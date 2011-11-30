美国航空公司AMR申请破产保护 2011年11月30日 根据美国航空公司提供的材料，该公司目前资产总额为247.2亿美元，债务总额为295.5美元，现金流为41亿美元。

全球14亿人口仍未用上电 2011年11月30日 在全球各主要地区中，南亚地区无电人口数量最大，共约5.9亿人。无电人口比例最大的地区是撒哈拉以南非洲地区，占该地区人口的69.5%。此外，农村无电人口数量显著高于城市，共有近12亿无电人口，约占全球总数的85%。

纽约帝国大厦有望公开上市 2011年11月30日 《财经》综合报道 掌控帝国大厦的梅尔金控股公司(Malkin Holdings LLC)周二在向美证交所递交的文件中披露，该公司拟创立一家公开上市的房地产投资信托基金(REIT)，帝国大厦有望成为该基金的重要资产。 不过，梅尔金尚未正式递交IPO申请。

美国前财长保尔森涉嫌向对冲基金透露非公开信息 2011年11月30日 《财经》综合报道 2008年7月21日，时任美国财政部长的亨利-保尔森参加了对冲基金Eton Park Capital Management的会议。

英国财政部下调经济增长预期 2011年11月30日 根据英国财政部最新预测，2011年英国经济增长速度为0.9%，低于今年3月份预测的1.7%，2012年的经济增速为0.7%，大大低于此前预测的2.5%。

标普下调美国大银行信用评级 2011年11月30日 标普当天宣布，根据银行业评级新标准，已经对全球37家主要金融机构的评级作出调整，其中包括下调美国银行、花旗银行、高盛集团、富国银行、摩根大通银行和摩根士丹利等美国大金融机构的信用评级。

白宫呼吁国会延长薪资税减税政策刺激经济 2011年11月30日 白宫经济顾问委员会主席阿兰·克鲁格当天在白宫新闻发布会上说，在外有欧债危机、内有油价攀升等压力的背景下，减少雇员薪资税的做法对帮助美国经济复苏发挥了重要作用。

欧盟有望明年1月向爱尔兰拨付下一批救助款项 2011年11月30日 容克称，一旦欧盟批准工作组的报告，就可向爱尔兰发放总计85亿欧元的救助贷款。这笔款项有望在2012年1月拨付。