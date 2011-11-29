美欧峰会向全球经济传递的三个信号 2011年11月29日 欧洲的危机具有全球性的外溢影响，但欧洲的危机最终要靠欧洲人解决。欧元区能否在货币联盟的基础上真正实现财政联盟乃至最终实现政治一体化是解决欧洲债务危机的关键

前利比亚过渡委高官涉嫌参与杀害尤尼斯 2011年11月29日 贾利勒当天在班加西举行的新闻发布会上说，包括前过渡委执委会副主席埃萨维在内的涉案嫌疑人已经被捕。但贾利勒没有透露他们是何时被捕的，以及其他被捕者的身份

美财政部称惠誉下调主权信用前景展望敲响警钟 2011年11月29日 美财政部新闻发言人科琳·默里28日发表简短声明称，惠誉的决定提醒美国国会领导人需要采取平衡的方式在中长期内削减财政赤字，并避免修改10年内自动削减1.2万亿美元赤字的既定方案

美国今年感恩节期间零售额创新高 2011年11月29日 调查还显示，服装、电子产品是消费者主要的购物领域。其中，51.4%的消费者购买了服装及其饰品；39.4%的消费者购买了电子和电脑等相关产品

国际新闻简报 2011年11月29日 阿拉伯国家联盟（阿盟）秘书长阿拉比28日再次呼吁叙利亚签署向叙利亚派遣观察团的协议，并称签署这项协议将给予叙利亚一个在阿拉伯范围内解决其危机的机会

美军将牵头调查北约炸死巴基斯坦士兵事件 2011年11月29日 利特尔说，事件发生后，包括国务卿希拉里·克林顿、艾伦和美军参谋长联席会议主席马丁·邓普西在内的美国军政官员都与巴方官员进行了沟通，五角大楼将继续同巴方保持接触

巴基斯坦拒绝收回要求美军撤离巴空军基地的决定 2011年11月29日 阿联酋外长还建议扎尔达里推迟执行撤离命令，直到北约完成对此次袭击事件的调查。但扎尔达里说，巴基斯坦举国上下都对北约此次袭击表示愤慨，他的政府将维护国家利益

科威特首相纳赛尔内阁集体辞职 2011年11月29日 据科威特通讯社报道，萨巴赫当晚接受了内阁的辞职请求，并要求首相纳赛尔和其他内阁大臣在新一届政府产生前继续履行看守职责

叙利亚外长谴责阿盟关闭了所有对叙窗口 2011年11月29日 穆阿利姆当天在大马士革举行的记者招待会上说，阿盟拒绝倾听来自叙利亚的声音，而是在执行外部势力的授意，将叙利亚问题“国际化”