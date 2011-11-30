武汉放宽普通住房标准 七成以上商品房享受契税优惠 2011年11月30日 武汉住房保障和房屋管理局通报，从12月1日起，放宽该市享受契税优惠的普通住房标准，让更多的首套住房购房者能够享受到税收减半的优惠。