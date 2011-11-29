人民币走势上演反向行情 稳汇率成当前政策着力点 2011年11月29日 今年以来，持续升值的人民币汇率走势，给一些出口企业带来不小压力。不过近来已有迹象表明，在当前我国宏观政策预调微调的思路下，人民币走势近期正呈现出微妙变化。

内地与港澳前10月贸易额大幅增长 2011年11月29日 商务部发布最新统计数据显示，今年1至10月，内地与港澳贸易额均实现大幅增长。

截至10月末农行小微企业贷款余额超5500亿元 2011年11月29日 截至今年10月末，农业银行共为超过250万户的小微企业提供金融服务，为43000多户小微企业提供信贷支持，小微企业贷款余额超过5500亿元