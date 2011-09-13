乐凯集团整体并入航天科技集团 2011年09月13日 航天科技集团与乐凯集团在新材料、新能源等领域业务关联性高、产业融合性好、资源互补性强。重组将集中双方的资金、人才、管理、技术、品牌、市场等资源，促进结构调整、产业升级，增强核心竞争力

铁矿石价格逼近年内新高 宝钢再度上调钢价 2011年09月13日 迄今为止，今年的“金九”特征表现得并不明显。高铁投资快速降温、房地产市场持续低迷等因素，依然在压制钢材市场的需求

法国金融监管机构认为希腊部分债务违约风险增大 2011年09月13日 茹耶在接受法国一家电视台采访时说，虽然希腊今年紧缩财政和减债目标已难以实现，德国部分高官也不再避谈“希腊破产”，但他仍希望欧元区能够落实今年7月21日就新一轮救助希腊计划达成的协议