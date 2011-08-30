- 2011年08月31日鸡蛋零售价格上涨1%，涨幅扩大0.2个百分点，创下每公斤10.21元新高。
- 2011年08月31日近日，浙江义乌一条未开业的夜市小摊经营权开租，480个摊位吸引了近两万人排队抢购，有的一个摊位竟卖出了十几万的天价。
- 2011年08月31日继被诟病为“趁火打劫”的“加名税”之后，“月饼税”又饱受争议，任志强在微博中直言，“月饼税”即使合法也应改掉。
- 2011年08月31日8月26日，内地标准级皮棉销售均价19182元/吨，较上周上涨115元/吨，涨幅0.6%；纽约棉花期货10月合约结算价折人民币进口成本21905元/吨，较上周下跌486元/吨，跌幅2.2%。
- 2011年08月31日8月31日，人民币汇率比昨日小幅回落，为1美元对人民币6.3867元。
- 2011年08月31日从9月1日起，修改后的《中华人民共和国个人所得税法》将全面实施。
- 2011年08月31日实施修改后的个人所得税法之后，北京市470万纳税人将得到税收减免优惠，其中有229万人将不再需要缴纳个人所得税。
- 2011年08月31日房地产黄金时候已经过去，大幅上涨是一个梦想。未来是一个精挑细选，进行结构性投资的时代。但是大幅下跌也不可能。因为货币依然宽松，仍然是负利率，即便下跌也要一个漫长的过程。很多有钱人第一投资项目仍然是房地产。
- 2011年08月31日下一步财政部门将加快修订资源税暂行条例、房产税暂行条例、印花税暂行条例、城市维护建设税暂行条例、船舶吨税条例等税收行政法规；研究制定环境税法等财税法律法规。
- 2011年08月31日相关人士29日晚透露，国务院促进中小企业发展领导小组会议将在9月召开，届时将进一步研究扶持中小企业发展的政策措施
- 2011年08月30日如果地方政府出现偿付问题，这将可能超出其对银行的债务范围，如涉及到其对项目承包商、分包商等的债务
- 2011年08月30日东莞中大型企业如安加鞋业、飞利达鞋业、联运鞋业等公司已关闭或搬迁，麦斯鞋业、惠丰鞋业、永盛鞋业等多家鞋企正在大范围缩小生产规模，以应对订单不足以及不断攀升的成本压力
- 2011年08月30日当前中小企业生存困境最突出的表现有三方面，一是前所未有的融资难。二是十分严峻的用工。三是高成本时代来临
- 2011年08月30日沈建光进一步指出，根本问题还是在利率双轨制，实际基准利率为负，但表外正利率高启，造成很多扭曲。
- 2011年08月30日认真落实国务院制定的各项政策，着力缓解民营企业融资难问题，推动中小企业实现集群式发展，为中小企业健康发展创造良好条件
- 2011年08月30日粮油零售价格小幅上涨，其中花生油、豆油、菜子油涨幅分别为0．6％、0．5％和0．5％；面粉和大米分别上涨0．4％和0．3％
- 2011年08月30日8月份通胀将回落，经济将进一步放缓。从政策面看，财政政策将更加宽松及更具前瞻性，而货币政策则仍将趋紧
- 2011年08月30日加载金融功能的社会保障卡可依托银行现已遍布全国的支付结算网络，为参保人实现持卡缴费、待遇领取、费用结算支付以及异地资金划拨，现金提取消费等提供支付结算手段。
- 2011年08月30日目前住建部与二三线城市地方政府的“限购谈判”仍在进行，住建部已经与约20个二三线城市达成“出台限购措施”的“协议”。
- 2011年08月30日摩根大通董事总经理、中国区全球市场业务主席李晶29日表示，目前中国国内的通货膨胀水平已经见顶，但受过去两年工资上涨及货币供应量迅速扩张的影响，潜在的通胀压力仍然存在。
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