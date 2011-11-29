- 2011年11月29日截至目前，今年银行承销债券规模已比去年激增三分之一，1.63万亿的承销总额为22家银行带来了近49亿元的中间收入
- 2011年11月29日作为此轮房地产调控政策中效果最显著的一剂猛药，部分城市的限购政策将在今年年底到期。业内人士普遍预计，目前房地产调控并不具备放松的条件，明年多数城市仍会继续执行限购政策
- 2011年11月29日机构对新华人寿的报价分歧不小，多数机构则认为每股30元上下的价格比较合理
- 2011年11月29日杨洁篪表示，中方对上述事件深感震惊，并表示强烈关切。世界各国和国际组织都应切实尊重巴基斯坦的独立、主权和领土完整。这一严重事件应得到彻底调查，予以认真妥善处理
- 2011年11月29日中报显示，截至2011年6月30日，中国财险的偿付能力额度充足率为159%，刚刚超过监管部门150%的II类公司最低要求
- 2011年11月29日欧洲的危机具有全球性的外溢影响，但欧洲的危机最终要靠欧洲人解决。欧元区能否在货币联盟的基础上真正实现财政联盟乃至最终实现政治一体化是解决欧洲债务危机的关键
- 2011年11月29日贾利勒当天在班加西举行的新闻发布会上说，包括前过渡委执委会副主席埃萨维在内的涉案嫌疑人已经被捕。但贾利勒没有透露他们是何时被捕的，以及其他被捕者的身份
- 2011年11月29日美财政部新闻发言人科琳·默里28日发表简短声明称，惠誉的决定提醒美国国会领导人需要采取平衡的方式在中长期内削减财政赤字，并避免修改10年内自动削减1.2万亿美元赤字的既定方案
- 2011年11月29日调查还显示，服装、电子产品是消费者主要的购物领域。其中，51.4%的消费者购买了服装及其饰品；39.4%的消费者购买了电子和电脑等相关产品
- 2011年11月29日阿拉伯国家联盟（阿盟）秘书长阿拉比28日再次呼吁叙利亚签署向叙利亚派遣观察团的协议，并称签署这项协议将给予叙利亚一个在阿拉伯范围内解决其危机的机会
- 2011年11月29日利特尔说，事件发生后，包括国务卿希拉里·克林顿、艾伦和美军参谋长联席会议主席马丁·邓普西在内的美国军政官员都与巴方官员进行了沟通，五角大楼将继续同巴方保持接触
- 2011年11月29日河北怀来县一女子27日通过网站天涯社区向中华法律援助网求助，自称被该县一官员包养一年多，多次想摆脱但被威胁，无奈实名举报。该县纪检部门28日表示，已成立调查组并着手调查
- 2011年11月29日根据《华尔街日报》公布的统计，算上奥巴马将于30日前往宾夕法尼亚州参加的活动，他今年前往这些选举“战场州”参加活动的次数将达56次，超过前总统乔治·Ｗ·布什在2003年同一时期创下的49次的纪录
- 2011年11月29日阿联酋外长还建议扎尔达里推迟执行撤离命令，直到北约完成对此次袭击事件的调查。但扎尔达里说，巴基斯坦举国上下都对北约此次袭击表示愤慨，他的政府将维护国家利益
- 2011年11月29日据科威特通讯社报道，萨巴赫当晚接受了内阁的辞职请求，并要求首相纳赛尔和其他内阁大臣在新一届政府产生前继续履行看守职责
- 2011年11月29日穆阿利姆当天在大马士革举行的记者招待会上说，阿盟拒绝倾听来自叙利亚的声音，而是在执行外部势力的授意，将叙利亚问题“国际化”
- 2011年11月29日据介绍，2012年香港中学文凭考试或高级程度会考应届考生，且愿意按照内地高校要求完成相应学制学习的考生可报名参加
- 2011年11月29日全国人大常委会劳动合同法执法检查报告显示，劳务派遣在部分单位被滥用，派遣工合法权益被损害问题突出
- 2011年11月29日东京2020奥申委发布的新闻公告称，28日，由64人组成的理事会在东京市政府大楼召开了首次会议，所有人全部赞成东京2020年的申奥计划
- 2011年11月29日罗戈津说，所有欧洲反导系统设施，包括各种地面设施、无人机和反导弹舰艇等均应被看做“作战力量”。而俄罗斯和北约成员国在2002年签署的《罗马宣言》规定，双方互相承诺不在毗邻区域部署军事力量
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