亚行说东亚债券市场需求旺盛但面临风险 2011年11月29日 新兴东亚债券市场主要包括中国内地、中国香港、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。截至9月底，该区域未清偿债券为5.5万亿美元，折合成本币比去年同期增加5.5%

尼日尔首桶石油正式投产 2011年11月29日 尼日尔总统优素福为仪式剪彩并宣布尼日尔国家第一桶油正式投产。尼日尔国民议会议长哈马·阿马杜、中国驻尼日尔大使夏煌、中国石油天然气集团公司董事长蒋洁敏及众多国际机构负责人、各外交团体代表约400人出席了当天的仪式

交通银行悉尼分行正式开业 2011年11月29日 交行悉尼分行开业后，将为与中澳经贸往来密切相关的中资和当地企业提供金融服务，包括为从事中澳贸易的企业提供贸易结算和融资，支持相关投资和基建项目，并为中澳在矿业、能源、航运、制造和ＩＴ等领域合作提供量身定做的金融服务

持续动乱使埃及经济雪上加霜 2011年11月29日 首先，政局不稳使得政府无法对经济实施有效掌控。本来，军队接管政权后成立的埃及政府部门官员均属“临时工”性质，因此无法作出长期性的经济决策

超六成中国出口企业对欧订单下滑 2011年11月29日 调查显示，66%的受访企业称过去数月对欧洲市场的出口有所下跌，35%的受访企业表示其所受影响相当明显，为此，有42%的受访企业表示未来数月将致力于进一步巩固其在南美及拉美、中东、非洲等新兴市场的地位。