今，在断水、断电的恶劣生存条件下和开发商抗争了6年的安徽“最牛钉子户”张安房近日被当地公安部门刑拘，原因之一是，2010年春节前，蚌山区行政执法局在执行强拆时，挖掘机曾被张安房砸坏。
- 2011年11月30日楼盘价格深度“跳水”招来老业主维权的风波。不少开发商坚称按市场规律，拒绝老业主的补差价要求，但也有不少开发商做出了增值回购、补齐差价、无条件退房等承诺，期待快速跑量。面对特色承诺，很多购房者并不买账，仍然持币观望
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富