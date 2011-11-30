- 2011年11月30日《中药产业“十二五”发展规划》即将出台，《规划》将重点支持治疗常见病、重大疾病的创新药物品种的产业化、优质原料药材生产基地的建设和中药制药过程质量控制先进技术的综合示范应用。
- 2011年11月30日根据美国航空公司提供的材料，该公司目前资产总额为247.2亿美元，债务总额为295.5美元，现金流为41亿美元。
- 2011年11月30日标普宣布，维持工商银行全球评级A级，上调中国银行及建设银行全球评级，由A-升至A。
- 2011年11月30日鉴于宏观经济存在的不确定性因素短期内将影响物业市场发展，国美电器29日宣布，公司全资子公司鹏泽、北京鹏润及北京国美均同意终止物业合营协议
- 2011年11月30日在全球各主要地区中，南亚地区无电人口数量最大，共约5.9亿人。无电人口比例最大的地区是撒哈拉以南非洲地区，占该地区人口的69.5%。此外，农村无电人口数量显著高于城市，共有近12亿无电人口，约占全球总数的85%。
- 2011年11月30日不久前，美国商务部公布了美国对华多层木地板反倾销、反补贴“双反”调查案的终裁，19家应诉的浙江企业均获得较好结果，其中浙江裕华木业有限公司争取到反补贴税率、反倾销税率均为零的结果。
- 2011年11月30日根据第一种选择，债券持有人将获得由“欧盟金融稳定机制”提供支持的20%到30%的部分风险保护措施；根据第二种选择，一个或多个所谓的“联合投资基金”将被建立起来
- 2011年11月30日掌控帝国大厦的梅尔金控股公司(Malkin Holdings LLC)周二在向美证交所递交的文件中披露，该公司拟创立一家公开上市的房地产投资信托基金(REIT)，帝国大厦有望成为该基金的重要资产。 不过，梅尔金尚未正式递交IPO申请。
- 2011年11月30日一些IPO丑闻缠身的“问题”公司，其中介机构收取的律师费、审计费，往往高于业内平均水平
- 2011年11月30日2008年7月21日，时任美国财政部长的亨利-保尔森参加了对冲基金Eton Park Capital Management的会议。
- 2011年11月30日有人拿我国的扶贫标准与所谓的“国际标准”比较，说我国扶贫成绩大是因为标准低，扶贫标准提高后，扶贫对象大规模增加，我国扶贫成绩也应打折扣，这是一种误解。
- 2011年11月30日有观点认为，吴声此次离职不仅意味着自己在凡客的期权化为泡影，或许还暗示凡客上市搁浅
- 2011年11月30日根据英国财政部最新预测，2011年英国经济增长速度为0.9%，低于今年3月份预测的1.7%，2012年的经济增速为0.7%，大大低于此前预测的2.5%。
- 2011年11月30日孔庆影称，中国应抓住市场疲软时机进入，把握好资源价格下跌的机会，如果欧洲债务危机恶化导致市场出现2008年和2009年那样的投资环境，中资企业应积极采取行动
- 2011年11月30日标普当天宣布，根据银行业评级新标准，已经对全球37家主要金融机构的评级作出调整，其中包括下调美国银行、花旗银行、高盛集团、富国银行、摩根大通银行和摩根士丹利等美国大金融机构的信用评级。
- 2011年11月30日白宫经济顾问委员会主席阿兰·克鲁格当天在白宫新闻发布会上说，在外有欧债危机、内有油价攀升等压力的背景下，减少雇员薪资税的做法对帮助美国经济复苏发挥了重要作用。
- 2011年11月30日如果明年宏观政策转向保增长，货币政策微调空间放大，资本市场有望迎来阶段性行情
- 2011年11月30日容克称，一旦欧盟批准工作组的报告，就可向爱尔兰发放总计85亿欧元的救助贷款。这笔款项有望在2012年1月拨付。
- 2011年11月30日数百名示威者当天在英国文化协会驻伊办事处前抗议，其中约百人闯入办事处内部。警方随后将示威者赶出办事处，解救出6名遭示威者围困的办事处职员。
- 2011年11月30日根据2006年统计，以总乘客量计算以及收入-乘客-公里合计计算，美国航空公司是世界第一大航空公司。随着2008年4月美国达美航空公司和美国西北航空公司宣布合并后，美国航空公司被其超越
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