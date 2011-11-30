东京国际车展11月30日开幕 2011年11月30日 这是东京车展24年来首次把会场从位于千叶县的幕张会展中心转移至东京市内，30日率先向海内外媒体开放。本届车展的主题是“汽车改变世界”。来自12个国家和地区的176个厂商共展出398辆新款车型，其中52款系全球首发，82款为日本首发