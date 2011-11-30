- 2011年11月30日黄纬禄长期从事火箭与导弹控制技术理论与工程实践研究工作，开创了我国固体战略导弹先河。20世纪50年代末至60年代初，他主持突破了我国液体战略导弹控制系统的仿制关、自行设计关，使我国液体战略导弹控制技术提高到了一个新的水平
- 2011年11月30日公安部交管局秩序处处长李哲介绍说，全国校车的总数比较大，车辆种类复杂，已要求对校车和驾驶员拉网式清理检查，落实责任，并且将会赋予校车跟公交车同等的路权
- 2011年11月30日铁道部资金清算中心对此回应，该批债券经检验确为1995年发行的“中国铁路建设债券”，但早已兑付完毕，因为当时相关工作人员的疏漏，未对该批债券做“作废”处理。目前北京铁路公安局已立案进行调查，“但肯定不会再兑付这些债券”
- 2011年11月30日有可能意味着国际热钱大量流出，热钱在很短的时间里大规模流出，有可能给我们金融体系和经济带来比较大的冲击。
- 2011年11月30日据了解，目前一手房首套房贷利率基本都要在基准利率的基础上上浮，幅度在5%-20%。二套房贷利率最低为基准利率的1.1倍，不过大多数银行以1.15倍执行。
- 2011年11月30日索罗斯近年曾与不少新股接洽认购，但由于基金规模较大，故只会认购集资规模较大的新股，比如其认购的龙湖地产、四环医药、正通汽车等。
- 2011年11月30日11月29日，由谢氏家族及金朝阳各持一半业权的中半山摩罗庙街8 至10号A地盘公开拍卖，底价3.5亿港元，每口价200万港元。但最终流拍收场。
- 2011年11月30日未来三天，中国南方大部将出现降水，其中，30日，重庆东部、湖北西南部、安徽南部等地的部分地区有大雨，降水量有25～35毫米
- 2011年11月30日许善达指出，中国最宝贵的对外政策资源是巨额的外汇储备，危机期间，要改变依赖向发达国家销售消费品的贸易模式，以锁定新兴市场为新目标。
- 2011年11月30日2010年中国城市化率是46.59%，而城镇户籍人口占总人口的比例只有约33%。“这意味着有13.6%，即1.28亿生活在城镇里的人没有城镇户口及享有城镇居民待遇。”
- 2011年11月30日2ml∶0.3g规格的克林霉素磷酸酯注射液，出厂价是0.6元；而在北京地区的采购价是11元，医院加价15%销售后，价格变成了12.65元
- 2011年11月30日武汉住房保障和房屋管理局通报，从12月1日起，放宽该市享受契税优惠的普通住房标准，让更多的首套住房购房者能够享受到税收减半的优惠。
- 2011年11月30日11月30日人民币对美元汇率中间价报6.3482，较前一交易日回升百余基点。前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.3587.
- 2011年11月30日此次上调后，全国贫困人口数量和覆盖面也由2010年的2688万人扩大至1.28亿人，占农村总人口的13.4%，占全国总人口(除港澳台地区外)的近十分之一。
- 2011年11月30日“我老家的母亲，80岁了，每次给我打电话就是叮嘱我一件事：汪洋你出门一定要注意安全。为什么会有这个概念呢？在我的老家，他们得到的信息就是这样，广东是一个乱得一塌糊涂的地方”
- 2011年11月30日作为国内传媒业最大IPO，凤凰传媒今日在上海证券交易所正式挂牌上市。凤凰传媒此次发行5.09亿股，其中网下发行数量为22905万股，发行价为8.8元/股。
- 2011年11月30日29日，泸州老窖的内部人士证实，已经将52度国窖1573的终端零售价上调至1389元。而出厂价也上涨至889元。无论是出厂价还是终端零售价其涨幅均超40%，出厂价的涨幅更是近两年来高端白酒公开的最高的涨幅。
- 2011年11月30日据学者测算，在人均纯收入2300元的国家扶贫标准下，中国的贫困人口将从目前的2688万人上升到超过1亿人。
- 2011年11月30日“如果媒体对东航的报道属实，涉事机长不仅将在国外受罚，在国内也难以免责。”上述专家强调
- 2011年11月30日“出路不是取消GDP，而是必须告别GDP崇拜，改革现行评价考核体系”。
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