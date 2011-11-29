- 2011年11月29日恒生银行副董事长兼行政总裁梁高美懿表示，鉴于目前全球经济有诸多不明朗因素，预计人民币实现完全自由兑换仍需5年以上的时间，但在此之前并不影响越来越多的投资者选择人民币作为其资产储备。
- 2011年11月29日今年年初以来，全国生姜价格一路下滑，11月下旬以来降势有所趋缓。目前，全国生姜价格仍大幅低于去年同期，11月29日价格同比下降46.2%。
- 2011年11月29日北京市人力资源和社会保障局相关负责人透露，目前社保部门正在测算养老金调整标准，预想在明年初继续上调养老金标准。
- 2011年11月29日涡阳县卫生局认为，此次涡阳丹城的丙肝疫情可能与河南永城市马桥镇苗浅村吴文义诊所不安全静脉注射药物有因果关系，并将这一情况向河南永城市卫生局进行了通报。
- 2011年11月29日11月土地市场持续低迷，无论从土地流拍的幅数还是总量来看，近两月以来土地流拍的情况都日益加剧。11月流拍地块中有七成属于二线城市，单个城市来看广州流拍最严重。
- 2011年11月29日移交行政处罚委69起，作出50项行政处罚决定书和7项市场禁入决定书，对35家机构分别进行了行政处罚；对164人给予警告，对150人处以罚款，吊销了2人的基金从业资格；对8人实施了市场禁入；罚没款金额总计3.35亿元。
- 2011年11月29日证监会今年以来在各类案件线索核实的基础上，共立案调查案件82起，其中内幕交易39起，市场操纵9起，上市公司信息披露违规10起。启动非正式调查105起，其中内幕交易63起，市场操纵10起，上市公司信息披露违规14起。
- 2011年11月29日安徽省从今年起，用5年时间投入40亿元，完成6000余座农村公路危桥改造任务，进一步提高农村公路通行能力，保障群众出行安全
- 2011年11月29日四方认识到，为有效解决湄公河流域突出的治安问题，各方在加大对本国水域执法力度的同时，应根据形势需要创建新的合作机制和模式，形成工作合力。
- 2011年11月29日普通鲜鸡蛋价格下降0．2％，白条鸡价格持平；猪五花肉价格下降0．1％，猪后臀尖肉价格持平；带骨鲜羊肉、牛腩肉价格均上涨0．1％，去骨鲜羊肉、牛腱肉价格持平
- 2011年11月29日《劳动新闻》是朝鲜执政党劳动党的官方喉舌。据了解，该报是朝鲜国内最大的报纸，但该报订户有多少尚不得而知。
- 2011年11月29日上海市政府对城乡低保困难家庭及部分民政对象实施的救助保障，与CPI上涨指数挂钩。下一次补贴是否发放，将根据10、11、12月的CPI指数确定。
- 2011年11月29日马福说，“听起来好像是开玩笑，但真的应该考虑这样做。目前，我们制定的反腐法律没有问题，但在实际执行中效果很不好。而这种特殊动物园能让腐败者感到无地自容，从而减少腐败现象。”
- 2011年11月29日被告人陈炳澜在担任中国移动通信集团四川有限公司副总经理期间，接受他人请托，利用职务上的便利，为多家通信公司谋取利益
- 2011年11月29日具体实施政策有望于今年内出台，明年实施。北京市人力社保局相关负责人透露，此项政策涉及面非常广，政策一旦实施，人保部门希望和其他社会保障制度一样做到“应保尽保”。
- 2011年11月29日当选为省委常委的还有李江、张田欣、黄毅、孟苏铁、曹建方、辛维光、刘维佳、杨成熙、赵金、李培
- 2011年11月29日此次游行将是卡梅伦政府上台以来面临的最大考验，政府提议将公共部门工人的退休年龄与领取养老金的年龄保持一致，此举激怒了工会。
- 2011年11月29日冰岛内务部部长的表态只是他的个人行为，是并没有和其他部员商议的情况下自己做出的决定，在冰岛党派之争的情况下，会遭到反对派和民众的反对，甚至总统和总理都会反对
- 2011年11月29日胜景山河则是在上市前夜遭遇紧急叫停，并于今年4月被否。监管核查报告表明，胜景山河招股说明书未按要求披露其与一主要客户间的关联方关系和关联交易以及三家直销客户的采购情况，此外在存货盘点上也违反了注册会计师审计准则的相关
- 2011年11月29日温家宝在中央扶贫开发工作会议上指出，坚持统筹城乡经济社会发展，全面取消农业税，实行多种农业补贴，加强农村基础设施建设，不断增加对贫困地区的财政转移支付和专项扶贫资金。
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