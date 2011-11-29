- 2011年11月30日11月29日，道琼斯工业平均指数上涨32.62点，收于11,555.63点，涨幅为0.28%；纳斯达克综合指数下跌11.83点，收于2,515.51点，跌幅为0.47%；标准普尔500指数上涨2.64点，收于1,195.19点，涨幅为0.22%。
- 2011年11月29日佛塑股份内幕交易案、袁某操纵“科冕木业”和“富临运业”股票价格案、寰岛股份和天海股份信息披露违法行为、交银施罗德基金李旭利和光大保德信基金许春茂“老鼠仓”案
- 2011年11月29日蒋超良此前任国家开发银行副董事长、行长；张云自2009年1月起任农行副董事长、执行董事、行长；杨琨2009年1月起任农行执行董事、副行长
- 2011年11月29日王洪章此前任中国人民银行党委委员、纪委书记
- 2011年11月29日英国财政大臣乔治·奥斯本21日宣布，自当日起，英国所有金融机构必须停止与伊朗任何银行及其分支机构的交易或商业往来，包括伊朗央行。
- 2011年11月29日国务院总理温家宝11月27日在第五次全国妇女儿童工作会议上提出，要在一个月内制订出校车安全条例，把校车安全问题真正纳入法制的轨道
- 2011年11月29日湖北省副省长郭生练表示，“我省不可能再批新的高校了。”随着湖北省高中在校生人数的减少，以及前几年高校的扩招政策：“目前我省的高校资源已经足够满足需求。”
- 2011年11月29日据2010年年报显示，科冕木业上市当年营业利润比上年下滑了57.66%。证监会有关负责人表示，负责科冕木业首发项目的保荐代表人尽职推荐工作不完善，证监会对民生证券保荐代表人马初进、张星岩采取3个月内不受理其出具的文件的监管措施
- 2011年11月29日
- 2011年11月29日10月份，经合组织七个主要发达成员国的整体消费价格指数同比上升2．9％，升幅比上月低0．3个百分点
- 2011年11月29日布雷维克最终很可能被送进精神病院、避开之前外界推测的十几年牢狱之苦。
- 2011年11月29日伊朗国家电视台画面还显示，一名示威者坐在使馆围墙上，手中拿着抢掠来的一幅英国女王伊利莎白二世的画像。
- 2011年11月29日据商务部发布的商务预报监测，上周商务部重点监测的食用农产品价格连跌6周后出现回升，生产资料价格小幅走低。
- 2011年11月29日韩国海军称，演习在平泽港前海进行，共有“世宗大王”号宙斯盾驱逐舰、护卫舰、警戒艇、高速艇等20多艘舰艇参加，还出动了反潜直升机、Ｐ-3Ｃ海上巡逻机、空军战术机、陆军直升机等空中作战力量。
- 2011年11月29日阿联酋央行曾在7月表示，当美国债务违约风险惊扰市场时，该国不再持有任何美国国债
- 2011年11月29日泰国国家经济和社会发展局发布报告说，持续4个多月的洪水灾害将导致今年第四季度失业率升至1.8%至2.3%，73万至90万人面临失业，其中40万至60万人为外国人，电子和汽车等产业失业率最高。
- 2011年11月29日如果不允许外国超市进入印度，该国数以亿计的穷人将不得不在大米和蔬菜等主食上花更多钱
- 2011年11月29日人民银行货币政策委员会前委员樊纲指出，现阶段需时间观察内地存款准备金率应否下调。
- 2011年11月29日如果欧洲央行成为欧元区的最后贷款人或者发行欧元区共同债券，那么“没有欧洲国家将能保住AAA最高评级”。“即便是德国，也没有大到足以凭一己之力支撑整个欧洲或者整个欧元区。”
- 2011年11月29日要充分肯定两年多来医改取得的成效，巩固和发展好改革的阶段性成果，正视困难与挑战，研究制定好医改“十二五”规划
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