- 2011年11月29日1-9月，公司毛利同比增长38.46%，达到56.34亿元，是推动净利增长的主要原因
- 2011年11月29日中央决定，将农民人均纯收入2300元（2010年不变价）作为新的国家扶贫标准，这一标准比2009年提高了92%，更多低收入人口将纳入扶贫范围
- 2011年11月29日近十个城市的限购政策将于今年年底到期，包括厦门、福州、海口、青岛、石家庄、合肥、中山、苏州等城市在颁布“限购令”时都曾明确，12月31日为限购政策执行的“有效期限”。
- 2011年11月29日消息人士称，试点初期，“小QFII”总额度为200亿元人民币，额度的80%投资于内地债券市场，将从对内地市场较为熟悉的内地基金管理公司、证券公司的香港子公司做起
- 2011年11月29日人民币合格境外投资者（RQFII）进入加速推进阶段，香港的人民币存款将有望获得投资A股市场的渠道。
- 2011年11月29日新兴东亚债券市场主要包括中国内地、中国香港、印度尼西亚、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。截至9月底，该区域未清偿债券为5.5万亿美元，折合成本币比去年同期增加5.5%
- 2011年11月29日今年8月我航母平台顺利完成首次出海试验后，按计划返回船厂继续实施改装和测试，目前已完成有关工作。
- 2011年11月29日尼日尔总统优素福为仪式剪彩并宣布尼日尔国家第一桶油正式投产。尼日尔国民议会议长哈马·阿马杜、中国驻尼日尔大使夏煌、中国石油天然气集团公司董事长蒋洁敏及众多国际机构负责人、各外交团体代表约400人出席了当天的仪式
- 2011年11月29日交行悉尼分行开业后，将为与中澳经贸往来密切相关的中资和当地企业提供金融服务，包括为从事中澳贸易的企业提供贸易结算和融资，支持相关投资和基建项目，并为中澳在矿业、能源、航运、制造和ＩＴ等领域合作提供量身定做的金融服务
- 2011年11月29日首先，政局不稳使得政府无法对经济实施有效掌控。本来，军队接管政权后成立的埃及政府部门官员均属“临时工”性质，因此无法作出长期性的经济决策
- 2011年11月29日调查显示，66%的受访企业称过去数月对欧洲市场的出口有所下跌，35%的受访企业表示其所受影响相当明显，为此，有42%的受访企业表示未来数月将致力于进一步巩固其在南美及拉美、中东、非洲等新兴市场的地位。
- 2011年11月29日交通银行今天发布11月份居民消费价格指数预测报告显示，由于11月份以来食用农产品价格延续小幅下行态势，预计本月食品价格环比将有所下降，初步判断11月份CPI同比涨幅可能在4.3%左右。
- 2011年11月29日根据此前普华永道在今年8月29日发布的《合资基金公司在中国》报告显示，几乎70%的调查参与者预计将会有合资基金管理公司从这一市场中撤离。该报告共有30家合资基金管理公司参与调查。
- 2011年11月29日赵笑云旗下的“笑看风云”一、二号产品可谓惨淡。其中，今年4月才成立的一号产品因下跌近三成不得不面临清盘危机。
- 2011年11月29日中国投资公司董事长楼继伟在英国《金融时报》上撰文称，希望与基金管理公司合作，或通过公私合作伙伴关系，作为股权投资者参与英国的基础设施行业
- 2011年11月29日事故造成21人死亡（其中幼儿19人）、43人受伤。据初步调查分析，事故原因是甘MA4975小客车严重超员，在大雾天气下逆向超速行驶，导致事故发生
- 2011年11月29日交易完成后，易居将以37.3%的持股比例成为21世纪中国不动产的第一大股东。
- 2011年11月29日66％的受访企业称过去数月对欧洲市场的出口有所下跌，35％的受访企业表示其所受影响相当明显
- 2011年11月29日11月份宏观经济数据将继续证实中国经济软着陆观点，政策立场不会有大的改变
- 2011年11月29日截至中午收盘，沪指报2396.04点，涨13.01点，涨幅0.55%，成交272.1亿元；深成指报9933.97点，涨49.27点，涨幅0.5%，成交296.4亿元
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