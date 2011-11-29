- 2011年11月29日日本央行行长白川方明28日暗示，如有必要，日本央行会扩大55万亿日元的贷款与资产购买项目。
- 2011年11月29日在蓝盾信息2.1亿元募集资金当中，公司用于募投项目的人工费用金额合计却高达4628.2万元，占拟募集资金总额的比例高达22%。
- 2011年11月29日中央扶贫开发工作会议11月29日上午在北京召开。胡锦涛出席会议并发表重要讲话，强调扶贫开发是一项长期而重大的任务，是一项崇高而伟大的事业。
- 2011年11月29日事故地点位于106国道濮阳县八公桥镇北进寨村附近。校车为一幼儿园金杯面包车，车上坐着7名小朋友。金杯面包车已被撞毁，救援人员正赶往事发地
- 2011年11月29日假记者为什么如此之多，敲诈还屡屡得手，报道引述一位一直在地方党报工作的老记者说法，面对假记者，有些地方、有些单位的领导因心中有鬼，只好出钱消灾，给假记者行骗以可乘之机
- 2011年11月29日今年以来，持续升值的人民币汇率走势，给一些出口企业带来不小压力。不过近来已有迹象表明，在当前我国宏观政策预调微调的思路下，人民币走势近期正呈现出微妙变化。
- 2011年11月29日生产资料价格在连续两周小幅回升后下跌，11月PPI同比预计会落入2.7-3.1%区间内。
- 2011年11月29日中东大国埃及28日在动荡不定的局势中拉开了人民议会（议会下院）选举的序幕。这次选举是在前总统穆巴拉克今年2月被迫下台后，埃及前执政党民族民主党遭到解散和众多新政党纷纷涌现的背景下举行的
- 2011年11月29日商务部发布最新统计数据显示，今年1至10月，内地与港澳贸易额均实现大幅增长。
- 2011年11月29日至于美国如何向欧洲提供帮助，美国驻欧盟大使威廉·肯纳德说，奥巴马在会谈中明确告诉欧盟领导人，在欧元区应对债务危机过程中，美国将提供的是“建议和指导”
- 2011年11月29日个税免征额提高、减免小微企业税负、营业税改增值税试点启动……2011年中国税改大幕开启，“结构性减税”不断进入公众视线。此间经济学者认为，这些举措表明，我国正进入“减税通道”。
- 2011年11月29日截至今年10月末，农业银行共为超过250万户的小微企业提供金融服务，为43000多户小微企业提供信贷支持，小微企业贷款余额超过5500亿元
- 2011年11月29日医生当天稍晚时候表示，英拉的病情好转，身体业已恢复，当天下午即可出院，但医生建议她休息。
- 2011年11月29日穆迪周二警告称，考虑到各国政府将缺乏足够救助资金，它或将调降15国87家银行次级债务评级。有报道称，标普或将于10日内调降法国评级展望。
- 2011年11月29日安信基金的特定客户资产管理业务资格也已获批，这是国内首家公募基金与特定客户资产管理业务资格同时获批的基金公司
- 2011年11月29日安信基金总部位于深圳，注册资本2亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿投资发展有限责任公司和中广核财务有限责任公司。其中安信证券持有49%股份，五矿投资和中广核财务持股比例分别为36%和15%。
- 2011年11月29日截至九月底，其未清偿债券总计达3.2万亿美元，年度同比增长3.5%，比六月底增长了0.5%。 其中企业债券市值同比增长20.0%，而政府债券市值同比下降0.7%
- 2011年11月29日越南国家银行公布预测说，今年越南的侨汇收入将达85亿美元，比2010年增加5亿美元。外派劳务人员数量增加是今年侨汇收入增加的主要原因之一
- 2011年11月29日ING高级投资经理赵汉龙表示，中国楼价虽然已累升不少，但当中只是一、二线城市的楼价高企，并无整体的结构性泡沫。
- 2011年11月29日受惠于QFLP北京试点，该基金将成为落户北京、规模最大一支双币基金，投资以北京为主的科技产业
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