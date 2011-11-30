- 2011年11月30日绿城方面表示，原因是因为资金问题，而集团想全力维护房地产业务。
- 2011年11月30日世界奢侈品协会29日证实，贵州茅台欲申报奢侈品资格。但由于该消息传播造成的负面影响，茅台与世界奢侈品协会的接触暂时停止
- 2011年11月30日谢风华夫妇承认ST兴业指控但对万好万家案持异议
- 2011年11月30日下一阶段，欧债危机将日益深化，世界主要经济体为了‘保增长’，将不同程度上采取放松措施，从而创造出一个宽松的全球政策环境。
- 2011年11月30日增加券商投顾、财务顾问及新业务作为评价券商上市标准，体现了监管部门对券业多样化发展的支持。
- 2011年11月30日知情人士透露，中国人寿保险集团、中国人民保险集团、中国太平保险集团及中国出口信用保险公司的组织关系及高管任命正由中国保监会移交至中组部
- 2011年11月30日地产界“名嘴”SOHO中国董事长潘石屹和华远地产董事长任志强，联合其他18家房地产开发商共同发起了国内首个房地产电子商务联盟，准备将“定价权”交给购房者。
- 2011年11月30日《民航发展基金征收使用管理办法》已经制定完成，并首次将通用航空纳入补贴范围，预计年底前有望出台；而在此基础上，更明晰的针对通用航空的专项资金管理暂行办法也有望于明年上半年发布
- 2011年11月30日中国正由“世界工厂”向“世界市场”转变，而在中国对外出口上，由于国外经济影响，中国供应商压力倍增。
- 2011年11月30日通过了新增发行不超过700亿元人民币次级债 (期限不短于五年)的议案
- 2011年11月30日每年度11月至来年3月为玉米制种旺季。农业部此时发布先锋种业产品不合格的消息，或将对种业市场格局产生影响。今年上半年，登海种业“先玉335” 被质疑为转基因品种，且农业部公告“登海605”发芽率未达标，使公司股价半年内跌去一半
- 2011年11月30日今年4月发改委上调了部分地区电力企业的上网电价，随后又在6月上调了15省市的非居民电价，但是此次电价上调并未缓解电力企业的亏损问题
- 2011年11月30日截至29日，北京11月内入市的24个新盘项目合计供应商品住宅6949套，同期的签约套数为424套，整体签约率仅为6.1%，创近三年来的最低值
- 2011年11月30日监管部门还将加大对保荐机构的现场检查力度，采取不事先通知的方式，提升检查的客观性，在检查内容上，除对尽职调查、内核、质量控制、工作底稿、工作日志等制度的检查外，还将加大对保荐机构内控制度的检查。
- 2011年11月30日继6月发布《中央企业境外国有资产监督管理暂行办法》和《中央企业境外国有产权管理暂行办法》后，国资委已三番五次强调央企应加强境外资产管理
- 2011年11月30日徽省涡阳县发生丙肝人群聚集性感染，安徽省卫生部门初步调查，此次感染中发现的丙肝阳性患者均在河南省永城市马桥镇一个体诊所接受过静脉推注治疗，感染可能是因不安全注射引起
- 2011年11月30日分析人士指出，未承诺现金方式分红或是未获通过原因之一 监管层IPO审核力度趋于严格所言非虚。
- 2011年11月30日业内人士认为，浑水公司抛出的第二份报告，基本上是对其第一份报告观点的再阐述，没有新的观点，对此前分众的回应也缺乏有力的证据再度应对。
- 2011年11月30日2009年2月28日至2010年4月15日，许春茂利用职务便利，非法获利209万余元。
- 2011年11月30日从十月上旬开始，省级党委换届拉开大幕。截至目前，已经有辽宁、河南、江西、安徽、新疆、山西、江苏、内蒙古、西藏、广西、福建、河北、湖南和云南14个省区完成省级党委换届
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