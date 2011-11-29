- 2011年11月29日以色列北部29日首先遭到从黎巴嫩南部发射的多枚火箭弹袭击，以北部加利利地区两所房屋遭到轻微破坏，但没有造成人员伤亡。以军随后予以还击。
- 2011年11月29日他说，“我们将这些黄金运回国的原因是，资本市场和全球经济不幸地处在动荡之中。因此，更可取的做法是设法保护好它们。”这些黄金多数存放于英国央行(Bank of England)。
- 2011年11月29日上周(11月21日至27日)食用农产品价格连跌六周后出现回升，菜价连续三周小幅上涨，猪肉价格下降1%，9月中旬以来累计下降10.7%。
- 2011年11月29日参与调查的19家机构认为，2012年底时存款准备金率水平或降至19%
- 2011年11月29日尚普咨询发布研究报告认为，中国的房地产业迎来拐点，房价开始全面松动。
- 2011年11月29日沪深股市双双高开，但早盘投资者交易不够活跃，两市一度呈现高开低走态势。午后金融和地产股走强，拉升大盘
- 2011年11月29日央行11月份在公开市场合计回笼资金1670亿元，而11月份到期资金达到3250亿元，月度净投放资金1580亿元。这也是自今年4月份以来连续第8个月公开市场实现净投放资金。
- 2011年11月29日高盛资产管理公司董事长、前首席经济学家吉姆·奥尼尔就中美汇率问题表态称，美国其实是在玩政治。这个话题已经越来越无聊。
- 2011年11月29日季节性因素引起食品价格环比上涨，伴随供应的减少，预计这种上升还将持续。
- 2011年11月29日央行首次在单月内进行第二次财政存款招投标，无论是招标频率还是金额都是前所未有。
- 2011年11月29日摩根士丹利将花旗集团的股票评级从之前的“增持”调降至“持股观望(Equal Weight)”，同时将该股票的价格目标调降三分之一，即从之前的每股45美元削减至30美元。
- 2011年11月29日由于本周到期资金锐减至20亿元，公开市场提前净回笼资金，但货币市场资金利率未受明显影响
- 2011年11月29日未来一年左右的时间内，中国房价的大趋势是泡沫的持续萎缩。房地产泡沫停止膨胀，会是中国股市中长期内的重大利好因素。
- 2011年11月29日11月29日，国防部新闻事务局证实，今年8月中国航母平台顺利完成首次出海试验后，按计划返回船厂继续实施改装和测试，目前已完成有关工作，11月29日再次出海，开展相关科研试验
- 2011年11月29日瑞银集团和花旗集团日前双双下调了2012年中国经济增长预期，原因是房地产市场已现明显降温，同时，作为中国最大的出口市场的欧元区正面临衰退。
- 2011年11月29日商业城今日公告，11月24日公司接到股东深圳市琪创能贸易有限公司送达的深圳证监局《行政处罚书的决定书》。深圳证监局以张瑜文操纵“琪创能”等账户违规买卖商业城为由，罚款60万元。
- 2011年11月29日1-9月，公司毛利同比增长38.46%，达到56.34亿元，是推动净利增长的主要原因
- 2011年11月29日中央决定，将农民人均纯收入2300元（2010年不变价）作为新的国家扶贫标准，这一标准比2009年提高了92%，更多低收入人口将纳入扶贫范围
- 2011年11月29日近十个城市的限购政策将于今年年底到期，包括厦门、福州、海口、青岛、石家庄、合肥、中山、苏州等城市在颁布“限购令”时都曾明确，12月31日为限购政策执行的“有效期限”。
- 2011年11月29日消息人士称，试点初期，“小QFII”总额度为200亿元人民币，额度的80%投资于内地债券市场，将从对内地市场较为熟悉的内地基金管理公司、证券公司的香港子公司做起
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