全国生姜价格降势趋缓 同比降幅仍超四成 2011年11月29日 今年年初以来，全国生姜价格一路下滑，11月下旬以来降势有所趋缓。目前，全国生姜价格仍大幅低于去年同期，11月29日价格同比下降46.2%。

北京社保部门测算养老金调整标准 明年初或将上调 2011年11月29日 北京市人力资源和社会保障局相关负责人透露，目前社保部门正在测算养老金调整标准，预想在明年初继续上调养老金标准。

截至2009年底安徽全省农村公路危桥达6000余座 2011年11月29日 安徽省从今年起，用5年时间投入40亿元，完成6000余座农村公路危桥改造任务，进一步提高农村公路通行能力，保障群众出行安全

全国生姜价格降势趋缓 同比降幅仍超四成半 2011年11月29日 普通鲜鸡蛋价格下降0．2％，白条鸡价格持平；猪五花肉价格下降0．1％，猪后臀尖肉价格持平；带骨鲜羊肉、牛腩肉价格均上涨0．1％，去骨鲜羊肉、牛腱肉价格持平

北京年内出政策 非京籍职工明年纳入生育保险 2011年11月29日 具体实施政策有望于今年内出台，明年实施。北京市人力社保局相关负责人透露，此项政策涉及面非常广，政策一旦实施，人保部门希望和其他社会保障制度一样做到“应保尽保”。