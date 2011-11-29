农行董事会提名蒋超良为农行执行董事候选人 2011年11月29日 蒋超良此前任国家开发银行副董事长、行长；张云自2009年1月起任农行副董事长、执行董事、行长；杨琨2009年1月起任农行执行董事、副行长

建行董事会通过关于提名王洪章为执行董事候选人议案 2011年11月29日 王洪章此前任中国人民银行党委委员、纪委书记

伊朗示威者冲击英国驻伊朗使馆 2011年11月29日 英国财政大臣乔治·奥斯本21日宣布，自当日起，英国所有金融机构必须停止与伊朗任何银行及其分支机构的交易或商业往来，包括伊朗央行。

经合组织成员10月份整体通胀率微降 2011年11月29日 10月份，经合组织七个主要发达成员国的整体消费价格指数同比上升2．9％，升幅比上月低0．3个百分点

韩国海军在西部海域举行演习 2011年11月29日 韩国海军称，演习在平泽港前海进行，共有“世宗大王”号宙斯盾驱逐舰、护卫舰、警戒艇、高速艇等20多艘舰艇参加，还出动了反潜直升机、Ｐ-3Ｃ海上巡逻机、空军战术机、陆军直升机等空中作战力量。